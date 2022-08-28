У Лівії після дворічного затишшя відновилися бої.

Поки що це збройні сутички в Тріполі, проте експерти припускають, що вони можуть перерости у широкомасштабний військовий конфлікт.

 

 

Ворогуючі політичні угруповання в Лівії відновили збройне протистояння в столиці країни Тріполі. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Місія ООН закликала до негайного припинення кровопролитних зіткнень.

 

У ході сутичок в Тріполі між угрупованнями, що конкурують за владу, загинули 23 людини, ще близько 140 поранені. Бої, які розпочалися увечері 26 серпня, наступного дня охопили кілька міських районів. У ніч на неділю, 28 серпня, на якийсь час настало затишшя.

 

За даними Міністерства охорони здоров'я Лівії, не менше шести лікарень було пошкоджено під час бойових дій. Машини швидкої допомоги не могли проїхати у ті частини міста, де точилися бої. У Тріполі зафіксовано кілька пожеж у будівлях, згоріло також кілька автомобілів.

 

Це найзапекліші бої у Тріполі за останні два роки. Їм передувала невдала спроба державного перевороту. Причиною стало намагання прем'єр-міністра Фатхі Башагі, призначеного парламентом у Тобруку, вигнати з Тріполі міжнародно визнаний перехідний уряд на чолі з Абдель Хамідом Дбейбою. 27 серпня обидві сторони звинуватили одна одну у відновленні бойових дій.

 

Експерти прогнозують, що згадані міські збройні сутички можуть знову перерости в широкомасштабній військовий конфлікт у Лівії.

28.08.2022

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