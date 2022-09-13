202-й день війни Росії в Україні. Хроніка

08:43 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Виведені протягом останнього тижня з Харківської області частини російських військ були зі складу 1-ї гвардійської танкової армії (1 ГТА), які підпорядковані Західному військовому округу (ЗВО).

1 ГТА зазнав значних втрат на початковому етапі вторгнення і не був повністю відновлений до початку українського контрнаступу в Харкові. 1 ГТА була однією з найпрестижніших російських армій, виділялася для оборони Москви і призначалася для проведення контрударів у разі війни з НАТО.

При серйозній деградації 1 ГТА та інших з'єднань ЗВО неядерні сили Росії, призначені для протидії НАТО, сильно ослаблені. На відновлення цього потенціалу Росії, мабуть, знадобляться роки.

08:12 Російські війська обстріляли Нікополь, мешканців міста просять не підходити до підозрілих об'єктів. Про це повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко в Telegram. "За інформацією ДСНС по місту Нікополь ординці застосували касетні боєприпаси РСЗВ "Ураган", - прокоментував Євтушенко.

07:26 Ранкове зведення Генштабу ЗСУ:

Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог веде повітряну розвідку та завдає вогневого ураження підрозділам наших військ, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, здійснює переміщення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Противник продовжує тактику терору та залякування цивільного населення. Під удари потрапили міста Харків та Лозова. Від авіаударів та обстрілів з РСЗВ пошкоджено інфраструктуру в районах населених пунктів Білогорівка, Весела Долина, Зайцеве, Юр’ївка, Нью-Йорк, Первомайське, Кам’янка, Степове, Малі Щербаки, Сухий Ставок, Костромка, Біла Криниця та Мирне. Загалом, протягом минулої, доби російські окупанти завдали два ракетних, двадцять п’ять авіаційних ударів, здійснили одинадцять обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник обстрілював інфраструктуру із мінометів, танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії: на Сіверському напрямку - неподалік Атинського та Стукалівки Сумської області; на Харківському напрямку - в районах Козачої Лопані, Баранівки та Куп’янська; на Краматорському напрямку - у районах населених пунктів Пришиб, Білогорівка, Краматорськ, Слов’янськ, Старий Караван, Стародубівка, Спірне, Роздолівка та Григорівка; на Бахмутському напрямку - у районах населених пунктів Суха Балка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина; на Авдіївському напрямку - населені пункти Авдіївка, Орлівка, Ласточкине, Красногорівка, Водяне, Мар’їнка та Новомихайлівка; на Новопавлівському напрямку - поблизу Вугледара, Пречистівки, Новоукраїнки та Времівки; на Запорізькому напрямку - у районах населених пунктів Кам’янське, Мала Токмачка, Щербаки, Чарівне, Нестерянка, Оріхів, Білогір’я, Залізничне, Темирівка, Новопіль та Времівка. На Південнобузькому напрямку фіксувалися ворожі артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення. Крім того, противник вів повітряну розвідку БпЛА - здійснив 23 вильоти. Через великі втрати в ході бойових дій значно знизився рівень морально-психологічного стану в підрозділах, сформованих на тимчасово окупованих територіях. За наявною інформацією, з метою покращення стану бойової готовності 2-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу, командування бригади видало розпорядження не виплачувати грошове забезпечення військовослужбовцям, які тимчасово відсутні, зокрема, знаходяться на лікуванні. Відновлення виплат відбувається лише після надання виправдальних документів та з особистого дозволу командира. Сили оборони успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве , Бахмут , Бахмутське , Красногорівка , Водяне , Безіменне та Новогригорівка . Протягом доби авіація Сил оборони здійснила дев’ять ударів – завдано ураження по семи опорних пунктах та місцях скупчення живої сили і техніки ворога, знищено дві позиції його зенітних ракетних комплексів . Втрати живої сили та техніки окупантів уточнюються. За минулу добу підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункти управління, райони зосередження живої сили та бойової техніки противника. В зону ураження потрапили комплекс радіоелектронної боротьби, радіолокаційна станція “Зоопарк”, артилерійські підрозділи та склади боєприпасів . На тимчасово зайнятих та вже звільнених від ворога українських територіях щодня фіксується до двохсот кривавих воєнних злочинів, що скоєні російськими окупантами. Мінна небезпека в звільнених містах та селах залишається високою, понад сімдесят тисяч квадратних кілометрів у десяти областях заміновано боєприпасами та вибуховими речовинами. Сили оборони вживають заходів щодо якнайшвидшого повернення мирного життя в звільнені громади.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська продовжують досягати значних успіхів у Херсонській області та постійно погіршують моральний дух і бойові можливості російських військ у цьому районі.

