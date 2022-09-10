199-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:08 У селі Гракове на Чугуївщині, котре Збройні Сили України звільнили у вересні, поліція ексгумувала тіла двох чоловіків, убитих під час окупації. Мешканець Гракового розповів, що російські окупанти змусили його закопати тіла двох чоловіків, убитих у березні, повідомляє "Суспільне". Коли два дні тому ЗСУ звільнили село, чоловік повідомив поліції про злочин. Убиті не місцеві, у них на тілі є вогнепальні поранення та сліди катувань, розповів начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко. "Це сталося наприкінці чи в середині березня. До мене прийшли військові, погрожували зброєю, привели до місця, де були два молоді хлопці. Вже мертві. Я живу тут 7 років, їх не знаю. Звідки вони, як тут опинилися, теж не знаю. Людей треба було поховати", – розповів Сергій Луцан.

08:22 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Українські війська розпочали наступальні дії на півдні Харківської області 6 вересня 2022 року. Передові частини вузьким фронтом просунулися до 50 км на територію, яку раніше контролювала Росія.

Російські війська, ймовірно, були заскочені зненацька. Сектор слабо утримувався, й українські підрозділи захопили або оточили кілька міст. Російські сили навколо Ізюму, очевидно, стають дедалі більш ізольованими. Українські частини тепер загрожують місту Куп'янську; його захоплення стало би значним ударом для Росії, оскільки воно розташоване на шляхах постачання до лінії фронту на Донбасі.

Оскільки українські операції продовжуються також і у Херсоні, фронт російської оборони перебуває під тиском як на північному, так і на південному флангах.

08:15 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Ворог з високою інтенсивністю веде повітряну розвідку, продовжує вживати заходів, щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Протягом минулої доби ворог завдав 13 ракетних та 23 авіаційних удари по об’єктах на території України. Зокрема, постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Великі Проходи, Авдіївка, Невельське, Мар’їнка, Велика Новосілка, Нескучне, Вільне Поле, Полтавка, Малі Щербаки, Білогір’я, Тернові Поди, Благодатне, Сухий Ставок, Костромка та Безіменне. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На Сіверському напрямку ворог завдав авіаударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Славгород і Велика Писарівка Сумської області. На інших напрямках російські окупанти обстріляли військову та цивільну інфраструктуру із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії: на Харківському напрямку – в районах населених пунктів Дмитрівка, Прудянка, Золочів, Соснівка, Дуванка, Уди, Липці, Перемога, Момотове, Борщова; на Слов’янському напрямку – в районах населених пунктів Слов’янськ, Долина, Краснопілля, Велика Комишуваха, Микільське, Дібрівне; на Краматорському напрямку – біля Серебрянки, Кривої Луки, Сидорового, Григорівки, Івано-Дар’ївки та Спірного; на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Зайцеве, Миколаївка Друга, Весела Долина, Соледар, Бахмутське, Бахмут і Яковлівка; на Авдіївському напрямку обстрілів із мінометів та ствольної артилерії зазнали Красногорівка, Авдіївка, Опитне, Водяне, Карлівка та Первомайське; на Новопавлівському напрямку – в районах населених пунктів Мар’їнка, Новомихайлівка, Микільське, Вугледар, Шевченко, Велика Новосілка, Богоявленка, Нескучне, Времівка; на Запорізькому напрямку – в районах населених пунктів Новоандріївка, Гуляйполе, Чарівне, Новосілка, Щербаки, Вільне Поле, Малинівка, Оріхів, Новопіль. На Південнобузькому напрямку противник продовжив обстріли вздовж лінії зіткнення. Крім того, ворог вів повітряну розвідку з застосуванням БпЛА - зафіксовано 36 вильотів. Для посилення російського угруповання на тимчасово захоплених територіях Херсонської області прибув сформований за національною ознакою підрозділ так званих “кадирівців”, чисельністю до 1300 осіб. Сили оборони успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут та Первомайське. Загалом, за останні дні, понад тисячу квадратних кілометрів української території звільнено від окупантів. На окремих напрямках підрозділи Сил оборони вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км. Звільнено або взято під контроль понад тридцять населених пунктів , які були тимчасово захоплені російськими окупантами у Харківській області. Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила 33 удари – знищено склад боєприпасів, завдано ураження по майже 25 опорних пунктах та місцях скупчення живої сили і техніки. Підрозділи протиповітряної оборони наших військ на різних напрямках знищили два БпЛА та одну керовану авіаційну ракету. За минулу добу, в результаті вогневого впливу ракетних військ та артилерії наших наземних військ, завдано ураження вісімнадцяти пунктам управління різного рівня, районам зосередження живої сили противника, засобам протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, артилерійським підрозділам та понад двадцяти складам з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами. Тим часом на звільнених територіях, деокуповані громади повертаються до життя. Проводиться розмінування місцевості. Підрозділи Національної гвардії України проводять стабілізаційні заходи. Відновлено роботу Нацполіції. Поліцейські фіксують численні злочини ворога на українській землі, готові протидіяти провокаціям та проникненню диверсійно-розвідувальних груп. Місцевому населенню негайно надається вся можлива допомога, адже окупанти залишили після себе знищену інфраструктуру, зруйновані будинки мирних громадян та купи металобрухту.

08:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• У ході Харківського контрнаступу українські війська відбили – станом на 9 вересня – близько 2,5 тис. квадратних кілометрів території в Харківській області.

• У відповідь на ефективні українські операції Кремль в Харківську область терміново скеровує ресурси.

• Українські сили станом на 9 вересня вийшли на околиці Куп’янська, наступають на Ізюм із північного заходу, півночі, північного сходу та південного сходу та, ймовірно, найближчими днями розірвуть російські наземні лінії комунікацій з Ізюмом.

• Можливо, українські війська просунулися від Грушівки в напрямку на російський матеріально-технічний центр у Великому Бурлуку на північному сході Харківської області.

• Українські сили продовжують контрнаступальну операцію на півдні України, включно з блокуванням російських наземних ліній комунікацій, що знижує моральний дух росіян.

• Російські військові вели наземні наступи на північ від Харкова та на східному напрямку.

• Організація Об’єднаних Націй оприлюднила доповідь, в якій описується погане поводження Росії з українськими військовополоненими та затриманими цивільними особами.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":

Підрозділи окупаційних військ, намагаються залучити резерви та проводять заходи протидії Силам оборони. Ракетно-артилерійським вогнем за підтримки тактичної та армійської авіації ворог намагається зупинити просування наших військ. Протягом бойового дня ворогом нанесено 5 авіаційних ударів і 1 ракетний. Атаковано позицій наших військ вздовж лінії зіткнення та населені пункти в безпосередній близькості. По обіді крилату ракету Х-31 випущено з ворожого літака по відкритій місцевості у Вознесенському районі Миколаївщини. Людських втрат немає. Нашою авіацією нанесено 7 ударів, ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 330 вогневих завдань, зокрема по районах зосередження озброєння та техніки, понтонній переправі й по мостах. За підтвердженими результатами «довга армія» скоротилась на 75 рашистів, 9 танків, 2 гаубиці «Мста-Б», 8 одиниць авто-бронетехніки. В Бериславському районі Херсонщини знищено склад боєприпасів в Біляївці та поромну переправу в районі Львового. На бойовому чергуванні у Чорному морі вздовж кримського узбережжя перебуває 3 надводних носія високоточної зброї сумарним залпом 24 крилаті ракети морського базування «Калібр». Загроза не тільки в ворожих ракетних ударах. Спецслужбами викрито агента рф, який намагався вчинити диверсію з підриву боєприпасів ЗСУ на півдні, зокрема, на Херсонщині. Рашистського агента, який отримав завдання встановити місцезнаходження позицій ЗСУ та підірвав частину боєкомплекту, схилили до співпраці за 30 тис. грн. Зрадником виявився рецидивіст, неодноразово засуджений за скоєння тяжких і особливо тяжких злочинів, зокрема, вбивства.

00:14 Збройні Сили України звільнили та взяли під контроль понад 30 поселень у Харківській області, заявив у вечірньому зверненні Президент України Володимир Зеленський. "У частині сіл регіону тривають заходи з перевірки та убезпечення території, поступово беремо під контроль нові населені пункти – всюди повертаємо український прапор і захист для всіх наших людей. Прошу українців зі звільненої території: будь ласка, повідомляйте представникам наших сил будь-яку відому вам інформацію про злочини окупантів на українській землі", – сказав голова держави.