 КНДР проголосила себе ядерною державою.

Північнокорейський парламент ухвалив закон, який дозволяє превентивне використання ядерної зброї для оборони від зовнішнього нападу.

Верховні народні збори Корейської Народно-Демократичної Республіки ухвалили закон про ядерну зброю. Про це повідомила інформаційна аґенція Yonhap. Новий закон дозволяє превентивне використання ядерної зброї для оборони від зовнішнього нападу.

«Якщо система командування та контролю національних ядерних сил перебуває під загрозою нападу ворожих сил, ядерний удар автоматично завдається негайно», – цитує документ Yonhap. При цьому в законі зазначається, що застосування ядерної зброї – крайній захід.

Лідер КНДР Кім Чен Ин, виступаючи на сесії північнокорейського парламенту, заявив, що ядерний статус країни тепер «незворотній» і дискусії про денуклеаризацію країни більше не мають сенсу. Він чітко дав зрозуміти, що Пхеньян не має наміру відновлювати перемовини зі Сполученими Штатами на цю тему.

«КНДР ніколи не відмовиться від ядерної зброї, це законне право нашої держави на самооборону та можливість протистояти тиску США. Мета Сполучених Штатів полягає не тільки в тому, щоби знищити нашу ядерну зброю, а й в кінцевому підсумку повалити наш режим у будь-який час, змусивши КНДР ліквідувати ядерну зброю та відмовитися або послабити можливості здійснювати самооборону», – заявив північнокорейський лідер. Він додав, що Північна Корея повинна постійно розширювати масштаби своєї «тактичної ядерної операції», щоб зміцнити свою ядерну бойову позицію.

Нагадаємо, що 2018 року Північна Корея та США провели перемовини, за підсумками яких Пхеньян заявив про припинення ядерних випробувань, залишивши за собою право зберегти зброю. Однак подальші переговори, зокрема й особиста зустріч Кім Чен Іна з тодішнім президентом США Дональдом Трампом, результатів не дали, і КНДР відновила свої ядерні випробування.

2021 року КНДР витратила на ядерну програму понад 640 мільйонів доларів. З початку року Північна Корея провела вже 17 пусків ракет, останній відбувся у травні. У серпні Південна Корея запропонувала КНДР план денуклеаризації останньої. Він передбачав надання Пхеньяну економічної та технологічної допомоги у відповідь на відмову від ядерної зброї на півострові. Однак КНДР відкинула цей план, назвавши його «дурницею».