200-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:33 ЗСУ мають самі визначати свої завдання та свої дії щодо того, що робити із територіями, окупованими в 2014–​2015 роках, заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван на 17-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES): "Демократично обраний Президент України Зеленський має це визначити, оскільки він відповідальний перед українським народом за цілі цієї війни. Наша ціль – США та союзників – полягає у сприянні досягненню цілей України. Головним інтересом США у цій війні є сприяння відновленню територіальної цінності України – чи то шляхом перемовин, чи на полі бою".

10:53 Сьогодні вночі о 03:41 енергоблок №6 ЗАЕС відключили від енергомережі, повідомив Енергоатом. Йде підготовка до його розхолодження та переведення у холодний стан.

Останні три доби 6-й енергоблок працював в режимі острова, заживлюючи лише власні потреби ЗАЕС на критично низькому рівні потужності (від 114 до 140 МВт), оскільки через російські обстріли були пошкоджені всі лінії зв‘язку Запорізької АЕС з енергосистемою України. Вчора ввечері після поновлення працездатності однієї з цих ліній зв’язку електроживлення власних потреб ЗАЕС стало можливим від енергосистеми України. Відтак було прийнято рішення щодо відключення енергоблока №6 і переведення його в найбільш безпечний стан – холодний стоп.

У разі повторного пошкодження ліній зв‘язку з енергосистемою, ризик чого залишається великим, живлення власних потреб ЗАЕС відбуватиметься від дизель-генераторів, термін роботи яких обмежений технологічним ресурсом і обсягами наявного дизельного пального.

НАЕК «Енергоатом» здійснює всі можливі заходи, щоб організувати постачання на ЗАЕС додаткових партій дизельного пального.

10:30 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Протягом останньої доби українські війська продовжували досягати значних успіхів у Харківській області. Росія, ймовірно, вивела підрозділи з цього району, але тривають бої навколо стратегічно важливих міст Куп’янськ та Ізюм.

7 вересня 2022 року президент Путін заявив, що лише 60 тис. тонн зерна, експортованого з України з серпня, було відправлено до країн, що розвиваються, і що більша частина була поставлена до країн ЄС.

Твердження Путіна не відповідають дійсності. За даними ООН, близько 30% було поставлено в країни з низьким і середнім рівнем доходу в Африці, на Близькому Сході та в Азії.

Росія проводить навмисну стратегію дезінформації, намагаючись відвести від себе провину за проблеми з продовольчою безпекою, дискредитувати Україну та мінімізувати спротив вторгненню.

09:15 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 52 650 (+400) осіб, танків – 2154 (+18) од., бойових броньованих машин – 4617 (+33) од., артилерійських систем – 1163 (+4) од., РСЗВ – 311 (+0) од., засобів ППО – 162 (+3) од., літаків – 242 (+3) од., гелікоптерів – 213 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 902 (+4) од., автомобільної техніки – 3445 (+19) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 116 (+2) од., крилатих ракет – 217 (+1) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Харківському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

