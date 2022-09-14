В Івано-Франківську повернуть масковий режим у закладах торгівлі.

В Івано-Франківській міській територіальній громаді міська влада рекомендує закладам торгівлі повернутися до маскового режиму через зростання захворюваності на COVID-19. Про це повідомив у фейсбук-ефірі міський голова Руслан Марцінків.

“Ми зараз дуже уважно спостерігаємо за ситуацією з ковідом. На жаль, є ріст захворюваності. Він невеликий, у межах розумного. Але я рекомендую зараз повернутися до маскового режиму, особливо в місцях масового скупчення людей. Все-таки тенденція до росту є”, – сказав Марцінків.

За його словами, коронавірус буде сезонним захворюванням, яке прогресуватиме восени та взимку. Тому заклади торгівлі вже отримали рекомендації щодо маскового режиму.

“Зараз по наших лікарнях у середньому по 40–50 пацієнтів. І ми сьогодні дали рекомендацію великим магазинам вернутися до маскового режиму”, – повідомив Марцінків.

Нагадаємо, минулого тижня на Прикарпатті зареєстровано 723 нові випадки захворювання на COVID-19.