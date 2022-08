З елементами дислексії

Зле, коли руки ростуть не з того місця; так само недобре, якщо не в той бік вилазить язик; і зовсім погане поєднання таких незручностей з тісною для мозку черепною коробкою.

Недорікуватість тижня

Здавалося б, після ганьби з «примиренням хрестом» українки і росіянки на Великдень у Ватикані в Курії почнуть думати головою і зрозуміють нарешті, що 2+2=4, Земля – кругла, а РФ заселяють вбивці і садисти. Не почали і не зрозуміли. Такий висновок можна зробити з фрази Папи «думаю про велику жорстокість, про багатьох невинних, які платять за божевілля, божевілля, божевілля усіх сторін, бо війна – це божевілля, і ніхто на війні не може сказати: “Ні, я не божевільний”. Божевілля війни… Маю на думці бідолашну дівчину, що злетіла в повітря у Москві від бомби, закладеної під сидінням автомобіля. За війну платять невинні, невинні! Задумаймося над цією дійсністю та скажімо одні одним: війна – це божевілля. А ті, хто заробляє на війні і через торгівлю зброєю, – це злочинці, що вбивають людство». Під «невинною жертвою» Франциск мав на увазі російську пропагандистку Дар’ю Дугіну – жіночу реінкарнацію Горста Весселя, і тепер росіяни можуть кричати, що і сам понтифік з їхньої зграї.

Єдиним поясненням виплеску патологічної філантропії Папи може бути проникнення в ряди спічрайтерів Ватикану російського диверсанта-шпигуна, але тоді аналогічний «кріт» присутній і в Організації об’єднаних націй, і саме він напоумив гуманітарну координаторку ООН по Україні Деніз Браун так відреагувати на трагедію в Чаплиному: «Усі без винятку сторони повинні поважати свої зобов’язання згідно з міжнародним гуманітарним правом і постійно дбати про збереження цивільних осіб та цивільної інфраструктури, щоб вони були захищені, їхні будинки збережені, а основні послуги надавалися». За логікою пані Браун, у 2001 році Білий дім разом із Держдепартаментом і Пентагоном мав би в кращому разі подати у відставку вже 12 вересня, бо недостатньо дбав про «збереження цивільних осіб та цивільної інфраструктури» і допустив руйнування веж-близнюків.

А найприкріше – що й у Ватикані, й у Нью-Йорку ґнирати про «невинних жертв» і «міжнародне гуманітарне право» будуть і надалі. Поки не почують навіть не звук прильоту «Іскандера», а просто завивання сирени повітряної тривоги.

Радіаційне тижня

Довгоочікуваний візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС має відбутися найближчими днями, і вже зараз інформаційний супровід цієї події зашкалює. Стало відомо, що в склад місії, яка оцінить стан безпеки станції і, можливо, привезе на АЕС запасні частини, прилади радіаційного контролю та інші необхідні матеріали для підвищення рівня безпеки станції, не ввійдуть представники США та Великої Британії, бо в РФ вважають їх упередженими. Поляків і литовців такими не вважають. А ще, крім них, до місії долучаться фахівці з Сербії, Китаю, Албанії, Франції, Італії, Йорданії, Мексики та Північної Македонії.

Росіяни, що окупували АЕС у березні, готуються до зустрічі експертів у своєму традиційному стилі. Центр протидії дезінформації при РНБОУ інформує, що окупанти створили спеціальний лист для представників МАГАТЕ, де йдеться про міфічні обстріли ЗАЕС зі сторони ЗСУ. Тепер під цим листом примушують підписатися місцевих мешканців, а працівників ЗАЕС катують, щоб змусити їх нічого не розповідати інспекторам МАГАТЕ про можливу катастрофу.

Крім того, 25 серпня окупанти повністю відключили ЗАЕС від енергомережі, а наступного дня перебили останню лінію сполучення станції з українською енергосистемою. Залишається чекати, яку провокацію вигадають росіяни, коли місія МАГАТЕ таки приїде.

