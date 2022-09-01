За час війни Львівщина зазнала 18 ракетних обстрілів. Пошкоджено 86 об'єктів.

Від початку повномасштабної війни росія здійснила 18 ракетних обстрілів Львівської області, що пошкодили 86 об’єктів. Про це розповів голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Ідеться про 36 приватних та 20 багатоквартирних житлових будинків, об’єкти військової та критичної інфраструктури, заклади освіти, готелі, підприємства, медустанову та відділення поліції. За кошти місцевих бюджетів та приватних підприємств відновили 30 об’єктів.

«Найбільш дороговартісним є відновлення об’єктів критичної інфраструктури. За попередніми підрахунками, на відновлення 5 таких об’єктів в області необхідно понад 360 мільйонів гривень. Ці об’єкти подали для фінансування в межах Програми Офісу Президента Fast Recovery», – повідомив Максим Козицький.

Очевидно мова про електричні підстанції «Укрзалізниці», в які три російські ракети влучили 3 травня.



