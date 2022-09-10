Курс біткойна знов почав зростати.

Вперше за два минулі тижні він піднявся вище за $21 тис.

 

 

Біткойн подорожчав під час торгів у п'ятницю, дев’ятого вересня. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg. Курс найпопулярнішої криптовалюти піднявся вище за 21 тисячу доларів вперше з кінця серпня на тлі відновлення попиту на ризикові активи.

 

Загалом вартість біткойна зросла за день на 10,1 відсотка, досягнувши 21 341 долара.

 

Ділове видання MarketWatch зазначає, що криптовалюти дорожчають разом із ґлобальними акціями завдяки оптимізму трейдерів, викликаному зниженням інфляційних очікувань напередодні публікації даних про серпневу інфляцію в Сполучених Штатах наступного тижня.

 

Водночас японський аналітик криптовалютного ринку Юя Хасеґава застеріг: «Надмірний оптимізм може бути небезпечним».

 

«Поки що рано прогнозувати, що ми наближаємося до чергового зростання, але якщо біткойн відновить вищий рівень підтримки між 22 000 і 25 000 доларів, це може підвищити довіру інвесторів і послабити тиск продажів криптовалютних активів. Враховуючи той факт, що центральні банки в усьому світі залишаються обережними через високі показники інфляції, поточний сплеск на ринку криптовалют може бути короткочасним», – заявила співзасновниця криптостейкінгу UniFarm Таруша Міттал (Tarusha Mittal).

 

За оцінками засновниці Fairlead Strategies Кеті Стоктон (Katie Stockton), з погляду технічного аналізу рівень довгострокової підтримки біткойна не змінився і перебуває на рівні приблизно $19 500.

10.09.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Королева Елізабет II
Протягом семи десятиліть королева забезпечувала стійке і скромне лідерство: курйоз історії в тому, що два найвидатніші британські монархи за останні двісті років були жінками
09.09.22 | | Дискурси
198-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Українські сили оборони ведуть успішний контрнаступ на Харківському напрямку і просунулися майже на півсотні кілометрів за три дні, одночасно успішно відбиваючи наступ російського ворога на Уди, Костянтинівку, Вірнопілля, Плоске, Майорськ, Безіменне та Кам’янку.
09.09.22 | | Україна
Наш мозок наділений спеціальними нейронами їжі
У зоровій корі мозку розташовані клітини, котрі активуються тільки тоді, коли людина бачить їжу.
08.09.22 | | Наука
197-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Українська армія просунулася вглиб приблизно на 20 кілометрів у напрямку Куп'янська і відбила приблизно 400 квадратних кілометрів на Харківщині. Пропагандистські ресурси тепер виправдовуються, що ця територія їм не цікава.
08.09.22 | | Україна
Бруно Шульц
Вітольд Ґомбрович
"Бруно привозив із Дрогобича ненаситну жагу духовного й інтелектуального життя, не раз був у тому пристрасним, виснажливим". Спогади і рефлексії.
07.09.22 | | Минуле
Забутий світ фіякрів
Юрій Винничук
Був такий час, коли у Львові замість запаху бензину і газів чувся запах кінських кізяків, тоді транспорт в місті був один: фіякр
07.09.22 | | Дискурси
Ядерне роззброєння України
Володимир В'ятрович
Інтереси США та Росії, здавалося, цілком збігалися: протягом трьох років очільники обох держав синхронно тиснули на українське керівництво.
07.09.22 | | Україна
196-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Українське військо вибило росіян із кількох поселень на Херсонщині та на Харківщині. Втім Генштаб наразі стримано коментує успіхи ЗСУ: "Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не дають ворогу просуватися вглиб території України".
07.09.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.