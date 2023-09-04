Кишинів спростував наявність боргу перед «Газпромом» у $800 млн.

Про це заявила Мая Санду, покликаючись на результати роботи міжнародних аудиторів.

Найнята урядом Молдови міжнародна аудиторська компанія не виявила боргу республіки за газ перед російським «Газпромом» у розмірі 800 мільйонів доларів. За повідомленням інформаційної аґенції Reuters, про це заявила президентка країни Мая Санду на зустрічі з представницями «Жіночої асоціації» Гагаузії в неділю, третього вересня.

Санду зазначила, що під час перемовин з «Газпромом» перед зимовим сезоном 2021 року російська сторона вирішила «в останній момент» не подовжувати контракт. «Москва хотіла скористатися поспіхом та обдурити молдавських переговорників. Суспільству поки що невідомо, але наступного тижня наш уряд виступить і розповість, що ми найняли міжнародну компанію, яка провела аудит і підтвердила, що ми не маємо боргів (перед "Газпромом", – ред.) на суму 800 мільйонів доларів. Нас намагалися обдурити 2021 року. Нас залишили без газу перед початком зими», – сказала президентка.

За словами Санду, російська державна компанія перед укладанням нового контракту висунула умову за чотири роки виплатити борг у 800 млн доларів. «Ми сказали, що не можемо це підписати, оскільки це дуже великі гроші і ми не можемо на таке погодитися. Нам сказали: "У вас не буде газу"», – розповіла вона.

Як стало відомо, Агентство публічної власності Республіки Молдова виділило 800 тисяч євро із Резервного фонду на зовнішній аудит боргу Moldovagaz перед «Газпромом» та Factoring Finance. Згідно з угодою, підписаною 10 серпня 2022 року з компаніями Wikborg Rein Advokatfirma AS з Норвегії та Forensic Risk Alliance & Co. Limited з Великої Британії, аудит був спрямований на точне з'ясування заборгованості Moldovagaz перед російським концерном за поставлений республіці (без врахування Придністров’я) природний газ за період з 27 серпня 1991 до 31 жовтня 2021 року.

Санду заявила, що уряд Кишинева зробить офіційну заяву щодо висновків аудиторів найближчими днями.