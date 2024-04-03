Стало відомо, що США попереджали Росію про підготовку теракту саме у «Крокусі».

Це прямо суперечить твердженням Москви про те, нібито попередження США були надто загальними, щоб допомогти запобігти нападу.

Більш ніж за два тижні до теракту в Crocus City Hall, а саме шостого березня, влада США попереджала Росію, що саме цей майданчик може стати потенційною ціллю атаки терористів. Про це йдеться в статті, опублікованій у газеті The Washington Post.

Покликаючись на двох неназваних американських чиновників, знайомих із обговоренням питання, видання пише: «Високий ступінь конкретності, викладений у попередженні, підкреслює впевненість Вашінґтона в тому, що саме "Ісламська держава" готувала атаку, яка загрожувала великій кількості мирних мешканців, і це прямо суперечить твердженням Москви про те, нібито попередження США були надто загальними, щоб допомогти запобігти нападу. Визначення США концертного залу Crocus як потенційної мішені – факт, про який раніше не повідомлялося, – викликає нові запитання про те, чому російська влада не вжила рішучіших заходів для захисту залу, де бойовики вбили понад 140 людей і підпалили будівлю».

І раніше було відомо, що Вашінґтон регулярно ділиться інформацією про можливі теракти з іншими країнами, зокрема й із Росією, але попередження про конкретну мету чиновники й експерти називають незвичайним — за їхніми словами, це може призвести до розкриття джерел, від яких США отримали інформацію. Однак у цьому випадку інформація про підготовку теракту в Москві вказувала на потенційну небезпеку і для американців у Росії.

При цьому, як пише The Washington Post, були ознаки того, що російська влада принаймні на початковому етапі поставилася до попередження серйозно. За словами одного зі співрозмовників видання, повідомлення США включало, зокрема, інформацію про підготовку теракту в синагозі. Наступного дня ФСБ відзвітувала, що запобігла нападу ІДІЛ на синагогу в Москві. Свідченням того, що російські спецслужби сприйняли всерйоз і отриману інформацію про підготовку теракту в "Крокусі" є те, що 15-річний Іслам Халілов, який працював у гардеробі "Крокуса", розповідав, що за тиждень до теракту їх попереджали, "що можуть бути атаки": "Проходив інструктаж. Говорили, що робити, куди людей вести. Я був у принципі готовий до цього". Західні чиновники в розмові з The Washington Post припустили, що Росія вирішила, що попередження Вашингтона неправдиве, тому що напад не стався відразу ж.

«Теракт ще більше підірвав образ сили та безпеки, який російський лідер прагне плекати, й оголив фундаментальні слабкості в апараті безпеки Росії, який був підточений більш ніж дворічною війною в Україні. На думку аналітиків і спостерігачів за російською політикою, оперативники Путіна, схоже, більше стурбовані тим, щоб змусити замовкнути політичне інакомислення та опозицію до президента, ніж викорінювати терористичні змови. Сам російський лідер публічно відкинув попередження США всього за три дні до нападу 22 березня, назвавши їх “відвертим шантажем” і спробами “залякати і дестабілізувати наше суспільство”», – пише видання.