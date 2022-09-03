Країни G7 узгодили запровадження цінової стелі на російську нафту.

Таким чином вдасться скоротити нафтові доходи Росії та послабити її здатність фінансувати свою аґресивну війну проти України.

Сім провідних західних держав домовилися запровадити «цінову стелю» на російську нафту, тобто встановити граничну ціну бареля. Домовленості було досягнуто на зустрічі міністри фінансів країн G7 у Берліні. Цінове обмеження буде встановлено також і на російські нафтопродукти. Про це повідомила газета Süddeutsche Zeitung з покликом на спільній заяву, ухвалену в п'ятницю, другого вересня, за підсумками засідання.

«Сьогодні ми підтверджуємо наш спільний політичний намір доопрацювати та впровадити всеосяжну заборону на послуги, що дозволяють здійснювати морське транспортування сирої нафти та нафтопродуктів російського походження по всьому світу. Надання таких послуг буде дозволено лише в тому випадку, якщо нафта та нафтопродукти купуються за ціною, яка дорівнює або є нижчою за рівень, визначений широкою коаліцією країн, які дотримуються цієї цінової стелі і реалізують її», – йдеться в заяві,.

За словами міністрів, обмеження цін спрямоване на те, щоб скоротити нафтові доходи Росії та послабити її здатність «фінансувати свою аґресивну війну» проти України, обмежуючи при цьому вплив війни на світові ціни на енергоносії, особливо для країн з низьким та середнім рівнем доходу. Початкова цінова межа буде встановлена ​​«на рівні, базованому на низці технічних параметрів», і буде узгоджена усією коаліцією, наголошується в заяві. Потім її можуть переглянути за необхідності.

Очільники фінансових відомств країн G7 також закликали держави, які є експортерами нафти, нарощувати видобуток, щоб зменшити волатильність на ринку енергоресурсів.

Росія вже відреагувала на заяву «Великої сімки». Російський віцепрем'єр Олександр Новак, зокрема, заявив: «Щодо обмеження цін: якщо вони запровадать обмеження цін, то ми просто для таких компаній чи країн, які вводитимуть обмеження, ми їм не постачатимемо нафту та нафтопродукти, оскільки ми не працюватимемо на неринкових умовах».