Папа Франціск вирушає в «паломництво миру» до Казахстану.

В Нурсултані Понтифік візьме участь у VII З'їзді лідерів світових та традиційних релігій

У вівторок, 13 вересня Папа Римський Франціск вирушить у триденне «паломництво миру» до Казахстану. Про це повідомив інформаційний портал Vatican News. В Нурсултані Понтифік візьме участь у VII З'їзді лідерів світових та традиційних релігій.

У неділю Франціск попросив про молитву на підтримку його «паломництва миру». «Післязавтра вирушаю в триденну подорож до Казахстану, де братиму участь у Конґресі голів світових і традиційних релігій. Це буде нагода, щоб зустрітися з численними представниками релігій і по-братерськи вести діалог, черпаючи натхнення зі спільного прагнення миру, того миру, спраглим якого є наш світ. Вже тепер хочу звернутися зі щирими вітаннями до учасників, як і до влади, до християнських спільнот і до всього населення цієї розлогої країни. Дякую за приготування та за працю, виконану з огляду на мій візит. Всіх прошу супроводжувати молитвами це паломництво миру», – сказав Папа Римський, промовляючи у неділю, 11 вересня, до учасників молитви «Ангел Господній».

Під час своєї поїздки до Нурсултана Папа Франціск сподівався зустрітись з патріархом Російської православної церкви Кіріллом, який намагався виправдати російське вторгнення в Україну. Проте раніше цього літа очільник РПЦ відмовився від участі у міжконфесійній зустрічі.

Нагадаємо, що перша в історії зустріч між папою Римським та патріархом Кіріллом відбулася у 2016 році на Кубі. Плани другої зустрічі на початку цього року були відкладені через дипломатичні наслідки війни в Україні.

Повідомивши про своє казахське паломництво, Франціск закликав вірних продовжувати молитися за український народ, щоб «Господь дав йому втіху та надію».