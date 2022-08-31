189-й день війни Росії в Україні. Хроніка

17:36 Швеція затвердила новий, сьомий, пакет військової допомоги для України. Він складається із артилерійських боєприпасів на 500 млн шведських крон (приблизно 47 млн євро), повідомила міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде.

17:04 Міністри закордонних справ, які провели сьогодні неформальну зустріч у Празі, досягли політичної згоди про скоординовану та повну зупинку дії угоди про спрощення візового режиму з Росією. Про це у Празі під час пресової конференція за підсумками зустрічі заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє "Укрінформ".

16:26 Російські пропагандистські ресурси повідомляють, що напередодні приїзду місії МАГАТЕ в Енергодарі начебто затримали "українських диверсантів", які збирались вчинити теракт на Запорізькій АЕС. На відео, поширеному росіянами, зафіксовано людину в темному приміщенні, котру б'ють.

16:00 За останній тиждень до України повернулося майже сто тисяч дітей, розказав голова комітету Верховної Ради з освіти та науки Сергій Бабак. Це приблизно на 10% більше, ніж за попередні тижні. За кордоном перебуває ще близько пів мільйона дітей.

15:47 Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ завдали удари по двох пунктах управління, двох складах із боєприпасами, засобах протиповітряної оборони, радіолокаційній станції та по районах зосередження ворожої артилерії. "Закріплено вогневий контроль над Каховським і Антонівським автомобільним мостами", – поінформували в Оперативному командуванні "Південь".

15:16 Місія Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) прибула до Запоріжжя, інформує "Енергоатом".

14:51 Турецький виробник бойових безпілотників Baykar представив на виставці прототип ударного реактивного БпЛА Bayraktar Kızılelma («Червоне яблуко»). Новий безпілотник оснащений реактивним двигуном та найсучаснішими датчиками для контролю. Він здатний до "агресивного маневрування" та має штучний інтелект. Безпілотник планують випускати також і на заводі, який Baykar Makina збирається збудувати в Україні. Перший політ Kizilelma заплановано на 2023 рік.

14:21 Національна спілка письменників України виступає за закриття музею Михайла Булгакова у Києві. "Булгаков, по суті, є одним із предтеч цього горезвісного «русского міра», і це яскраво відбито в його небезпечних книжках, де він оспівав і возвеличив не лише царат і монархію, а й нелюдську жорстокість, яка притаманна росіянам і є основною рисою російської нації. Його зневажливе пихате ставлення до України викликає тільки щирий гнів і відчуття огиди", – йдеться у заяві спілки.

13:45 Країни Європейської Унії, котрі межують із Росією, – Польща, Фінляндія, Естонія, Латвія та Литва – вимагають від Європейської комісії запропонувати візові заходи, котрі дозволять рішуче зменшити потік російських громадян до ЄС і Шенгенської зони. Про це йдеться у спільній заяві, що її цитує Financial Times. Підписанти зазначають, що розглядають можливість встановлення тимчасових обмежувальних заходів на національному рівні "для вирішення неуникних проблем суспільної безпеки, пов’язаних зі збільшенням потоку російських громадян".

13:14 Головне управління розвідки Міністерства оборони України отримало інформацію, що військові комісаріати вже навіть Московської та Ленінградської областей, в тому числі Москви та Санкт-Петербурга, отримали вказівки щодо масового призову на військову службу місцевих жителів. Призваними під час прихованої мобілізації москвичами та пітерцями будуть комплектуватися військові частини, дислоковані в Криму. Крім того, з метою доукомплектування військових частин ЗС РФ, дислокованих на тимчасово окупованій території АР Крим та посилення оборони Кримського півострова, командувачем Південного військового округу генералом армії Алєксандром Дворніковим (т.зв. "сирійський м'ясник") було прийнято рішення відправити в Крим 1200 військовослужбовців строкової служби. "Оскільки на території ТОТ АР Крим бойові дії поки що не проводяться, то цим військовослужбовцям не пропонують підписувати контракт, що може свідчити про економію коштів та небажання виплачувати всіх визначених законодавством РФ надбавок. 1200 військовослужбовців строкової служби будуть служити та помирати під ударами українських військ та від рук партизанів за зарплату строковика, а це близько 5 тис. рублів (біля 82 доларів США)", – прокоментували у ГУР.

12:32 Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував запустити спеціальну програму для російських військовиків, які не мають бажання воювати в Україні. "Меседж: рятуйся і тікай. Склади зброю, здавайся українським військам і отримай шанс почати нове життя", – сказав Кулеба в інтерв'ю Reuters.

12:01 Енергодар від ранку перебуває під обстрілами напередодні приїду місії МАГАТЕ. Як повідомив міський голова Дмитро Орлов, під обстріл потрапила будівля міської ради. Представники української влади зазначають, що росіяни вмисно вдаються до стрілянини, аби покласти відповідальність на українські сили.

