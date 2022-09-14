Росія витратила щонайменше $300 млн за 8 років на підкуп іноземних політиків.

Йдеться про кошти, які вдалося виявити американській розвідці.

З 2014 року Росія переказала іноземним політичним партіям і політикам у більш ніж двох десятках країн щонайменше 300 мільйонів доларів США. Про це повідомила газета The Washington Post (WP) із покликом на представників адміністрації президента Сполучених Штатів та дані американської розвідки. Таким чином, за твердженням джерел видання, росіяни намагалися вплинути на політичні події за кордоном.

Серед держав, у яких було виявлено згадану активність Кремля, джерела назвали Албанію, Боснію і Герцеговину, а також Чорногорію. Співрозмовник WP додає до цього переліку Мадагаскар і не відкидає аналогічної діяльності в Еквадорі. Також він розповідає про одну з азійських країн, не називаючи її, в якій, за даними розвідки, російський посол передав кандидату в президенти мільйони доларів готівкою.

За словами представників американських спецслужб, пов'язані з Кремлем сили також використовували підставні компанії, аналітичні центри й інші засоби, щоб впливати на політичні події, іноді на користь ультраправих груп. Гроші передавали як готівкою, так і у вигляді криптовалюти, причому для цього використовували рахунки російських посольств. Пік такого таємного фінансування припав на 2014 рік, стверджує розвідка.

Політичне фінансування іноді контролювалося російськими урядовцями та законодавцями або велося через ФСБ, зазначає WP. До фінансових схем були також причетні так званий «кухар Путіна», засновник ПВК «Ваґнера» Євгеній Прігожин та олігарх, заступника голови Держдуми РФ Алєксандр Бабаков. Останньому Вішінґтон висунув цьогоріч звинувачення у змові з метою вплинути на американську політику.

Держдепартамент США повідомив про висновки розвідки американські дипмісії у понад ста країнах. У переданих звітах міститься інформація про діяльність Росії та описуються кроки, які США та їхні союзники можуть зробити для протидії Кремлю. «Проливаючи світло на таємне фінансування Росією політиків та її спроби підірвати демократичні процеси, ми звертаємо увагу цих іноземних партій і кандидатів на те, що якщо вони будуть потай приймати російські гроші, ми їх викриватимемо», – наголосив представник американської розвідки.

Огляд розвідки не стосувався спроб російського впливу в Сполучених Штатах, але високопосадовець у розмові з WP зазначив, що це питання «залишається поважною проблемою», яка потребує подальшої роботи щодо захисту політичної системи США. «Немає жодних сумнівів у тому, що у нас також є ця вразливість», – визнав співрозмовник видання.