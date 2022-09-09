198-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:59 Рада Європейського Союзу своїм рішенням призупинила дію угоди про спрощення візового режиму з Росією. Рішення ухвалено в п'ятницю в Празі в рамках засідання позачергової Ради ЄС з питань енергетики без обговорення, воно набуде чинності другого дня після того, як його буде опубліковано в Офіційному журналі ЄС. "Сьогодні Рада ухвалила рішення, яке повністю призупиняє дію угоди про спрощення візового режиму між ЄС та Росією. Отже, на громадян Росії поширюватимуться загальні правила візового кодексу", - йдеться в повідомленні Ради. Зокрема, цим рішенням передбачено, що візовий збір буде збільшено з 35 до 80 євро, також необхідно буде надати додаткові документи, буде збільшено час оформлення візи та посилено правила видачі багаторазових віз. "Угода про спрощення візового режиму забезпечує привілейований доступ до ЄС для громадян надійних партнерів, з якими ми поділяємо спільні цінності. Своєю неспровокованою та невиправданою агресивною війною, зокрема невибірковами нападами на цивільне населення, Росія зруйнувала цю довіру та розтоптала фундаментальні цінності нашої міжнародної спільноти. Сьогоднішнє рішення є прямим наслідком дій Росії та ще одним доказом нашої непохитної прихильності до України та її народу", прокоментував рішення міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.

10:13 Президент США Джо Байден провів із головами союзних держав відеоконференцію, присвячену ситуації в Україні, а також продовженню військової й економічної підтримки нашої країни. Про це повідомила на брифінгу у Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П’єр. "Президент провів відеоконференцію із союзниками й партнерами, аби підкреслити важливість міжнародної підтримки України, в тому числі шляхом подальшого забезпечення оборонної й економічної допомоги, а також безперервного покладення витрат на росію з метою притягнути кремль до відповідальності за агресію", – розповіла представниця Білого дому. Вона зауважила, що учасники відеоконференції також обговорили використання Росією енергоносіїв як зброї, передає Укрінформ.

10:08 Війну Путіна в Україні важко розцінювати як щось інше, крім провалу, заявив директор ЦРУ Вільям Бернс на саміті з кібербезпеки у Вашингтоні: "Мало того, що було виявлено слабкість російських збройних сил, внаслідок цього буде завдано довгострокових збитків російській економіці та поколінням росіян. Путін робить ставку на те, що він буде жорсткішим, ніж українці, ніж європейці, ніж американці, що він зможе виснажити українців, задушити їхню економіку. Я вважаю, і мої колеги з ЦРУ вважають, що Путін настільки ж помиляється у цій ставці, наскільки глибоко помилявся у своїх припущеннях, зроблених ще у лютому минулого року".

09:39 Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради безпеки ООН заявив, що "єдине, що може зробити Путін, аби врятувати життя своїх солдатів, – це віддати наказ про їх негайне виведення". З його слів, визволення українських територій, яке зараз відбувається в Харківській та Херсонській областях, є найкращим доказом ефективності спільних зусиль України та союзників. Кислиця порівняв нинішню боротьбу проти путіна зі спільним протистоянням союзників Гітлерові під час Другої світової війни. "Саме завдяки цій глобальній єдності, завдяки ленд-лізу, завдяки допомозі американського народу та інших союзників нам удалося перемогти Гітлера. Злодіяння Путіна, як і раніше злодіяння Гітлера, потребують глобальної відповіді. Так було під час Другої світової війни. Так є й нині, і Україна та її союзники докладають усіх зусиль, щоб забезпечити таку відповідь", – цитує "Укрінформ".

09:15 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 51 900 (+650) осіб, танків – 2137 (+11) од., бойових броньованих машин – 4575 (+18) од., артилерійських систем – 1137 (+11) од., РСЗВ – 306 (+1) од., засобів ППО – 159 (+0) од., літаків – 239 (+0) од., гелікоптерів – 211 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 888 (+4) од., автомобільної техніки – 3399 (+55) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 114 (+4) од., крилатих ракет – 214 (+0) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Харківському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

