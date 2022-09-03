192-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:22 Головне управління розвідки Міністерства оборони України констатувало слабку боєздатність "третього армійського корпуса", який Росія саме споряджає в Україну. Про це заявив представник воєнної розвідки України Вадим Скібіцький. "Проблемою є комплектування технікою та озброєнням. Вся новітня техніка була на озброєнні тих батальйонно-тактичних груп, які заходили на нашу територію в лютому-березні. Зараз ми бачимо, що всі підрозділи, що формуються, оснащуються іще радянськими зразками озброєння, які знімаються з баз зберігання й арсеналів та поступають у війська. За нашими оцінками, 40% бойової техніки не боєздатна. Її потрібно ремонтувати та приводити до ладу", - сказав Скібіцький.

12:59 Вночі росіяни завдали ракетних ударів по Краматорську та Слов'янську, а також вели обстріли по лінії фронту від Курахівської до Званівської громади. Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко. У Краматорську ракета влучила в продовольче підприємство - поранено 1 людину, пошкоджено 2 будівлі та знищено 9 автомобілів. Ще одне влучання - у підприємство легкої промисловості. Там зайнялася пожежа, на місці працюють рятувальники. У Слов'янську росіяни поцілили у приватне та комунальне підприємства. За попередньою інформацією, жертв немає, обсяги завданої шкоди встановлюємо. Також на території громади пошкоджено 7 будинків у Билбасівці. У Кураховській громаді під обстріли потрапили Курахове та Вовчанка - пошкоджено базу відпочинку та 1 будинок, обійшлося без постраждалих.

12:44 Нові російські підрозділи на війну в Україну оснащуються ще радянськими зразками озброєння, ця техніка на 40 відсотків небоєздатна, її потрібно ремонтувати та приводити до ладу, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, додавши, що є проблеми і з людським ресурсом, внаслідок чого "історія з третім армійським корпусом розтягнеться до листопада: щоб підготувати нормального спеціаліста потрібно 3-4 місяці".

11:58 Близько 10:30 на Донеччині зенітні ракетні підрозділи знищили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" та безпілотний літальний апарат "Форпост", повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

11:23 Німеччина погодилася з кандидатурою Олексія Макеєва на нового посла України, який має замінити Андрія Мельника. На даний момент Олексій Макеєв є спецпредставником МЗС України щодо санкційної політики і членом міжнародної експертної групи Єрмака-Макфола. На дипломатичній службі він з 1996 року, працював, зокрема у Берліні та Берні.

10:30 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

З 29 серпня 2022 року Збройні Сили України відновили наступальні дії на півдні України. Одним з елементів цього наступу є постійне просування на широкому фронті на заході від річки Дніпро, зосереджене на трьох напрямках у межах окупованої Росією Херсонської області.

Операція має обмежені безпосередні цілі, але українські сили, ймовірно, досягли певної тактичної несподіванки; використовуючи погане матеріально-технічне забезпечення, адміністрування та керівництво в російських збройних силах.

Оскільки бойові дії також тривають на Донбасі та на Харківському напрямку, ключовим рішенням для російських командувань найближчими днями буде куди направити якийсь оперативний резерв, який вони зможуть створити.

09:15 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 49 050 (+350) осіб, танків – 2034 (+25) од., бойових броньованих машин – 4403 (+37) од., артилерійських систем – 1134 (+8) од., РСЗВ – 293 (+4) од., засобів ППО – 153 (+0) од., літаків – 235 (+1) од., гелікоптерів – 205 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 864 (+11) од., автомобільної техніки – 3268 (+21) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 104 (+0) од., крилатих ракет – 203 (+5) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Донецькому та Криворізькому напрямках. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

59,5% танків (з них 2,7% за минулий тиждень),

25,4% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

54,5% автомобільної техніки (з них 1,6% за минулий тиждень),

36,8% артилерійських систем (з них 2,7% за минулий тиждень),

26,3% РСЗВ (з них 1,7% за минулий тиждень),

18,8% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

23,0% гелікоптерів (з них 0,3% за минулий тиждень),

10,9% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень).

