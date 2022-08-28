186-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:05 За минулу добу, 27 серпня, у напрямку українських Дунайських портів пройшла рекордна з моменту початку широкого російського вторгнення кількість суден загальним обсягом 45 тис. тонн. Про це повідомляє пресова служба Міністерства інфраструктури. Загалом пройшло 11 суден: через гирло Бистре суднового ходу Дунай – Чорне море пройшло 7 суден, а через румунський канал Суліна — 4. "З березня нам уже вдалось перевезти через Дунайські порти понад 4 млн тонн зерна — на даний момент це більше, ніж усіма іншими видами транспорту. Динаміка збільшення — суттєва. Якщо в березні наші порти обробляли на експорт тільки 16,5 тис. тонн агропродукції, то вже в липні показник склав майже 1,4 млн тонн", – прокоментував міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

13:33 У Прилуках провели акцію "Ворожу літературу на макулатуру, а гроші – на ЗСУ", в рамках якої збирали російські книги на макулатуру. Мешканці здали майже 2 тонни російської літератури, за які вдалося отримати 5478 гривень, розповіла начальниця відділу культури Прилуцької міської ради Катерина Мовчан у коментарі Суспільному.

12:07 Російський воєнний злочинець Іґорь Манґушев, який називає себе "авантюристом" і "політтехнологом", записав антиукраїнську промову, тримаючи в руках предмет, схожий на людський череп. Він ствердив, що це череп українського військовослужбовця з "Азовсталі". Манґушев заявив, що росіяни воюють не просто з людьми, "а з ідеєю" – з ідеєю незалежної Української держави, яка ідентифікує себе окремою від Росії. Росіянин заявив, що задля таких ідей росіянам чхати, "скільки [людей] треба вбити".

11:20 У селищі Мирному в Мелітопольському районі зруйновано будівлю, у котрій провадилася підготовка до "псевдореферендуму", повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. У самому Мелітополі зруйновано одну з найбільших ворожих військових баз – вона дислокувалася на території заводу "Автокольорлит". "Вже протягом 3-х тижнів кожного дня у них щось трапляється. Чекаємо на жест доброї – вони мають піти з тимчасово окупованих територій", – прокоментував Федоров.

10:54 Керівники Криму вивезли свої родини з півострова, сказав з посиланням на свої джерела лідер кримських татар Мустафа Джемілєв: «Настрої різні, звісно. Паніка – ви самі бачили величезні потоки машин у бік Росії. Мені сказали, що Аксьонов та Костянтинов вивезли свої сім'ї. Співробітники ФСБ також вивезли своїх людей. Це добра ознака».

09:35 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

25 серпня 2022 року адміністрація президента РФ видала указ президента, яким збільшила встановлену чисельність збройних сил Росії до 1 150 628 осіб, тобто майже на 140 тис. Уряду доручено виділити для цього фінансування.

Залишається незрозумілим, чи намагатиметься Росія заповнити ці збільшені асигнування за рахунок найму більшої кількості солдатів-контрактників-добровольців чи за рахунок збільшення річних планових показників для призову. У будь-якому разі, згідно з чинним законодавством, указ навряд чи принесе суттєвий прогрес у посиленні бойової потужності Росії в Україні. Це тому, що Росія втратила десятки тисяч військових; нових контрактників набирається дуже мало, а призовники формально-юридично не зобов'язані служити за межами території Росії.

09:23 Дніпропетровщину цілу ніч обстрілювали із "Градів", "Ураганів", важкої артилерії. Поцілили по чотирьох громадах у двох районах. "Нікопольський район ворог накрив вогнем з «Градів» та важкої артилерії. Обійшлося без постраждалих. Сам Нікополь росіяни обстріляли тричі. Понівечили кілька житлових будинків та автівок. Без світла лишилися понад 1500 родин. Електрики уже працюють. У Марганецькій громаді один будинок знищено, до десяти пошкоджено. У Марганці зачепило склад та цехи місцевої фабрики. У місті перебито лінію електропередач. У Червоногригорівській громаді теж є руйнація житлових будинків. По Криворізькому району ворог гатив «Ураганом». Під удар потрапила Зеленодольська громада. Там вкотре поцілили по дачному масиву та підприємству. Без загиблих та поранених", – повідомив голова обласної адміністрації Валентин Резніченко.

09:15 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 47 500 (+250) осіб, танків – 1942 (+3) од., бойових броньованих машин – 4257 (+3) од., артилерійських систем – 1050 (+5) од., РСЗВ – 274 (+0) од., засобів ППО – 148 (+0) од., літаків – 234 (+0) од., гелікоптерів – 202 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 838 (+2) од., автомобільної техніки – 3171 (+6) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 99 (+0) од., крилатих ракет – 196 (+0) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

56,8% танків (з них 0,7% за минулий тиждень),

24,5% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

52,9% автомобільної техніки (з них 0,4% за минулий тиждень),

34,1% артилерійських систем (з них 0,6% за минулий тиждень),

24,6% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

18,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

22,7% гелікоптерів (з них 0,4% за минулий тиждень),

10,5% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень).

