Культура поза політикою

Олександр Ірванець

 

Поема з трьох частин

 

***

 

Слиш ваня із рязані!

А станцуй-ка мне камаринскую!

Або хоча б зіграй фортепіанний концерт чайковського

І хай якась нетребко-непотребко

Підспіва тобі з-за океану

 

Звісно ж не треба узагальнювати

Не треба заперечувати російську культуру

Не треба стигматизувати

Не треба всіх міряти на один аршин

 

(Аршин до речі — це 72 см

Приблизно половина російського солдатика

Таких половин зараз чимало валяється на полях моєї України)

 

Пані президентка пен амеріка

Закликає нас до порозуміння 

Закликає не викреслювати

Культуру російську цілком

А я у Києві на Подолі

Наважуся із нею не погодитися

Бо над Дніпром у небі

Частенько спрацьовує ППО

 

І наші звитяжні зенітники

Нехай їх Господь охоронить

Можуть якогось разу

Перестріляти не всіх

І бомба з російського літака

Або їхня крилата ракета

Далі самі розумієте

До сховища треба ще дійти

 

Тому під перманентні вибухи

Я стверджую з міста Києва –

Найпрекраснішого міста на землі

Що потрібна обструкція найжорстокіша

Бо у російській культурі

Той путін повсюди засів

 

***

 

Той путін сидить у пушкіні

В толстому і в достоєвському

І з гоголя він визира крадькома

Хоч як це мені не прикро

 

Є путін в тургеневі й тютчеві

Є путін у блоку й єсеніні

Є путін у тихому доні

І в піднятій цілині

 

Є путін у маяковському

І в пастернаку й в ахматовій

Є путін в васілії тьоркіні

І в гвардії молодій

 

Є путін в прилєпіні й бикові

В кібірові є і в кабанові

У всіх тих лінорах гораліках

Яких ми довірливо слухали

На арсеналах і форумах

 

***

 

Той путін плавно виплива на сцену

У балетній пачці одетти-одилії

У колясці по сходах одеських

З плачем котиться путін-немовля

Журавлем летить крилатий путін

Із каннською пальмовою гілкою у дзьобі

 

Перша людина у космосі – путін

Сміливу втечу на захід здійснює

Відомий балетний танцюрист путін

 

І своїй садибі в штаті вермонт

Бородатий путін жорстоко критикує лисого путіна

А ще більше путіна вусатого

 

Пані президентко пен амеріка

Ви хоча б посигнальте йому зі свого авто

Коли будете проїздити повз

 

 

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