63,0% танків (з них 2,5% за минулий тиждень),

26,6% бойових броньованих машин (з них 0,9% за минулий тиждень),

57,4% автомобільної техніки (з них 2,7% за минулий тиждень),

41,0% артилерійських систем (з них 3,4% за минулий тиждень),

27,9% РСЗВ (з них 1,5% за минулий тиждень),

19,4% літаків (з них 0,5% за минулий тиждень),

23,9% гелікоптерів (з них 0,8% за минулий тиждень),

11,5% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Веде повітряну розвідку, постійно намагається покращити тактичне положення, вживає заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх підрозділів та здійснює обстріли позицій наших військ вздовж усієї лінії зіткнення. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Протягом минулої доби ворог завдав 16 ракетних та 34 авіаційних удари по військових та цивільних об’єктах на території України. Від цього постраждали 28 населених пунктів. Зокрема, Славгород, Велика Писарівка, Великі Проходи, Авдіївка, Невельське, Мар’їнка, Нескучне, Велика Новосілка, Дніпро та Брускінське. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснив обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, а саме: на Сіверському напрямку – неподалік Білопілля, Линового та Грабовського Сумської області; на Харківському напрямку – в районах населених пунктів Лютівка, Тимофіївка, Дементіївка, Золочів, Соснівка, Питомник, Руські Тишки, Черкаські Тишки та Борщова; на Слов’янському напрямку – в районах населених пунктів Слов’янськ, Долина, Краснопілля, Велика Комишуваха, Довгеньке та Дмитрівка; на Краматорському напрямку – біля Кривої Луки, Пискунівки, Сидорового та Роздолівки; на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Весела Долина, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Яковлівка, Білогорівка та Веселе; на Авдіївському напрямку – поблизу Авдіївки, Опитного, Водяного, Первомайського, Карлівки та Красногорівки; на Новопавлівському напрямку – в районах населених пунктів Великі Новосілки, Шевченко, Вугледар та Мар’їнка; на Запорізькому напрямку – біля Гуляйполя, Рівнопілля, Новосілки, Вільного Поля, Червоного та Малинівки; на Південнобузькому напрямку – в районах населених пунктів Мирне, Степова Долина, Біла Криниця, Сухий Ставок, Любомирівка, Безіменне та Нова Зоря. Противник продовжує зазнавати втрат. На Харківському напрямку ворожі підрозділи зі складу 3 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії залишились без шляхів забезпечення, особовий склад перебуває у панічному настрої. Також, відомо про численні санітарні втрати противника на зазначеному напрямку. За попередню добу до населеного пункту Валуйки Бєлгородської області доставлено понад 75 поранених російських військових, в той час як з Бєлгорода до Москви було евакуйовано понад сотню окупантів. Через значні втрати в живій силі, російські загарбники планують провести так звану “мобілізацію” чоловічого населення на тимчасово захоплених територіях. Зараз чоловікам заборонено залишати населені пункти. У відповідь на успішні дії Збройних Сил України російські загарбники проводять “контрзаходи”. В населених пунктах, на тимчасово захоплених територіях Харківської та Херсонської областей, окупанти посилюють адміністративно-поліцейський режим, забороняється в’їзд та виїзд із населених пунктів, введено комендантську годину. У Херсоні здійснено обшук житлових приміщень мікрорайону Східний, з яких видно Антонівський міст. Місцевих жителів Каховки та Козацького російські військові попередили про відкриття вогню на ураження в разі їх наближення до переправ. В той же час Сили оборони вчергове відбили атаки противника в районах населених пунктів Соснівка, Майорськ, Миколаївка Друга, Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут, Піски, Первомайське та Новомихайлівка . Продовжується деокупація України. Загалом, за останні дні від російської окупації звільнено близько двох тисяч квадратних кілометрів української території. Наші підрозділи зайшли до Куп’янська, триває звільнення населених пунктів Куп’янського та Ізюмського районів Харківської області. За добу, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала 23 удари, в ході яких було знищено чотири зенітних ракетних комплекси, уражено чотири опорних пункти та п’ятнадцять місць скупчення живої сили і техніки противника . Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили два літаки (Су-25 та Су-34), один гелікоптер Ка-52, два БпЛА та одну керовану авіаційну ракету. Ракетні війська та артилерія наземних угруповань військ продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, вогневого ураження живої сили та бойової техніки, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника. В результаті вогневого впливу за добу уражено два пункти управління безпілотної авіації, опорні пункти, скупчення озброєння та військової техніки противника в районах зосередження. В зону ураження також потрапила понтонна переправа та плавзасоби противника з військовою технікою на них.

08:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські сили в Харківській області руйнують північний донбаський напрямок Росії і, очевидно, відвоюють Ізюм протягом наступних 48 годин.

• Міністерство оборони Росії 10 вересня оголосило про відведення військ із лінії Балаклія–Ізюм.

• Оголошення про вихід і неспроможність окупаційної влади організувати заходи евакуації ще більше відштовхує російських військових блогерів та націоналістичні спільноти, які підтримують грандіозну візію Кремля щодо захоплення всієї України.

• Українські війська вийшли на позиції в радіусі 15–25 км від російсько-українського кордону на північному сході Харківської області, до північних околиць Ізюму, південних і південно-західних околиць Лиману та захопили західну половину Куп’янська.

• Російські війська зміцнюють передові позиції в Херсонській області, українські війська ведуть позиційні бої та продовжують блокувати російські лінії комунікацій.

• Російські війська здійснили обмежені наземні наступи на північ від Харкова, на південь від Бахмута та на захід від Донецька.

• Російські призовні заходи викликають певну критику серед російських військових блогерів та в регіонах.

• Повідомляється, що російські війська посилюють фільтраційні заходи в Херсонській та Запорізькій областях у відповідь на контрнаступ українських військ на південній осі.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":

Продовжуються позиційні бої, внаслідок яких відбувається просування військ та закріплення територій. Ворог надає перевагу контрбатарейній боротьбі, намагаючись уникнути прямого зіткнення. Зазнає втрат і відступає. Протягом бойового дня ворог здійснив 20 авіаційних ударів вздовж лінії зіткнення по наших позиціях і прилеглих територіях. У відповідь нашою авіацією відпрацьовано 10 ударів, але ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 350 вогневих завдань. Атакуючи райони зосередження ворожого озброєння та техніки в районі Нової Каховки і Придніпровського, склади боєприпасів навколо і в самому Херсоні, а також за результатами вогневих уражень по позиціях ворога, забезпечено його втрати у кількості 80 рашистів, 8 танків, 17 одиниць авто-бронетехніки, 1 гаубиці "Мста-Б", 1 безпілотного розвідника типу “Орлан-10”. Знищено 3 склади боєприпасів в Миколаївському, Херсонському і Бериславському районах. Чергову поромну переправу в районі Нової Каховки критично уражено без можливості подальшого використання. Загрози ракетних ударів залишаються актуальними. Ворог задіює тактичну і стратегічну авіацію, системи та комплекси наземного базування. Крім того, в Чорному морі, тримаючись у ракетобезпечному районі, вздовж кримського узбережжя маневрують 13 бойових кораблів, серед яких 2 надводних ракетоносії, що тримають напоготові 16 крилатих ракет морського базування “Калібр”.

01:00 Мапа Харківського напрямку станом на 0:49 11 вересня від DeepState:

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