08:51 Ранкове зведення Генштабу ЗСУ:

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. З метою демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони ворог обстріляв район Білопілля Сумської області. На Харківському напрямку противник здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Перемога, Протопопівка, Гусарівка, Слатине, Іванівка, Петрівка, Руська Лозова, Соснівка, Великі Проходи. Завдав авіаударів біля Гусарівки та Первомайського. На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Довгеньке, Курулька, Адамівка, Долина, Бражківка, Дібрівне, Богородичне, Краснопілля та Костянтинівка. Ворог намагався вести штурмові дії у напрямку населених пунктів Довгеньке та Богородичне, але успіху не мав та вимушений відійти. На Краматорському напрямку противник продовжив артилерійські обстріли поблизу Словʼянська, Верхньокам’янського та Сіверська. На Бахмутському напрямку вогневого впливу із танків, ствольної артилерії та РСЗВ зазнали райони населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Соледар, Шуми, Весела Долина, Яковлівка, Майорськ та Зайцеве. Ворожа авіація завдала удару біля Кодеми. Противник намагався вести наступ у напрямках Вершини, Кодеми, Семигір’я та Зайцевого. Українські захисники зупинили та відкинули окупантів назад. На Авдіївському напрямку ворог обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Невельське, Водяне, Орлівка, Новоолександрівка, Веселе, Нью-Йорк, Красногорівка, Мар’їнка та Первомайське. Завдав авіаційних ударів біля Валентинівки та Водяного. Вів наступ у напрямку Лозове – Первомайське, отримав жорстку відсіч та вимушено відійшов. На Новопавлівському напрямку противник продовжував обстріли цивільної та військової інфраструктури із танків та артилерії біля Павлівки, Вугледара, Володимирівки, Богоявленки, Новоукраїнки та Новомихайлівки. На Запорізькому напрямку обстріли зафіксовано біля Дорожнянки, Чарівного, Оріхова, Малої Токмачки, Малих Щербаків, Ольгівського, Степового, Новосілки та Зеленого Поля. На Південнобузькому напрямку окупанти продовжували уражати з наявних видів артилерійського озброєння райони населених пунктів Миколаїв, Олександрівка, Степова Долина, Прибузьке, Лупареве, Лимани, Посад-Покровське, Новогригорівка, Широке, Первомайське, Партизанське, Квітневе, Киселівка, Кобзарці, Велике Артакове, Яковлівка, Андріївка, Потьомкине, Ольгине, Трудолюбівка, Князівка, Добрянка та Тополине. Ворог задіяв авіацію для удару поблизу Андріївки. В акваторіях Чорного та Азовського морів обстановка суттєвих змін не зазнала. Зберігається загроза застосування противником крилатих ракет морського базування типу “Калібр” по об’єктах інфраструктури в глибині території України.

08:25 У Москві підпалили автомобіль заступника начальника 8-го управління генштабу збройних сил Росії Євґєнія Сєкрєтарьова. Як повідомляє телеґрам-канал Baza, BMW X6 Сєкрєтарьова стояла у дворі будинку на Ленінградському шосе. Російські силовики затримали жінку, яка нібито підпалила авто. Вона заявила, що виступає проти "спеціальної військової операції".

08:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Добровольчі батальйони, які входять до складу 3-го армійського корпусу Росії, ймовірно, готуються до спроб наступальних операцій загальновійськових військ, але їм, ймовірно, не вистачатиме достатньої бойової потужності, щоб істотно здійснити зміну ситуації на полі бою.

• Південне оперативне командування ЗСУ заявило, що російська диверсійно-розвідувальна група з 10 осіб здійснила штурм у Херсонській області, що свідчить про подальше погіршення наступальних можливостей РФ у Херсонській області.

• Російські війська здійснили обмежену наземну атаку на північ від Харкова.

• Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на південний захід від Ізюму, на північний схід від Сіверська, на північний схід і південь від Бахмута, а також на захід і південний захід від Донецька.

• Українські сили обстріляли російські десанти на заході Херсонської області.

• Російські та українські джерела обмінялися звинуваченнями в обстрілі Запорізької АЕС.

• Можливо, російське військове керівництво переходить до нової фази мобілізації в центральній Росії та, швидше за все, вичерпало резерви потенційних новобранців у більш периферійних і безправних регіонах.

• Російська влада посилює правоохоронну діяльність на окупованих територіях.

07:01 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":