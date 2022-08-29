У Франківську з 1 вересня не працюватиме три ліцеї і 12 дитсадків.

З 1 вересня у Франківську запрацюють всі загальноосвітні заклади, окрім трьох. Ліцеї, де не почнеться новий навчальний рік, – без укриттів. Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

 

“Окрім трьох шкіл, всі решта запрацюють. У змішаному режимі. Переважна більшість шкіл прийняла рішення про змішане навчання. Буде поєднання очного і дистанційного та двозмінного навчання. Це пов’язано із наявністю кількості місць у наших школах і бажання батьків. Хто захоче очно навчатися, то зможе очно, а хто захоче онлайн, то буде мати можливість онлайн, тобто ми максимально забезпечимо освітній процес», – каже Марцінків.

 

Очільник міста додає, що є проблеми тільки з трьома закладами освіти – там потрібно будувати повноцінні укриття. Мова про інфраструктуру – воду, каналізацію, електрику, витяжку та інше. Влада міста поспілкувалася із батьками і пояснила, що частина дітей із цих трьох шкіл зможе ходити у сусідні школи, а інша частина – перейти на дистанційне навчання. Кінцеве рішення за батьками.

 

Така ж ситуація дитсадками. Працюють тільки ті заклади, де є укриття. А це означає, що 12 дитсадків не будуть працювати.

 

«Прохання віднестися з розумінням. В садок братимуть тільки тих дітей, батьки, яких працевлаштовані, щоб забезпечити безперебійну працю», – додав Марцінків.

29.08.2022

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