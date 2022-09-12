Чарльз III виступив зі своєю першою монаршою промовою в британському парламенті.

Він назвав парламент «живим інструментом нашої демократії».

 

 

Король Великої Британії Чарльз III уперше після смерті своєї матері, королеви Елізабет II виступив у парламенті. У Вестмінстерському палаці зібралися депутати Палати громад та члени Палати лордів. Король прибув до парламенту разом із дружиною, королевою-консортом Каміллою. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

 

Лорд Джон Макфолл (John McFall) від імені Палати лордів і спікер Палати громад Лінсдей Гойл (Lindsay Hoyle) висловили королю глибокі співчуття від імені парламенту у зв'язку зі смертю його матері.

 

Лорд Макфол віддав належне королеві-небіжці та сказав, що вона «захопила уяву людей по всьому світу». «Ми пам’ятаємо її відданість, її доброту, її гумор, її мужність і силу духу, а також глибоку віру, яка була якорем у її житті. Ми пишаємось і смиренно вітаємо вас як короля», – заявив він.

 

Лінсдей Гойл запевнив, що депутати будуть «відданими слугами» нового монарха і водночас нагадав про обіцянку Чарльза підтримувати конституційний порядок та захищати права та свободи громадян.

 

Король виступив із короткою промовою, у якій підтвердив своє зобов'язання служити народу та назвав парламент «живим інструментом нашої демократії».

 

«Я не можу не відчувати тягар історії, яка нас оточує і яка нагадує нам про життєво важливі парламентські традиції, яким ви присвятили себе члени обох палат, з такою особистою відданістю заради кращого майбутнього для всіх нас. Парламент є живим інструментом нашої демократії. Те, що ваші традиції є давніми, ми бачимо в конструкції цього величного залу та нагадуваннях середньовічних попередників про трибуну, до якої мене покликали», — сказав король у своєму зверненні.

 

З парламенту Чарльз III вирушив до летовища, звідки вилетів до Едінбурґу. Там він взяв участь у траурній процесії та богослужінні в соборі Святого Еґідія, куди перенесли доставлену в адміністративний центр Шотландії напередодні труну з тілом Елізабет II. Протягом доби мешканці Шотландії змогли прощатися з королевою. Наступного дня її труну перевезуть до Лондона. Чин поховання відбудеться 19 вересня.

 

Нагадаємо, що Елізабет ІІ померла восьмого вересня на 97-му році життя. Королем став її 73-річний старший син Чарльз, колишній принц Валійський.

12.09.2022

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