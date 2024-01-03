Аргентина закликала Велику Британію до перемовин щодо Фолклендів.

З відповідною заявою виступив аргентинський президент Мілей.

Новий уряд Аргентини на чолі з президентом Хав'єром Мілеєм закликав Велику Британію повернути йому суверенітет над Фолклендськими островами (Аргентина їх називає Мальвінськими). Здійснити це Аргентина планує дипломатичними засобами, які, на переконання країни, є «єдиним можливим шляхом відновлення своїх прав». Буенос-Айрес запропонував Лондону провести перемовини з цього питання.

«Сьогодні виповнюється 191 рік від дня насильницької окупації Мальвінських островів Об’єднаним Королівством. Уряд Аргентини та все суспільство відстоюють наше право на суверенітет над Мальвінськими островами», – заявив на пресконференції офіційний представник аргентинського уряду Мануель Адорні (Manuel Adorni).

Відповідну заяву, опублікувало на своєму офіційному сайті Міністерство закордонних справ Аргентини. У ній, зокрема, наголошується: «3 січня 1833 року Об’єднане Королівство силою окупувало Мальвінські острови, територію, над якою Аргентина здійснювала свої права суверенітету з перших днів своєї незалежності, успадкувавши володіння Іспанії в Південній Америці. Ці дії британського уряду були силовим актом, вчиненим у мирний час, який суперечив міжнародному праву і не був погоджений урядом Аргентини, який негайно висунув протест проти цього… Уряд Аргентини знову заявляє про готовність відновити двосторонні переговори, які дозволять знайти вирішення питання про суверенітет відповідно до положень відповідних резолюцій Генеральної асамблеї ООН. Уряд Аргентини бажає підтримувати зрілі відносини з Об’єднаним Королівством, які передбачають предметний та конструктивний діалог з усіх питань, що становлять взаємний інтерес, з метою створення атмосфери довіри, що сприятиме відновленню переговорів».

Нагадаємо, що війна між Великою Британією та Аргентиною за Фолклендські острови почалася другого квітня 1982 року і закінчилася 14 червня того ж року поразкою Аргентини. Проте Буенос-Айрес продовжує вважати їх аргентинською територією.