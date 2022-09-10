Курс біткойна знов почав зростати.

Вперше за два минулі тижні він піднявся вище за $21 тис.

Біткойн подорожчав під час торгів у п'ятницю, дев’ятого вересня. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg. Курс найпопулярнішої криптовалюти піднявся вище за 21 тисячу доларів вперше з кінця серпня на тлі відновлення попиту на ризикові активи.

Загалом вартість біткойна зросла за день на 10,1 відсотка, досягнувши 21 341 долара.

Ділове видання MarketWatch зазначає, що криптовалюти дорожчають разом із ґлобальними акціями завдяки оптимізму трейдерів, викликаному зниженням інфляційних очікувань напередодні публікації даних про серпневу інфляцію в Сполучених Штатах наступного тижня.

Водночас японський аналітик криптовалютного ринку Юя Хасеґава застеріг: «Надмірний оптимізм може бути небезпечним».

«Поки що рано прогнозувати, що ми наближаємося до чергового зростання, але якщо біткойн відновить вищий рівень підтримки між 22 000 і 25 000 доларів, це може підвищити довіру інвесторів і послабити тиск продажів криптовалютних активів. Враховуючи той факт, що центральні банки в усьому світі залишаються обережними через високі показники інфляції, поточний сплеск на ринку криптовалют може бути короткочасним», – заявила співзасновниця криптостейкінгу UniFarm Таруша Міттал (Tarusha Mittal).

За оцінками засновниці Fairlead Strategies Кеті Стоктон (Katie Stockton), з погляду технічного аналізу рівень довгострокової підтримки біткойна не змінився і перебуває на рівні приблизно $19 500.