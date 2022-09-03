Ближче східної сторони

Василь МАХНО

З циклу "Кілька днів із Ду Фу"

 

 

4.

 

Не натішиться нині родина Ду

в двох братів народились сини

«той помре якого знайду

ближче східної сторони» –

 

так промовить провидець який тоді

буде в домі обтирати кути

буде дощ заливати по шию дім

будуть думати думу брати

 

і один з тих братів візьме немовля

й переставить на ліжко своє

помирають же діти в нещасних селян –

і ніхто у тривогу не б’є

 

вщухне дощ – а приходило їх аж сім

писне в сні маленький Ду Фу

увійде як селянка із дальніх сіл –

і одне немовля під пахву

 

один брат подумав: «мого не візьме»

другий скаже: «провидець – брехун

що він знає – ні бе – ні ме

тільки в дім напустив страху»

 

промине чимало літ – й по Янцзи

у човні постарілий Ду Фу – а там

та селянка чекає на нього – й вози

завантажені рисом – і жовта вода

 

«помилилась тоді – гукне до човна –

ти ріці цій задовго служив

я не хочу вертатись назад одна

підпливай – і весла суши»

 

й запливе у сад пахких хризантем

білих лілій – і літніх шляхів

в нерухомій воді його човен затерп

й  грілись весла на сонці сухі

 

 

03.09.2022

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