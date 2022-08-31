Євроунія зупиняє спрощений режим видачі віз росіянам.

Проте ідея повністю заборонити в’їзд громадянам Росії до Європи не знайшла одностайної підтримки.

Міністри закордонних справ країн-членів Європейської Унії під час дводенної зустрічі у Празі не змогли погодити заборону на видачу віз громадянам Росії. Натомість вони вирішили розірвати угоду від 2007 року про спрощену процедуру видачу віз росіянам. Про це повідомив телеканал ARD. Глави МЗС країн ЄС поки що схвалили політичне рішення, технічні нюанси стануть зрозумілішими пізніше, їх визначить Єврокомісія.

Як наголосив глава європейського зовнішньополітичного відомства Жозеп Боррель, ухвалене в Празі рішення призведе до того, що кількість віз, які видаються росіянам, суттєво скоротиться. «Отримати візу стане складніше, а сам процес займе більше часу» – сказав він. Вартість шенґенської візи для росіян зросте – з 35 до 80 євро. Також громадянам Росії більше не видаватимуть довгострокових шенґенських віз.

За повну заборону видачі росіянам туристичних віз виступали Латвія, Литва, Польща, Фінляндія, Естонія, Данія, Чехія та Нідерланди. Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський (Jan Lipavský) закликав не тільки включити призупинення видачі туристичних віз росіянам до восьмого пакету санкцій проти Росії, а й не пускати їх з туристичними візами, виданими раніше. Проти повної заборони на видачу віз росіянам виступили Німеччина та Франція. Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила, що ЄУ не повинна позбавляти підтримки громадян РФ, критично налаштованих щодо режиму Путіна.

У заяві, схваленій за підсумками зустрічі у Празі, сказано, що країни, які межують з Росією та входять до Шенґенської зони, можуть самостійно регулювати в'їзд росіян. Жозеп Боррель підкреслив, що останнім часом ці країни – насамперед Фінляндія, Естонія та Латвія – зіткнулися з напливом росіян. «Ми бачили, як багато росіян подорожують на закупи, начебто зараз не вирує війна в Україні», – обурювався Боррель. Також він зазначив, що є побоювання, пов'язані з безпекою.