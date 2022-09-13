Вірменія та Азербайджан звинувачують один одного в провокаціях на кордоні.

Нікол Пашинян вже зателефонував Путіну та поскаржився на дії Баку.

Баку та Єреван звинуватили один одного в обстрілах на кордоні. Спершу Міністерство оборони Вірменії в ніч на вівторок, 13 вересня, повідомило, що збройні сили Азербайджану розпочали інтенсивний обстріл у напрямку низки прикордонних вірменських населених пунктів. Азербайджанська влада, своєю чергою, звинуватила Єреван у диверсіях на кордоні.

У заяві вірменського військового відомства, яку цитує інформаційний портал News.am, зазначається: «13 вересня о 00.05 підрозділи азербайджанських ЗС відкрили інтенсивний вогонь у напрямку населених пунктів Горіс, Сотк та Джермук з використанням артилерії та великокаліберної вогнепальної зброї. Обстрілювалися позиції вірменських ЗС».

Міноборони Азербайджану у відповідь звинуватило Вірменію в «масштабних диверсійних діях» у районі Дашкесанського, Кельбаджарського та Лачинського районів на кордоні. «Азербайджанські армійські позиції зазнавали обстрілу, у тому числі з траншейних мінометів. Є втрати серед (азербайджанських) військовослужбовців», – наголошується в заяві Міноборони. Про це повідомив інформаційний портал Trend.

Тим часом Рада безпеки Вірменії ухвалила рішення звернутися до Росії «з метою реалізації положень Договору про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу», а також до Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) та до Ради Безпеки ООН через ситуацію на кордоні з Азербайджаном, повідомили в уряді Вірменії.

Відомо, що прем'єрміністр Вірменії Нікол Пашинян вже встиг зателефонувати до шефа Кремля Володимира Путіна. Він розповів російському лідерові про ситуацію на кордоні, назвав дії Азербайджану «провокаційними» та особливо наголосив на важливості «адекватної реакції міжнародної спільноти». Кремль на поки що не давав жодних коментарів.