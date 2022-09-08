Кремль запевняє, що не купуватиме зброю в КНДР.

Постпред Росії при ЄУ стверджує, що історія з купівлею північнокорейської зброї – вигадка західних ЗМІ

Офіційна Москва запевняє, що не має наміру купувати зброю в КНДР, всупереч твердженню багатьох західних ЗМІ, зокрема The New York Times. Про це заявив постійний представник Росії при Європейській Унії Володимир Чижов в інтерв'ю телеканалу CNN.

«Я безперечно не хотів би спекулювати з приводу цієї північнокорейської історії, яка була вигадана західними ЗМІ», — заявив Чижов, відповідаючи на запитання модератора.

Член-кореспондент Академії військових наук Росії Володимир Козін у коментарі для російського інформаційного порталу life.ru, своєю чергою, заявив, що публікація газети The New York Times про те, що Росія розпочала закупівлю артилерії у КНДР, «вкотре доводить, що вся західна розвідка працює на дезінформацію». За його словами, джерело з розвідки США, на яке посилається видання, тут «неспроможне, оскільки учасниками ймовірної угоди виступали б Москва або Пхеньян, а російська сторона напевно не стала б приховувати факт укладання контракту».

Нагадаємо, що п’ятого вересня газета The New York Times, а згодом і телеканал CNN з покликом на дані розвідки повідомили про те, що Москва домовляється з владою Північної Кореї про «придбання мільйонів артилерійських снарядів та ракет малої та середньої дальності». Американські ЗМІ зазначали, що постачання північнокорейського озброєння може бути ознакою виснаження власних запасів зброї у Росії.