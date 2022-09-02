На Львівщині запустили нову газову свердловину.

 

Компанія «Укргазвидобування» спільно з компанією Expert Petroleum, якій передано в управління 13 виснажених родовищ газу на заході України, запустила нову свердловину на Львівщині, що дає 115 тисяч кубометрів газу на добу. Розробники свердловини зазначають, що це високий показник для регіону. Про це повідомляє «Укргазвидобування».

 

«Свердловина була пробурена та запущена в роботу в рекордні терміни – 18 днів. Сьогодні Карпатський регіон є важливим напрямком стабілізації виробництва та компенсації втрат, які ми зазнали від початку широкомасштабної війни. Ми розраховуємо на зростання видобутку на виснажених родовищах у межах проєкту РЕС з Expert Petroleum та працюємо над новими перспективними проєктами в цьому регіоні», – розповів т.в.о. генерального директора «Укргазвидобування» Олександр Романюк.

 

Інженери Expert Petroleum далі аналізують показники роботи свердловин, щоб оптимізувати роботу родовища.

 

Компанія зобов’язалася в межах проєкту Production enhancement contract (PEC) наростити видобуток у регіоні на 300 млн кубометрів упродовж п’яти років. Обсяг інвестицій – щонайменше 1 млрд грн.

 

ДЛЯ ДОВІДКИ:

 

Expert Petroleum – компанія-оператор у секторі видобування нафти та газу із засновником в Люксембурзі та з бенефіціарами в офшорних зонах. В Україні зареєстрована дочірня компанія ТОВ «Експерт Петролеум Україна». Її основна діяльність зосереджена в Румунії (OMV) та в Україні («Укргазвидобування»). Виконання робіт в обох країнах здійснюється в межах Договорів зі збільшення видобутку (ДЗВ), укладених строком на 15 років з можливістю подовження на 10 років.

 

02.09.2022

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На Львівщині запустили нову газову свердловину.
Свердловина дає 115 тисяч кубометрів газу на добу і це високий показник для регіону.
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