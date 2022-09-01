Школярі Тернополя вчитимуться шість днів на тиждень.

У Тернополі учні будуть вчитися шість днів на тиждень. Уже з першого вересня, усі школярі відвідуватимуть освітні заклади по суботах. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал в етері "Ух радіо".

 

"Сьогодні не йде мова про жодну економію, сьогодні йде мова виключно про питання безпеки. 

 

Перше питання - на осінь медики прогнозують загострення ситуації з коронавірусом, а також сезонні захворювання. На жаль в нас кількість хворих на ковід зростає кожного дня. Тому не виключений варіант, що доведеться знову призупиняти навчання у школах. Тому варто якомога більше начитати навчальну програму, поки є сприятливі умови.

 

Наступне питання - ми живемо в умовах війни, сьогодні стоїть питання не економії, а стоїть питання, бачачи, як ворог сьогодні нищить інфраструктурні об'єкти, об'єкти енергопостачання, не виключаємо того, що можуть бути знищені системи електропостачання чи газу, враховуючи те, що ми йдемо до опалювального періоду, така загроза існує, відповідно те ж школи можуть припинити свою роботу та перейти на режим онлайн виключно.

 

Тому рекомендація навчатися зараз по суботах, я розмію, може не всім зручно, але ми живемо в умовах війни, і будемо вчитися по суботах", - пояснив Сергій Надал.

01.09.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
189-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Донецькому напрямку противник не полишає спроб вийти на адмінкордон Донецької області. На сьогодні запеклі бої тривають на Бахмутському та Авдіївському напрямках, у районах Кодеми, Зайцевого, Пісків, Первомайського та Мар’їнки.
31.08.22 | | Україна
Прощавай, зброє!
Павел Лузін
До кінця року Росія залишиться майже без снарядів, артилерії та бронетехніки
30.08.22 | | Дискурси
188-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели наступальні бої у напрямках Зайцевого, Шумів та Кодеми. Отримали відсіч та відступили. На Авдіївському керунку намагалися наступати у бік Мар’їнки та Новомихайлівки, але відійшли. Була спроба розвідки у бік Опитного.
30.08.22 | | Україна
Noblesse oblige
Олександр БОЙЧЕНКО
Світовий дух – як завжди – підступно всіх обдурив, дозволивши виграти вибори Зеленському, але змусивши його діяти так, як обіцяв Порошенко
29.08.22 | | Дискурси
З елементами дислексії
Юрко ТИМЧУК
Зле, коли руки ростуть не з того місця; так само недобре, якщо не в той бік вилазить язик; і зовсім погане поєднання таких незручностей із тісною для мозку черепною коробкою.
29.08.22 | | Україна
187-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни намагалися вести штурмові дії біля Богородичного, щоб покращити своє тактичне становище, але успіху не мали. Спробували провести безглузду розвідку боєм у районі населеного пункту Долина, зазнали втрат і відійшли.
29.08.22 | | Україна
Основний інстинкт
Віталій Портников
Не російський народ говорить мовою телевізора, а телевізор говорить мовою російського народу. Завоювання чужих земель завжди було їхньою справжньою національною релігією
28.08.22 | | Дискурси
186-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели наступ у напрямку Лозове – Первомайське на Авдіївському напрямку, але отримали жорстку відсіч та вимушено відійшли. Намагалися проводити штурмові дії у напрямку населених пунктів Довгеньке та Богородичне на Слов'янському керунку, але успіху не мали.
28.08.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.