203-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:12 Речник Пентагону генерал Пет Райдер заявив, що Росія була заскочена успіхом України у контрнаступі. "Я думаю, якщо хтось і був заскочений, навіть якщо судити із повідомлень про військову реакцію росіян – то це, ймовірно, росіяни", – сказав Райдер на брифінґу. Він додав, що союзники України передбачали ефективну атаку. "Від самого початку вторгнення Росії в Україну ми бачили, що українці демонструють надзвичайне вміння адаптуватися і використовувати свої бойові можливості з великим ефектом. Отож нас не здивувало, що вони так швидко просувалися".

10:01 Влада Грузії критикує заклики українських посадовців до грузинського народу виступити проти Росії, але готова провести всенародний плебісцит з цього питання, заявив голова правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклі Кобахідзе: "На жаль, високопосадовці українського уряду не можуть приховати свого бажання відкрити другий фронт у Грузії та втягнутися у військовий конфлікт, який нині відбувається в Україні. Ми можемо провести опитування, плебісцит, хочуть люди відкрити другий фронт у Грузії чи ні. Люди мають прийняти рішення з цього приводу, чи згодні вони з високопосадовцями української влади, чи згодні з нашою позицією другий фронт не відкривати. Якщо люди захочуть, ми можемо обговорити разом пізніше. Якщо ні, ми повинні прийняти інше рішення, тобто рішення, яке ми були прийняли".

Раніше про можливість звільнити Абхазію та Південну Осетію говорив секретар РНБО Олексій Данілов: "Якщо ви вважаєте, що це ваше – так дивіться, як це робимо ми, і робіть так само".

09:44 Вночі росіяни завдали удару по Миколаєву, заявив міський голова Олександр Сєнкевич. "Після першої ночі Миколаїв масовано обстріляли. Пошкоджень зазнали в тому числі і житлові будинки", – поінформував Сєнкевич. На місці влучань працюють аварійні бригади і комунальники.

09:25 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 53 650 (+350) осіб, танків – 2180 (+5) од., бойових броньованих машин – 4665 (+3) од., артилерійських систем – 1190 (+11) од., РСЗВ – 311 (+0) од., засобів ППО – 167 (+2) од., літаків – 246 (+3) од., гелікоптерів – 215 (+2) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+3) од., автомобільної техніки – 3501 (+32) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 120 (+3) од., крилатих ракет – 233 (+0) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Харківському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

63,8% танків (з них 2,0% за минулий тиждень),

26,9% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

57,8% автомобільної техніки (з них 2,6% за минулий тиждень),

41,9% артилерійських систем (з них 2,1% за минулий тиждень),

27,9% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

19,7% літаків (з них 0,6% за минулий тиждень),

24,1% гелікоптерів (з них 0,6% за минулий тиждень),

11,9% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень).

09:09 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Росія, ймовірно, вперше розгорнула іранські безпілотні літальні апарати в Україні. 13 вересня 2022 року українські офіційні особи повідомили, що їхні сили збили БПЛА Shahed-136 біля Куп'янська в районі успішного наступу України.

Shahed-136 – це БПЛА-камікадзе із заявленою дальністю польоту 2500 кілометрів. Подібні системи іранського виробництва, ймовірно, використовувалися в атаках на Близькому Сході, зокрема проти нафтового танкера MT MERCER STREET у липні 2021 року.

Росія майже напевно все частіше закуповує зброю в інших держав, які перебувають під жорсткими санкціями, таких як Іран і Північна Корея, оскільки її власні запаси виснажуються. Втрата Shahed-136 поблизу лінії фронту передбачає реальну можливість того, що Росія намагається використати цю систему для завдання тактичних ударів, а не проти більш стратегічних цілей, розташованих далі на території України.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утримання захоплених територій та зриву активних дій наших військ на окремих напрямках. Тривають обстріли позицій наших підрозділів вздовж лінії зіткнення, ворог намагається вживати заходів щодо перегрупування своїх військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Противник не припинив ударів по помешканнях мирних громадян та об’єктах цивільної інфраструктури, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Від авіаційних, ракетних ударів та обстрілів з РСЗВ постраждала інфраструктура понад 33 населених пунктів, зокрема це Харків, Лозова, Сіверськ, Білогорівка, Миколаївка, Верхньокам’янське, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Весела Долина, Зайцеве, Юр’ївка, Нью-Йорк, Первомайське, Кам’янка, Времівка, Степове, Малі Щербаки, Сухий Ставок, Костромка, Біла Криниця та Мирне. За минулу добу російські окупанти завдали 3 ракетних, 33 авіаційних удари та здійснили 58 обстрілів із систем реактивної артилерії по військових та цивільних об’єктах на території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник обстріляв інфраструктуру із танків, мінометів та артилерії, а саме: на Сіверському напрямку - в районах населених пунктів Сеньківка Чернігівської області та Степне Сумської області; на Харківському напрямку – Басове та Куп’янськ; на Краматорському напрямку – Яремівка, Тетянівка, Райгородок, Сіверськ, Білогорівка, Крива Лука, Спірне, Верхньокам’янське, Дронівка, Григорівка та Званівка; на Бахмутському напрямку – Юр’ївка, Нью-Йорк, Миколаївка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Соледар, Бахмут, Бахмутське та Яковлівка; на Авдіївському напрямку – Мар’їнка, Красногорівка, Первомайське та Новомихайлівка; на Новопавлівському напрямку – Велика Новосілка, Новодонецьке та Времівка; на Запорізькому напрямку – Новопіль, Гуляйполе, Залізничне, Червоне; на Південнобузькому напрямку – Таврійське, Мирне, Тернові Поди, Партизанське, Червона Долина, Білогірка, Новогреднєве, Безімене, Сухий Ставок, Біла Криниця, Ольгине, Високопілля, Кам’яне. Крім того, ворог постійно веде повітряну розвідку БпЛА. У населених пунктах Чаплинського району Херсонської області російські окупанти розквартировуються у домівках місцевих жителів, подекуди виганяючи власників з дому. Російська армія щодня зазнає суттєвих втрат у живій силі та намагається їх компенсувати у різний спосіб. Військове керівництво продовжує пошук бажаючих воювати серед ув’язнених, зокрема в колоніях Тульської області. Вербувальники обіцяють засудженим зняття судимості в обмін на службу терміном 3 місяці, для рецидивістів або засуджених за особливо тяжкі злочини термін служби складатиме 6 місяців. Проте жодні контракти із бажаючими не підписуються. Також триває набір, так званих “резервістів” до складу 3-го армійського корпусу. Серед вже набраного особового складу велика кількість людей, що мають наркотичну та алкогольну залежність. Також, про проблеми з комплектуванням підрозділів особовим складом свідчить факт проведення примусової мобілізації у місті Горлівка, місцеві так звані «військкомати» отримали завдання разом з “міліцією” до 19 вересня набрати 6 тисяч осіб. У місті триває розшук та затримання чоловіків, що в свою чергу викликає масове невдоволення місцевих жителів. Сили оборони успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Майорськ, Одрадівка, Весела Долина, Водяне, Авдіївка, Безіменне та Новогригорівка . Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала 12 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони наших військ на різних напрямках знищили два ворожі літаки (Су-25 та Су-24М), один вертоліт Мі-8 та БпЛА. Підрозділи Ракетних військ і артилерії завдали ураження по 9 пунктах управління бригадного та батальйонного рівнів і по 3 районах зосередження живої сили та бойової техніки противника. Втрати російських окупантів наразі уточнюються.

08:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль визнав свою поразку в Харківській області – вперше у цій війні. У Кремлі ніколи не визнавали, що Росія зазнала поразки навколо Києва чи, згодом, на острові Зміїний, розглядаючи відступ з Києва як рішення поставити пріоритетом «звільнення» Донбасу, а вихід з острова Зміїний — як «жест доброї волі». Міністерство оборони Росії спочатку запропонувало подібне пояснення російської невдачі в Харкові, стверджуючи, що російські сили відводять війська з Харківської області для перегрупування, але цей неправдивий наратив наштовхнувся на швидку та гучну критику в мережі.

• Кремль відводить провину від російського президента Путіна і покладає її на його військових радників.

• Кремль тепер працює над тим, щоб зняти з Путіна будь-яку відповідальність за поразку, натомість звинувачуючи у втраті майже всієї окупованої Харківської області недостатньо поінформованих військових радників із оточення Путіна. Один із членів кремлівської Ради з міжнаціональних відносин, Богдан Безпалько, навіть заявив, що голови військових чиновників, які не помітили концентрацію українських військ та техніки та проігнорували канали Telegram, які попереджали про неминучий контрнаступ України в Харківській області, мають "лежати на столі Путіна". ISW раніше писав, що Кремль відклав зустріч Путіна з представниками російського оборонного відомства відразу після виведення військ з Харкова, посилюючи видимість розриву між Кремлем і російським Міноборони. Визнання Кремлем поразки в Харкові показує, що Путін готовий і здатний визнати і навіть прийняти поразку Росії принаймні за деяких обставин, зосередившись на тому, щоб відвести провину від себе

• Кремль, ймовірно, прагне використати поразку в Харкові, щоб сприяти зусиллям із криптомобілізації, активізуючи патріотичну риторику та дискусії про повнішу мобілізацію, одночасно переглядаючи законопроект Держдуми Росії, який дозволяє військовим надсилати повістки призову на строкову службу поштою. Ніщо в думському законопроекті не говорить про те, що Путін готується віддати наказ про загальну мобілізацію, і в будь-якому випадку далеко не ясно, чи зможе він зробити це швидко.

• Кремль прийняв наративи, які повторюють давні вимоги і скарги мілблогерів, що говорить про те, що Путін прагне умиротворити і відвоювати критично налаштовану спільноту мілблогерів, а не цензурувати. ЗМІ, що контролюються Кремлем і перебувають під його впливом, тепер відкрито закликають до інтенсивної ракетної кампанії проти української громадянської критичної інфраструктури та транзитних маршрутів, і ця ідея знаходить широку підтримку серед багатьох мілблогерів. Ці нові заклики є різким відходом від попередньої лінії Кремля, яка стверджувала, що російські війська не завдавали ударів по цивільній інфраструктурі, і цей новий наратив заслужив публічну підтримку Кремля серед мілблогерів

• Успішний український контрнаступ навколо Харківської області викликає паніку у російських військових, окупаційної влади та мілблогерів.

• Військові невдачі Росії в Україні, очевидно, продовжують послаблювати важелі впливу Росії в колишньому Радянському Союзі, оскільки Росія, схоже, не бажає забезпечувати дотримання порушеного перемир'я між Вірменією та Азербайджаном за посередництва Росії або дозволити Вірменії посилатися на положення Організації Договору про колективну безпеку, в захисті якою домінує Росія.

• Українські війська, ймовірно, продовжували наземні атаки вздовж лінії Лиман-Ямпіль-Білогорівка на півночі Донецької області та, можливо, проводять обмежені наземні атаки через річку Оскіл у Харківській області.

• Російські та українські джерела повідомили, що українські сили продовжують наземні маневри в трьох районах Херсонської області в рамках триваючого південного контрнаступу.

• Російські війська досягли поступових успіхів на південь від Бахмута та продовжили наземні атаки по всій Донецькій області.

• 13 вересня українські військові надали перші візуальні докази використання російськими військами безпілотника іранського виробництва в Україні.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":