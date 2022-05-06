Пентаґон заперечує, що допомагав Україні знищувати російських генералів.

Про те, що США передавали українцям розвідувальні дані про генералів РФ, раніше повідомила газета New York Times.

Міністерство оборони Сполучених Штатів заявило, що воно не надавало розвідувальних даних про місцезнаходження російських генералів у зоні бойових дій, щоб українські військовики могли їх знищити. Про це повідомило радіо Voice of America.

Реагуючи на резонансну публікацію в газеті New York Times про підтримку українських вояків Сполученими Штатами, речник Пентагону Джон Кірбі (John Kirby) запевнив, що США передають силам Києва дані військової розвідки, щоб «допомогти українцям захищати свою країну». «Але ми не надаємо розвідданих про місцезнаходження високопоставлених військових осіб на полі бою і не беремо участі в ухваленні рішень українських військовиків щодо визначення цілей», – запевнив Кірбі. Він наголосив, що Україна самостійно ухвалює рішення про завдання ударів по російських військових лідерах.

У середу, четвертого травня, газета New York Times опублікувала статтю, у якій йшлося про те, що Сполучені Штати надали українським Збройним силам розвідувальні дані про російські підрозділи. Ця інформація нібито дозволила українцям атакувати та ліквідувати багатьох російських генералів. У своїй статті видання покликалося на слова неназваних високопоставлених американських чиновників.

У будь-якому випадку українські вояки доволі успішно раз за разом атакувала російські командні пункти. Зокрема, українська артилерія влучно розстріляла російський штаб за лінією фронту поблизу Ізюма, де, ймовірно, перебував начальник російського Генштабу генерал Валерій Герасимов. За непідтвердженими даними, українські військовики обстріляли це місце за кілька годин після від'їзду Герасимова.

У статті йшлося й про те, що українські військовики використовували американську розвідувальну інформацію у поєднанні з даними, які здобували самі. «Україна поєднує інформацію, яку надаємо ми та інші партнери, із розвідданими, які вони самі збирають на полі бою. Після цього вони ухвалюють самостійні рішення та роблять самостійні дії», – розповів неназваний співрозмовник газети.