11:36 Служба безпеки України під час контрдиверсійної "зачистки" прифронтових районів сходу знешкодила російську агентурну мережу, котра коригувала ракетні удари по території Донеччини. "До складу агентурної мережі входили п’ятеро місцевих жителів, завербовані російськими спецслужбами. Вони діяли автономно і підтримували комунікацію через «зв’язкових» – двох учасників терористичної організації «ДНР»", – поінформували у СБУ. Згідно з даними української спецслужби, зловмисники розвідували місця розташування та маршрути переміщення Сил оборони України на території Донеччини, зокрема, у районах Слов’янська, Бахмута і Краматорська. Для збору розвідданих вони здійснювали приховане візуальне спостереження за об’єктами з використанням засобів фото- і відеофіксації, а зібрані відомості передавали представникам спецслужб РФ через заздалегідь відпрацьовані анонімні Телеграм-канали, додаючи геолокації. "Цю інформацію агресори використовували для масованих ракетно-артилерійських ударів і підготовки диверсій поблизу лінії фронту", – поінформували у СБУ. Під час обшуків правоохоронці виявили у зловмисників комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами злочинних дій.

11:13 Російські війська минулої доби завдавали ударів по прикордонних територіях Сумської та Чернігівської областей з авіації, мінометів, реактивної та ствольної артилерії. Як повідомила Держприкордонслужба, під вогнем російських загарбників 30 серпня перебували Великописарівська, Краснопільська, Хотінська, Річківська й Білопільська громади Сумської області, а також Новгород-Сіверська та Семенівська громади Чернігівської області. Зокрема, у Хотінській і Річківській громадах зафіксовано удари 40 снарядами з реактивних систем БМ-21 "Град", майже 25 – із самохідних артилерійських установок, 60 снарядів – зі 120-мм мінометів. Крім того, ворожий літак з території росії здійснив три пуски некерованими ракетами.

10:41 Україна накопичила у своїх підземних сховищах 13 млрд куб. м газу. Про це розповів голова "Оператор ГТС України" Сергій Макогон в інтерв'ю аґенції "Інтерфакс-Україна". "До 15 жовтня, за прогнозними розрахунками, буде близько 14,4 млрд кубометрів газу. З такими запасами реально пройти помірну зиму, оскільки на сьогодні споживання газу значно скоротилося", – розповів він. Водночас, зазначив Макогон, фактор військової загрози підвищує ризики стабільного проходження опалювального сезону, тож додаткові обсяги імпорту будуть доцільними. "Як оператор ГТС ми можемо запевнити, що транспортні маршрути для прийому газу з Польщі, Словаччини та Угорщини готові до імпорту обсягом 54 млн кубометрів на добу. Сподіваємося, колеги з "Нафтогазу" зможуть скористатися цими можливостями для закупівлі газу", – додав він.

10:24 Україна у серпні отримала $4,6 млрд зовнішньої допомоги, що є рекордом для таких надходжень від початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в етері національного телемаратону. Ґрантові кошти на суму $3 млрд, надані нещодавно США через Світовий банк, збільшили загальну суму зовнішньої допомоги у серпні до $4,6 млрд. Окрім цього, у вересні Україна очікує надходження від США $1,5 млрд ґрантової допомоги, а також у вересні та на початку жовтня – макрофінансової допомоги з боку ЄС (наразі виділено 1 млрд євро з пакета на загальну суму 9 млрд євро).

10:06 У кримському селищі Красногвардійське горить нафтобаза. Очевидці публікують фото й відео з місця події, на яких видно, як у небо здійнявся великий стовп темного диму. Влада повідомляє про коротке замикання на складі старого магазину, проте в соцмережах стверджують, що пожежа виникла на нафтобазі.

10:00 Місія МАГАТЕ вирушила з Києва до Запорізької АЕС, щоб оглянути ситуацію та встановити постійне представництво, заявив генеральний директор МАГАТЕ Маріано Гроссі на брифінгу в Києві, додавши, що місія планує провести на станції декілька днів, зокрема поспілкуватися з персоналом, і доповісти за підсумками поїздки.

09:30 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Українські бронетанкові сили з понеділка продовжують наступ на Південне угруповання військ Росії на кількох напрямках на півдні країни. Українські формування подекуди відсунули лінію фронту на певну відстань, використовуючи відносно слабку російську оборону.

Згідно зі своєю доктриною, Росія, ймовірно, тепер спробує закрити прогалини у своїй лінії, використовуючи заздалегідь призначені мобільні резервні підрозділи. Сюди, ймовірно, увійдуть деякі підрозділи зі Східного угруповання військ.

Росія продовжує активізувати спроби генерувати нові підкріплення для України. Добровольчі батальйони нового 3-го армійського корпусу покинули свою базу під Москвою до 24 серпня, з високою ймовірністю для подальшого розгортання в Україні. Оперативна ефективність цих підрозділів невідома. 3-му армійському корпусу, швидше за все, не вистачає особового складу, і ці війська мали обмежену підготовку.