62,1% танків (з них 2,6% за минулий тиждень),

26,4% бойових броньованих машин (з них 1,0% за минулий тиждень),

56,7% автомобільної техніки (з них 2,2% за минулий тиждень),

40,1% артилерійських систем (з них 3,3% за минулий тиждень),

27,5% РСЗВ (з них 1,2% за минулий тиждень),

19,2% літаків (з них 0,3% за минулий тиждень),

23,7% гелікоптерів (з них 0,7% за минулий тиждень),

11,3% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Противник зосереджував зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Постійно веде повітряну розвідку БпЛА, продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ. Протягом минулої доби ворог завдав 45 авіаційних та 5 ракетних ударів, зокрема по населених пунктах Костянтинівка, Циркуни, Радушне, Харків. Є жертви серед цивільного населення. На Волинському та Поліському напрямках, на території білорусі, розпочалися військові навчання, під час яких планується відпрацювати питання “звільнення захоплених територій”. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по території України з республіки білорусь. На Сіверському напрямку інтенсивність обстрілів з боку противника значно знизилася. На інших напрямках ворог продовжував вогневе ураження по військових та цивільних об’єктах України, а саме: на Харківському напрямку, зі ствольної і реактивної артилерії, у районах населених пунктів Уди, Соснівка, Дуванка, Цупівка, Прудянка, Дементіївка, Великі Проходи, Питомник, Руські Тишки, Петрівка, Перемога, Байрак та Костянтинівка; на Слов’янському напрямку – біля Долини, Краснопілля, Слов’янська та Микільського; на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Богородичне, Новомиколаївка, Серебрянка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка, Спірне, Роздолівка та Григорівка; на Бахмутському напрямку – поблизу Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Веселої Долини, Зайцевого, Нью-Йорка та Веселого; на Авдіївському напрямку – в районах Кам’янки, Авдіївки, Первомайського, Водяного та Опитного; на Новопавлівському напрямку – біля Мар’їнки, Парасковіївки, Новомихайлівки, Великої Новосілки, Новоукраїнки, Пречистівки та Микільського; на Запорізькому напрямку – в районах населених пунктів Новопіль, Времівка, Полтавка, Залізничне, Червоне, Новоандріївка та Оріхів; на Південнобузькому напрямку – в районах населених пунктів Архангельське, Нововознесенське, Миролюбівка, Нововоскресенське, Білогірка, Новогригорівка, Шевченкове, Любомирівка, Тернові Поди, Степова Долина, Мирне, Ольгине, Олександрівка і Таврійське. У зв’язку з наступом наших військ, в окремих районах Херсонської області підрозділи збройних сил російської федерації переходять до тактики терористичних дій стосовно місцевих мирних жителів. Так, за наявною інформацією, в населеному пункті Велика Олександрівка окупанти використовують місцеве населення у якості “живого щита”. Селище закрите на вʼїзд та виїзд. Підрозділи Сил оборони героїчно утримують займані позиції та не допускають просування ворога. Наші захисники успішно відбили наступ противника в районах населених пунктів Уди, Костянтинівка, Вірнопілля, Плоске, Майорськ, Безіменне та Кам’янка. Сили оборони ведуть успішний контрнаступ на Харківському напрямку. Завдяки вмілим і злагодженим діям Збройні Сили України, за підтримки місцевого населення, просунулися майже на 50 км за 3 дні . За даними розвідки, окремі ворожі підрозділи зазнали значних втрат. Окупанти намагаються евакуювати поранений особовий склад та пошкоджену військову техніку в райони населених пунктів Вільхуватка та Бородоярське. Особовий склад окупаційних військ в цивільному одязі вдається до дезертирства і намагається повернутися на територію російської федерації. Так, протягом доби, відзначено понад 15 таких випадків. Ракетні війська та артилерія наших наземних угруповань продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення, ураження живої сили та бойової техніки противника. Протягом минулої доби для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила понад 20 ударів, уражено 2 взводних опорних пункти, 15 районів зосередження живої сили та військової техніки, 3 зенітних ракетних комплекси. Знищено 4 БпЛА та гелікоптер Ка-52. Втрати живої сили противника уточнюються.

08:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Успіхи України на лінії Харків–Ізюм створюють тріщини в російському інформаційному просторі та підривають довіру до російського командування до рівня, якого не було з часів невдалої російської переправи в середині травня.

• Українські сили в контрнаступі на Харківщині 8 вересня просунулися на 20 кілометрів до основного матеріально-технічного вузла Росії в Куп’янську.

• Українські війська, ймовірно, захоплять Куп’янськ протягом наступних 72 годин, серйозно погіршивши, але не повністю розірвавши російські наземні лінії комунікацій з Ізюмом.

• Українські війська продовжують обстріли російських наземних ліній комунікацій, пунктів управління та складів боєприпасів у Херсонській області.

• Російська окупаційна влада продовжує посилювати репресії та фільтраційні заходи для стримування українських партизанів та проукраїнських диверсантів.

• Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на східному напрямку.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":

Противник і далі зосереджує зусилля на утриманні власних позицій. Активно здійснює повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами. Але влучність наших підрозділів залишила 2 безпілотних шпигуни без перспектив подальшого використання, знищивши і напрацьований фото/відео матеріал. Ворог намагається вишукувати способи для покращення логістичного забезпечення своїх військ, організовуючи понтонні переправи через річки Дніпро та Інгулець. Водночас наносить ракетно-артилерійські та авіаційні удари по позиціях наших військ та мирних населених пунктах. Протягом бойового дня ворогом нанесено 30 авіаційних і 1 ракетний удар по наших позиціях, а також здійснено пуски 4 ракет Р-27 по наших літаках, що наносили удари по противнику. Нашою авіацією нанесено 6 , а ракетно-артилерійськими підрозділами 265 влучних уражень, зокрема по реактивних системах залпового вогню, районам зосередження озброєння та техніки, понтонним переправам в районі Нової Каховки. Мости продовжують перебувати під щільним вогневим контролем без можливості ремонту та використання. Втрати ворога за бойовий день складають 59 рашистів, 3 реактивні системи залпового вогню «Ураган» і транспортно-зарядна машина для них, 2 самохідні гармати артилерії «Піон», самохідна гаубиця «Мста-С», 3 самохідні артилерійсько-мінометні установки, танк Т-72 та 6 одиниць авто-бронетехніки. Також знищено 2 склади боєприпасів в Бериславському районі та поромна переправа в Новій Каховці. На Миколаївщині затримано коригувальника, який збирав та передавав інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ. На Одещині викрито місцеву жительку, яка в особистій переписці передавала російським кураторам дані щодо об’єктів критичної інфраструктури і стратегічно важливих локацій, переміщення гуманітарних та сільськогосподарських вантажів. Їй повідомлять про підозру в колабораційній діяльності. Триває кримінальне провадження. Вороже угруповання сил в Чорному морі наразі складає кораблів та катерів, серед яких надводних ракетоносії, споряджені ракетами «Калібр». Тож загроза ракетного удару актуальна та цілком імовірна. До того ж штормове море може продовжувати викид зірваних якірних мін до узбережжя.

00:34 Президент України Володимир Зеленський висловив подяку українським воїнам за успішні дії на фронті. "У межах оборонних операцій, що тривають, наші герої звільнили вже десятки населених пунктів. І сьогодні цей рух продовжився, є нові результати. Загалом із першого вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів нашої території", – заявив Зеленський у вечірньому зверненні.