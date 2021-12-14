У МЗС вважають, що дипломатія РФ потерпає від побічних ефектів кокаїнового скандалу.

 

Міністерство закордонних справ України спростовувало закиди російської дипломатії про те, начебто українське посольство в Лівані заробляє на видачі паспортів біженцям. Речник МЗС припускає, що Росія поширює фейки під впливом спотвореної свідомості.

 

 

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

 

"МЗС РФ запустило фейк про роботу українського посольства в Лівані, справжня мета якого — створити димову завісу на тлі розгортання справи контрабанди кокаїну із посольства Росії в Аргентині. Вчора ЗМІ повідомили про визнання колегією присяжних суду в Москві винними чотирьох фігурантів. Їм загрожує до 25 років позбавлення волі. Очевидно, що інсинуації про українських дипломатів стали побічним ефектом російської кокаїнової справи", - написав Ніколенко на своїй сторінці у Facebook.

 

Раніше речниця МЗС Росії Захарова заявила, що "українські дипломати за три тисячі євро в посольстві в Лівані оформлюють сирійцям, які бажають перебратися до Європи, туристичну візу, а також "допомагають" перетнути сирійсько-ліванський кордон". Згідно з версією Захарової, потім мігрантам за додаткову плату видають українське громадянство і далі вони у спрощеному порядку отримують робочу візу до ЄС.

 

2018 року російські дипломати вляпалися у скандал: у посольстві Росії в Аргентині знайшли 400 кілограм кокаїну. Контрабанду перевозили на державному російському транспорті.

 

14.12.2021

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