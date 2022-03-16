Культура поза політикою

Поема з трьох частин
***
Слиш ваня із рязані!
А станцуй-ка мне камаринскую!
Або хоча б зіграй фортепіанний концерт чайковського
І хай якась нетребко-непотребко
Підспіва тобі з-за океану
Звісно ж не треба узагальнювати
Не треба заперечувати російську культуру
Не треба стигматизувати
Не треба всіх міряти на один аршин
(Аршин до речі — це 72 см
Приблизно половина російського солдатика
Таких половин зараз чимало валяється на полях моєї України)
Пані президентка пен амеріка
Закликає нас до порозуміння
Закликає не викреслювати
Культуру російську цілком
А я у Києві на Подолі
Наважуся із нею не погодитися
Бо над Дніпром у небі
Частенько спрацьовує ППО
І наші звитяжні зенітники
Нехай їх Господь охоронить
Можуть якогось разу
Перестріляти не всіх
І бомба з російського літака
Або їхня крилата ракета
Далі самі розумієте
До сховища треба ще дійти
Тому під перманентні вибухи
Я стверджую з міста Києва –
Найпрекраснішого міста на землі
Що потрібна обструкція найжорстокіша
Бо у російській культурі
Той путін повсюди засів
***
Той путін сидить у пушкіні
В толстому і в достоєвському
І з гоголя він визира крадькома
Хоч як це мені не прикро
Є путін в тургеневі й тютчеві
Є путін у блоку й єсеніні
Є путін у тихому доні
І в піднятій цілині
Є путін у маяковському
І в пастернаку й в ахматовій
Є путін в васілії тьоркіні
І в гвардії молодій
Є путін в прилєпіні й бикові
В кібірові є і в кабанові
У всіх тих лінорах гораліках
Яких ми довірливо слухали
На арсеналах і форумах
***
Той путін плавно виплива на сцену
У балетній пачці одетти-одилії
У колясці по сходах одеських
З плачем котиться путін-немовля
Журавлем летить крилатий путін
Із каннською пальмовою гілкою у дзьобі
Перша людина у космосі – путін
Сміливу втечу на захід здійснює
Відомий балетний танцюрист путін
І своїй садибі в штаті вермонт
Бородатий путін жорстоко критикує лисого путіна
А ще більше путіна вусатого
Пані президентко пен амеріка
Ви хоча б посигнальте йому зі свого авто
Коли будете проїздити повз
16.03.2022