Загинув голова ради директорів «Лукойлу».  

Равіль Маганова випав з вікна Центральної клінічної лікарні в Москві.

Загинув голова ради директорів російської нафтової компанії «Лукойл» Равіль Маганова. У четвер, першого вересня його знайшли мертвим під будівлею Центральної клінічної лікарні (ЦКЛ) в Москві. Про це повідомило інформаційне агентство Interfax.

Агентство зазначає, що топменеджер, ймовірно, випав з вікна на шостому поверсі лікарні. Там він перебував у зв'язку з тяжким серцево-судинним захворюванням. «Сьогодні зранку Маганов випав з вікна палати ЦКЛ. Від отриманих травм він помер», – сказав співрозмовник агентства. За його словами, на місці події працюють правоохоронці. Досі не з’ясовано: мова йде про самогубство, нещасний випадок чи навмисне вбивство.

Також про його смерть повідомив телеграм-канал Mash. З його повідомлення випливає, що топменеджер «Лукойлу» міг вчинити самогубство. Незалежних підтверджень цієї інформації немає.

67-річний Маганов працював у «Лукойлі» з 1993 року. З 1994 року він був першим віцепрезидентом компанії, який займався питаннями, пов'язаними з розвідкою та видобуванням. Маганов став головою ради директорів нафтової компанії 2020-го після смерті його попередника Валерія Грайфера. Брат Маганова – гендиректор "Татнефти" Наїль Маганов.

На початку березня рада директорів «Лукойлу» виступила проти війни в Україні. На сайті компанії було опубліковано заяву зі закликом припинити збройний конфлікт. «Рада директорів ПАТ “Лукойл” висловлює свою стурбованість з приводу трагічних подій, які тривають в Україні, і глибоке співчуття всім, кого торкнулася ця трагедія», — зазначено в зверненні.