09:11 Підрозділи протиповітряної оборони збили п'ять із п'яти ракет "Калібр", випущених Росією цієї ночі в напрямку Дніпра з акваторії Чорного моря. Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

08:44 Ранкове зведення Генштабу ЗСУ:

Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Протягом минулої доби ворог завдав 6 ракетних та понад 20 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах на території нашої Держави. Зокрема, постраждали населені пункти Полтавка, Пришиб, Перемога, Хрещенівка, Осокорівка та Білогір’я. З початком сутінок противник активізувався на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Силам оборони вдалося успішно відбити атаки ворога в районах населених пунктів Бахмутське, Кодема, Зайцеве, Авдіївка, Мар’їнка та Времівка. Зокрема, підтверджено знищення живої сили противника на Запорізькому напрямку. За даними розвідки, колона з вантажівок ворога, одна з яких була заповнена тілами загиблих, прямувала в сторону Бердянська, де розгорнутий крематорій. На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському напрямку ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Сеньківка Чернігівської області, Миропільське, Порозок Сумської області. На Слобожанському напрямку ситуація значних змін не зазнала. Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не дають ворогу просуватися вглиб території нашої Держави. На Харківському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Золочів, Великі Проходи, Руська Лозова, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Пришиб. На Слов’янському напрямку артилерійських обстрілів з боку окупантів зазнали населені пункти Велика Комишуваха, Карнаухівка, Вірнопілля. Активних наступальних дій ворог не вів. На Краматорському напрямку противник здійснював обстріли районів населених пунктів Райгородок, Сіверськ, Спірне. На Бахмутському напрямку із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії обстріляв райони населених пунктів Соледар, Бахмут, Кодема. На Авдіївському напрямку обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали населені пункти Авдіївка, Водяне, Веселе. На Новопавлівському напрямку активних наступальних дій не проводив, обстрілював райони населених пунктів Мар’їнка, Велика Новосілка, Нескучне, Вугледар, Павлівка. На Запорізькому напрямку ворог здійснював обстріли обʼєктів в районах населених пунктів Новосілка, Залізничне, Гуляйполе, Червоне, Щербаки, Білогір’я. На Південнобузькому напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Лозове, Андріївка, Ольгине, Зелений Гай, Степова Долина. Сили оборони успішно відбили наступ противника в районах населених пунктів Високопілля та Потьомкіне. Протягом доби авіація Сил оборони здійснила понад 40 бойових вильотів для підтримки дій наземних угруповань, в ході яких було знищено декілька пунктів управління противника та склад з боєприпасами. Безпілотним літальним авіаційним комплексом Байрактар ТБ-2 завданий ракетний удар, в результаті якого детонував боєкомплект та знищено 2 одиниці броньованої техніки противника разом з екіпажами. Ракетні війська та артилерія угруповань наших військ продовжує виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника. Так, уражено понад 10 скупчень живої сили ворога, в тому числі 3 взводні опорні пункти. Знищено 3 зенітно ракетні комплекси та декілька одиниць броньованої техніки окупантів. Агресор відчуває незламність духу нашого народу та жагу до визволення українських земель. Особливо це помітно у південних областях де окупанти посилюють фільтраційні заходи, чим намагається послабити патріотичні настрої населення тимчасово окупованих районів.

08:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Незалежне опитування показало, що більшість росіян все ще підтримує російську війну в Україні.

• Російські та маріонеткові офіційні особи зміцнюють свої наративи навколо українського контрнаступу, стверджуючи, що він виснажує українську армію.

• Українські офіційні особи повідомили, що позиційні бої тривають у невизначених районах Херсонської області та що українські сили продовжують завдавати ударів по російських наземних лініях комунікацій, вузлах матеріально-технічного забезпечення та зусиллях посилення на півдні та центральній частині Херсонської області.

• Російські війська вели наземні удари на південь і північний схід від Бахмута та вздовж західних і північних околиць Донецька.

• Російські сили продовжували націлюватися на українські тилові райони вздовж ліній комунікацій і, можливо, підсилюють південний напрямок шляхом перерозподілу техніки з російських тилових районів на Донбасі та в Криму.

• Українські джерела стверджують, що Росія може додатково зібрати 300-350 тис. військовослужбовців із підрозділів підтримки в Росії, Сирії, Вірменії, Таджикистані, Нагірному Карабасі та Казахстані. Ці цифри не точно відображають той факт, що підрозділи підтримки, призначені для виконання бойових завдань, не створюватимуть значної бойової потужності та їхню необхідність для підтримки бойових дій, навчання та інших операцій.

06:11 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":