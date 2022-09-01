190-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:39 Голова ради директорів "Лукойл" Равіль Маґанов розбився, коли випав з вікна лікарні у Москві. Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

10:13 Місія Міжнародного аґенції з атомної енергії (МАГАТЕ) вирушила до Запорізької атомної електростанції попри повідомлення з України, що російські війська почали інтенсивний обстріл Енергодара. Про це повідомляє Reuters. Генсек аґенції Рафаель Гроссі заявив, що місії відомо про "посилення військової активності", але делеґація продовжить маршрут. Раніше голова Запорізької обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Старух повідомив, що російські військовики провадять артобстріл заздалегідь погодженого маршруту місії МАГАТЕ, і що передова група ООН не може продовжити рух з міркувань безпеки.

09:41 Головне управління розвідки Міністерства оборони України закликало мешканців Криму ділитися інформацією про розташування російських військ у Криму та базування техніки:

Повідомлення ГУР: Мешканцям Криму! Український півострів відомий своїм осіннім оксамитовим сезоном! Тому просимо всіх жителів терміново повідомити нам "найпопулярніші" місця для відвідування, а саме: — точне розташування пунктів дислокації та адреси проживання окупаційних військ (бажане геоприв’язування з координатами), — місця проживання керівного складу окупаційних військ (бажане геоприв’язування з координатами), — місця розташування та маршрути пересування військової техніки, — точні дані місцевих колаборантів, які перейшли на бік ворога (адреса проживання та знаходження, геоприв’язуваня з координатами, ПІБ, посади та місце праці), — осіб, які “співчувають” окупантам та інших прибічників окупаційної влади. Разом виженемо окупантів з рідної землі! Слава Україні!

09:28 Аварійний захист ЗАЕС відключив один із двох працюючих блоків після обстрілів російськими військовими по майданчиках станції, повідомила компанія "Енергоатом". "Сьогодні, 1 вересня 2022 року, о 4:57 внаслідок чергового мінометного обстрілу російськими окупаційними військами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок", - ідеться у повідомленні. Окрім того, пошкоджено лінію резервного живлення власних потреб ЗАЕС-330 кВ. У перехідному режимі відбулося знеструмлення непрацюючого енергоблоку №2 із запуском дизель-генераторів. У компанії констатували, що це вже вдруге за останні десять днів "злочинні дії рашистів призвели до відключення блоку та знеструмлення станції"."Український персонал станції робить усе можливе для ліквідації пошкоджень її інфраструктури", – наголосила компанія.

09:15 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 48 350 (+450) осіб, танків – 1997 (+23) од., бойових броньованих машин – 4345 (+33) од., артилерійських систем – 1115 (+33) од., РСЗВ – 287 (+2) од., засобів ППО – 153 (+1) од., літаків – 234 (+0) од., гелікоптерів – 205 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 851 (+2) од., автомобільної техніки – 3239 (+3) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 104 (+1) од., крилатих ракет – 196 (+0) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Донецькому та Курахівському напрямках. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

58,4% танків (з них 1,8% за минулий тиждень),

25,1% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

54,0% автомобільної техніки (з них 1,3% за минулий тиждень),

36,2% артилерійських систем (з них 2,4% за минулий тиждень),

25,8% РСЗВ (з них 1,3% за минулий тиждень),

18,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

23,0% гелікоптерів (з них 0,3% за минулий тиждень),

10,9% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень).

09:01 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Протягом 30-31 серпня 2022 року Збройні Сили України продовжували наступальні дії на півдні України, підкріплюючи їх інтенсивними дальніми ударами по російських командних і матеріально-технічних об’єктах у зоні окупації.

Міністерство оборони України також оприлюднило відео, на якому українські літаки використовують високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM). Росія раніше стверджувала, що виявила фрагменти зброї цих типів, які призначені для визначення місцезнаходження та знищення радарів.

