В Івано-Франківську повернуть масковий режим у закладах торгівлі.

В Івано-Франківській міській територіальній громаді міська влада рекомендує закладам торгівлі повернутися до маскового режиму через зростання захворюваності на COVID-19. Про це повідомив у фейсбук-ефірі міський голова Руслан Марцінків.

 

“Ми зараз дуже уважно спостерігаємо за ситуацією з ковідом. На жаль, є ріст захворюваності. Він невеликий, у межах розумного. Але я рекомендую зараз повернутися до маскового режиму, особливо в місцях масового скупчення людей. Все-таки тенденція до росту є”, – сказав Марцінків.

 

За його словами, коронавірус буде сезонним захворюванням, яке прогресуватиме восени та взимку. Тому заклади торгівлі вже отримали рекомендації щодо маскового режиму.

 

“Зараз по наших лікарнях у середньому по 40–50 пацієнтів. І ми сьогодні дали рекомендацію великим магазинам вернутися до маскового режиму”, – повідомив Марцінків.

 

Нагадаємо, минулого тижня на Прикарпатті зареєстровано 723 нові випадки захворювання на COVID-19.

14.09.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Група крові впливає на ризик інсульту
Генетичний варіант другої групи крові (групи А) підвищує ризик інсульту в молодому віці.
14.09.22 | | Наука
Згадуючи Ігоря Даньковського
Олег Цигилик
Минули роковини світлої пам’яті Ігоря Даньковського – талановитого митця, блискучого хормейстра, педагога, музичного діяча, одного з когорти тих, кого славить їхнє ім’я.
14.09.22 | | Штука
Українське мистецтво в Мілані
Цьогоріч Україна вперше представлена на Triennale Milano — 23-ій міжнародній виставці архітектури, дизайну та мистецтва. У межах події відкрили окремий павільйон, присвячений українському мистецтву. Восени тут буде найбільше подій. Нині— кінопокази.
13.09.22 | | Штука
Останні можуть увійти першими
Микола Рябчук
Є гірка іронія в тому, що Україні довелося заплатити таку колосальну ціну за визнання
13.09.22 | | Дискурси
202-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Генштаб ЗСУ констатує, що основні зусилля росіян на цьому етапі війни сфокусовані на спробах зірвати український наступ. Сили оборони України успішно відбили атаки в районах Зайцевого, Бахмута, Красногорівки, Водяного, Безіменного та Новогригорівки.
13.09.22 | | Україна
Опера в мініатюрі на сцені Львівського органного залу
Вікторія Антошевська
Неоромантичний стиль творів Еммануеля Сікори є дуже демократичним. Такий сегмент музики в репертуарі концертних залів має зацікавлювати тих слухачів, які лише починають відкривати для себе світ класики.
12.09.22 | | Штука
Трохи воєнної інтриги
Юрко ТИМЧУК
Добрі новини, як гарне вино, вживаються помірно. Не треба уподібнюватися москалям і ликати масандрівське бастардо з алюмінієвих горнят
12.09.22 | | Україна
201-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Триває звільнення населених пунктів від російських загарбників у Харківській та Донецькій областях. За минулу добу Силам оборони вдалося витіснити росіян із понад двадцяти населених пунктів. Проводяться взяття їх під повний контроль та стабілізаційні заходи.
12.09.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.