Допомога тижня

Напередодні Дня Незалежності посольство США закликало своїх співвітчизників, які перебувають в Україні, покинути нашу територію, бо anything happens. А на саме свято прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив: «Сьогодні до держбюджету через механізм Світового банку надійшли ще 3 млрд доларів безповоротної грантової допомоги від Сполучених Штатів». Того ж дня президент США Джо Байден оголосив про виділення Україні найбільшого за весь час пакета військової допомоги в сумі 2,98 млрд доларів, до якого ввійдуть системи ППО, артилерія і боєприпаси, безпілотники і радари. Своє рішення Байден супроводив у міру пафосно й оптимістично для українців: «Я знаю, що цей День Незалежності гірко-солодкий для багатьох українців, оскільки тисячі людей вбито чи поранено, мільйони змушені залишити свої будинки, і багато інших стали жертвами звірств та нападів з боку Росії. Але шість місяців нещадних атак лише зміцнили гордість українців за себе, за свою країну та за тридцять один рік своєї незалежності. Сьогодні і щодня ми стоїмо разом з українським народом, щоб проголосити, що темрява, яка рухає самодержавством, не може зрівнятися з полумʼям свободи, яке висвітлює душі вільних людей».

Об’єм свіжої британської допомоги менший за американську, але прем’єр Борис Джонсон виявив особисту повагу і сам приїхав до Києва на зустріч із Володимиром Зеленським, після чого стало відомо, що новий пакет військової допомоги від Об’єднаного Королівства на 54 мільйони фунтів стерлінгів включатиме протитанкові боєприпаси та 850 ручних мікродронів Black Hornet, які спеціально розроблені для використання в населених пунктах і призначені для виявлення сил противника. Тепер Україна чекає від Великої Британії засоби для пошуку мін у прибережних водах, але їх вже привезе наступник Джонсона.



Халепа тижня

Переважна більшість міністрів часів президентства Володимира Зеленського мають до своєї профільної діяльності неформальний додаток, завдяки якому вони ненадовго, але гучно залишаться в історії. Один прем’єр катався коридорами і кабінетами Кабміну на гуляйнозі, міністерку охорони здоров’я запам’ятають завдяки пінг-понгу, яким вона тішила співвітчизників на карантині, міністрові освіти до скону згадуватимуть про плагіат, а чинній віцепрем’єрці – її нестримне бажання бути подібною на Мері Поппінс.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в інформаційній політиці з’їв дивізію собак, але і він вляпався в дурнувату історію, після якої про нього згадуватимуть як про чиновника, що пальцями показував непристойності. Подякувати за це Олександр Владиславович має креативній агенції Banda Agency, яка накреативила схематичне зображення тризуба. Фігуру «Тризуб Незалежності» на думку авторів треба було робити так: вказівний, середній палець і мізинець – вгору, а безіменний і великий – зігнуті. «День Незалежності України цього року має прозвучати гучно, як ніколи. Буде багато контенту і потужних промов, але у нас досі немає універсального привітання на це свято. Кожен це робить по-своєму. Що ж, настав час створити спільну традицію. Разом із МКІП ми обрали жест, яким усі українці зможуть вітати одне одного з Днем Незалежності: і в Києві, і в Криму, і у Варшаві. Це – Тризуб Незалежності. У ньому пульсує сила нашого Герба та живе дух Незалежності, бо жестовою мовою він означає букву Н», – пояснили творці свою вигадку. Обізнані і спостережливі громадяни відразу провели паралель між цією фігурою з пальців та порномемом «Two in the pink, one in the stink» і почали зловтішатися щодо двійного проникнення та інших сексуальних забав. Дозловтішалися до того, що Banda Agency мусила попросити вибачення й опублікувати в мережі допис: «Планувалось все трішки інакше, але вийшло не дуже. Про*бали. Вибачте». Нецензурне дієслово в цьому вибаченні перетворило анекдотичну ситуацію в абсолютну дурість. І все це тепер асоціюватиметься з медіагуру і міністром Олександром Ткаченком.