Росія надає пріоритет сильній наземній протиповітряній обороні – радіолокаційне покриття, яке дозволяє це зробити, є критично важливим потенціалом для її операцій в Україні. Істотне, стійке погіршення російських радарів за допомогою HARM було би серйозною перешкодою для і без того проблемної ситуативної інформованості Росії.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, а також утриманні захоплених районів Луганської, Донецької, Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Ворог продовжує завдавати авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах на території нашої Держави. На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без змін. Підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. Зберігатися загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору республіки білорусь. На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати окремі підрозділи збройних сил російської федерації у прикордонних районах Брянської і Курської областей. Ворог із застосуванням ствольної артилерії здійснював обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Кам’янська Слобода та Залізний Міст Чернігівської області. На Харківському напрямку із застосуванням танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії противник здійснив обстріли позицій наших військ та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Кленове, Дементіївка, Руські Тишки, Великі Проходи, Петрівка, Перемога, Байрак, Шевелівка. Продовжує ведення повітряної розвідки із застосуванням безпілотних літальних апаратів. На Слов’янському напрямку здійснив обстріли з застосуванням танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Краснопілля, Вірнопілля, Грушуваха. Вів повітряну розвідку із застосуванням БпЛА. На Донецькому напрямку противник продовжує ведення активних бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Здійснює вогневий вплив та намагається покращити тактичне положення, активно веде повітряну розвідку. На Краматорському напрямку здійснював обстріли із застосуванням ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Райгородок, Берестове, Роздолівка, Тетянівка, Мала Піскунівка, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка, Сіверськ. На Бахмутському напрямку здійснив обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Бахмутське, Соледар, Яковлівка, Майорськ, Диліївка. Підрозділи противника намагалися вести наступальні бої у районах населених пунктів Весела Долина, Зайцеве. На Авдіївському напрямку здійснював обстріли із застосуванням ствольної, реактивної артилерії, танків в районах населених пунктів Опитне, Первомайське, Нью-Йорк. Наніс авіаційні удари по районах населених пунктів Времівка, Нескучне, Олександропіль. На Новопавлівському напрямку здійснював обстріли позицій наших військ із застосуванням танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районі населеного пункту Золота Нива. Завдав авіаційний удар у районі населеного пункту Мар’їнка. Вів наступальний бій у районі населеного пункту Водяне, успіху не мав. На Запорізькому напрямку здійснював обстріли позицій захисників України із застосуванням ствольної та реактивної артилерії, танків в районах населених пунктів Новопіль, Ольгівське, Гуляйполе, Новоданилівка, Новояковлівка, Дорожнянка, Зелене Поле, Чарівне, Білогір’я. На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій. Ворог вживає заходів з поповнення втрат. Здійснював обстріли із застосуванням танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Обстріляв об’єкти цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Степова Долина, Новомиколаївка, Степове, Партизанське, Андріївка, Мирне, Прибузьке, Миколаївка, Зоря, Луч, Іванівка, Князівка. З метою ведення повітряної розвідки активно застосовував БпЛА на зазначеному напрямку. Противник намагається відновити логістичне забезпечення своїх військ. Корабельне угруповання противника продовжує зосереджувати зусилля на веденні розвідки та блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

08:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Міністерство оборони Росії та російські мілблогери почали інформаційну операцію, визнавши український контрнаступ провалом майже одразу після його початку. Однак ще занадто рано оцінювати хід контрнаступальної операції, яку, ймовірно, буде важко оцінити в короткостроковій перспективі, якщо вона спиратиметься на хитрощі та помилкові вказівки.

• Російська окупаційна влада нав’язує українським студентам навчальну програму, спрямовану на усунення поняття української національної ідентичності, явно відповідно до промов і писань президента Росії Путіна, де він брехливо стверджує, що Україна є частиною Росії, і що українська ідентичність була винаходом радянського періоду.

• Група директорів з питань нерозповсюдження ядерної зброї G7 засудила спроби Росії відключити Запорізьку АЕС від української енергомережі як "неприйнятні" напередодні прибуття на станцію делегації Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

• Російські війська здійснили обмежену наземну атаку на північ від Харкова.

• Російські війська здійснили наземні удари на південь від Бахмута та вздовж західних околиць Донецька.

• Призначені Росією чиновники в Криму почали «реконструювати» системи протиповітряної оборони для протидії меншим цілям у відповідь на повторювані атаки безпілотників на півострові. Російські чиновники, ймовірно, посилюють ППО Криму за рахунок інших театрів воєнних дій.

• Забайкальський край оголосив про формування добровольчого інженерно-саперного батальйону «Даурський».

• Українські партизани вчинили напад із застосуванням саморобного вибухового пристрою на штаб політичної організації "Разом з Росією" у Бердянську Запорізької області, де окупаційна влада, за повідомленнями, готувалась до проведення фіктивних референдумів.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":