• Російське військове командування може призупинити розгортання новосформованих підрозділів в Україні через нещодавні російські втрати та загальний занепад бойового духу.

• Російським силам не вдається зміцнити нову лінію фронту після українських успіхів у східній частині Харківської області, і вони активно покидають цей район або передислокуються на інші напрямки.

• Українські сили продовжували завдавати ударів по російським військовим об'єктам і позиціям у Херсонській області, очевидно, неухильно погіршуючи їхній стан.

• Відвоювання Україною Ізюма, ймовірно, знизило здатність російських сил завдавати артилерійських ударів уздовж шосе Ізюм-Слов'янськ..

• Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про відновлення другої резервної лінії електропередач до Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

• Масштабний контрнаступ України підриває російські адміністративні можливості та змушує росіян відходити з окупованих районів України далеко за лінію фронту.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":

Обстановка в нашій операційній зоні стабільно напружена, але контрольована. Сили оборони продовжують ведення активних дій та відтискання ворога вздовж всієї лінії фронту. Ворог продовжує намагання підтягнути запаси боєприпасів та резервів живої сили, вишукує альтернативні шляхи доставки озброєння та техніки. Протягом бойового дня веденням штурмових дій у напрямках з Тернових Под на Любомирівку та із Чкалового на Безіменне противник намагався покращити тактичне положення силами від двох взводів до роти за підтримки танків. В обох випадках успіху не мав, зазнав втрат та відступив. Протягом бойового дня ворог продовжував ракетно-артилерійські та мінометні обстріли наших позицій, ворожа авіація нанесла 15 ударів. Незважаючи на це, наші підрозділи утримують займані рубежі, відповідають вогневим ураженням та відбивають спроби противника покращити тактичне положення. Нашою авіацією нанесено 2 удари по силах противника в районі Новопетрівки на Херсонщині. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали близько 300 вогневих завдань. Ураження спрямовувалися на 3 райони зосередження озброєння та техніки, 2 пункти управління, станцію радіоелектронной боротьби. Для розвіювання окупаційних міфів про відновлення мостів, вогневим контролем, застосованим по Антонівському мосту, вкотре було закріплено його непридатність до використання. Ворог втратив 59 рашистів, танк, 5 гаубиць 152-го калібру, в тому числі і самохідних - "Мста-Б" і "Мста-С", командно-штабну машину і машину управління, 12 одиниць іншої авто-бронетехніки. В Чорному морі, поблизу узбережжя ТОТ АР Крим маневрують 12 бойових кораблів, серед яких 4 носії понад 3️0 крилатих “Калібрів". Враховуючи імовірну активізацію ворожої агресії відносно цивільних об'єктів та інфраструктури, будьте пильними і мудрими, не наражайте себе на небезпеку, дотримуйтесь алгоритму дій при повітряній тривозі, не наближайтеся до підозрілих предметів та зон обмеженого доступу на узбережжі і в прикордонні, довіряйте тільки офіційним достовірним джерелам інформації, вірте в сили оборони й нашу спільну Перемогу.

00:12 Із перших чисел вересня українські воїни звільнили понад 6 тисяч квадратних кілометрів території України на Сході й на Півдні, заявив Президент України Володимир Зеленський. "Рух наших військ триває", - прокоментував голова держави.