09:15 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 47 700 (+350) осіб, танків – 1974 (+20) од., бойових броньованих машин – 4312 (+18) од., артилерійських систем – 1091 (+12) од., РСЗВ – 285 (+3) од., засобів ППО – 152 (+1) од., літаків – 234 (+0) од., гелікоптерів – 204 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 849 (+2) од., автомобільної техніки – 3236 (+29) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 103 (+0) од., крилатих ракет – 196 (+0) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Донецькому та Курахівському напрямках. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

57,8% танків (з них 1,3% за минулий тиждень),

24,9% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

53,9% автомобільної техніки (з них 1,0% за минулий тиждень),

35,4% артилерійських систем (з них 1,8% за минулий тиждень),

25,6% РСЗВ (з них 1,2% за минулий тиждень),

18,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

22,9% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень),

10,8% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. На останньому ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли в районах населених пунктів Гай Чернігівської області та Дмитрівка і Кіндратівка Сумської області. На Харківському напрямку ворог здійснив обстріли із ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Дуванка, Клинове, Соснівка, Дементіївка, Руська Лозова, Руські та Черкаські Тишки, Великі Проходи, Циркуни, Петрівка, Старий Салтів, Перемога, Шестакове, Байрак, Норцівка та Шевелівка. На Донецькому напрямку противник не полишає спроб вийти на адмінкордон Донецької області. На сьогодні запеклі бої тривають на Бахмутському та Авдіївському напрямках, в районах Кодеми, Зайцевого, Пісків, Первомайського та Мар’їнки. На Слов’янському напрямку підрозділи ворога продовжували обстріли із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню біля Долини, Краснопілля, Богородичного та Вірнопілля. Авіація противника завдала удару неподалік Вірнопілля. На Краматорському напрямку противник обстріляв із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Веселе, Берестове, Богородичне, Тетянівка, Закітне, Мала Піскунівка, Григорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Івано-Дар’ївка. Ударів авіації ворога зазнали території неподалік Спірного та Івано-Дар’ївки. На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли із артилерії різних типів біля Бахмута, Бахмутського, Соледара, Яковлівки, Зайцевого, Майорська та Кодеми. Наступальними діями ворог намагався просунутися у напрямках Бахмута , Веселої Долини та Зайцевого , успіху не мав, відійшов. Намагається встановити контроль над населеним пунктом Кодема , тривають бої. На Авдіївському напрямку противник здійснив обстріли із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії поблизу Авдіївки, Опитного, Уманського, Первомайського, Старомихайлівки та Нью-Йорка. Наступальними діями намагався покращити тактичне положення у напрямках Красногорівки та Мар’їнки , традиційно зазнав втрат та відступив. На Новопавлівському напрямку зафіксовано ворожий вогневий вплив біля Новомихайлівки, Парасковіївки, Пречистівки, Золотої Ниви, Великої Новосілки та Благодатного. На Запорізькому напрямку, використовуючи танки, реактивну та ствольну артилерію, ворог здійснював обстріли вздовж лінії зіткнення. Противник здійснює перегрупування частин та підрозділів 3-го армійського корпусу на тимчасово зайнятій території Запорізької області з метою відновлення наступу на зазначеному напрямку. На Південнобузькому напрямку противник продовжив обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Олександрівка, Любомирівка, Новомиколаївка, Лупареве, Червоний Яр Новогригорівка, Степове, Первомайське, Киселівка, Партизанське, Квітневе, Червона Долина, Кобзарці, Тернівка, Андріївка, Осокорівка, Ольгине, Іванівка, Трудолюбівка, Добрянка, Потьомкине, Князівка та Тополине. Ударів авіації зазнали район Андріївки та урочище Плотницьке. Корабельне угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжує виконувати завдання розвідки та блокування цивільного судноплавства. Продовжує зберігатися загроза ракетних ударів по об’єктах та елементах інфраструктури в глибині території України. Ворог зазнає значних втрат у живій силі.

08:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська продовжували контрнаступальні дії з наземного штурму та ударів по російських лініях комунікацій на Дніпрі. Українські війська досягли успіхів на землі та почали завдавати удари по понтонних переправах через річку.

• Президент Росії Путін, очевидно, створює правові та соціальні умови для примусової культурної асиміляції переміщених українців у Росії, щоби стерти їхню українську культурну ідентичність.

• Російські війська здійснили обмежену наземну атаку на північ від Харкова.

• Російські війська завдали обмежених наземних ударів на південний захід від Ізюму, на південь від Бахмута та поблизу західних околиць Донецька.

• Російські війська здійснили обмежений наземний удар на півночі Херсонської області.

• Анонімний високопоставлений військовий чиновник США заявив: США вважають, що Росія веде артилерійський вогонь з позицій навколо та поблизу Запорізької АЕС.

• Російська окупаційна влада продовжує намагатися примусово інтегрувати школи в окупованій Україні в російську освітню систему та поширювати методи соціального контролю.

• Російські війська продовжують перекидати військову техніку до Криму.

• У суб'єктах федерації (реґіонах) Російської Федерації триває комплектування та розгортання добровольчих батальйонів.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":