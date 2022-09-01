Школярі Тернополя вчитимуться шість днів на тиждень.

У Тернополі учні будуть вчитися шість днів на тиждень. Уже з першого вересня, усі школярі відвідуватимуть освітні заклади по суботах. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал в етері "Ух радіо".

"Сьогодні не йде мова про жодну економію, сьогодні йде мова виключно про питання безпеки.

Перше питання - на осінь медики прогнозують загострення ситуації з коронавірусом, а також сезонні захворювання. На жаль в нас кількість хворих на ковід зростає кожного дня. Тому не виключений варіант, що доведеться знову призупиняти навчання у школах. Тому варто якомога більше начитати навчальну програму, поки є сприятливі умови.

Наступне питання - ми живемо в умовах війни, сьогодні стоїть питання не економії, а стоїть питання, бачачи, як ворог сьогодні нищить інфраструктурні об'єкти, об'єкти енергопостачання, не виключаємо того, що можуть бути знищені системи електропостачання чи газу, враховуючи те, що ми йдемо до опалювального періоду, така загроза існує, відповідно те ж школи можуть припинити свою роботу та перейти на режим онлайн виключно.

Тому рекомендація навчатися зараз по суботах, я розмію, може не всім зручно, але ми живемо в умовах війни, і будемо вчитися по суботах", - пояснив Сергій Надал.