Бойовики вчинили напад на штаб-квартиру Президентської ради Лівії.

Вони домагаються відставки міністерки закордонних справ Наджлу Мангуш.

Збройні угруповання в п'ятницю, сьомого травня, вчинили спробу штурму готелю «Корінтія», де розташована штаб-квартира сформованої за сприяння ООН Президентської ради Лівії – найвищого органу влади в країні. Про це повідомив телеканал Al Arabiya з покликом на джерела в силових структурах країни.

Про штурм повідомила речниця Президентської ради Наджва Вахіба. У соціальних мережах опубліковані фотографії з озброєними людьми в одностроях, які стоять біля входу в готель.

Голова Президентської ради Мухаммед аль-Менфі встиг полишити будівлю найбільшого в Тріполі готелю через чорний хід. Всі члени ради, до складу якої входять три особи, перебувають в безпеці. Разом з тим, є інформація, що озброєне угруповання викрало керівника канцелярії Президентської ради Мухаммеда аль-Мабрука.

За даними лівійських ЗМІ, за нападом стоять бойовики Західного реґіону, які брали участь в оголошеній колишнім главою Уряду національної згоди Фаїзом Сарраджем операції «Вулкан гніву» проти Лівійської національної армії на чолі з фельдмаршалом Халіфою Хафтаром, котрий оголосив про початок походу на Тріполі навесні 2019 року.

Як передає інформаційний портал Africagatenews, бойовики домагаються від Президентської ради перестановок в керівництві служби загальної розвідки країни, а також зміщення з посади міністерки закордонних справ та міжнародної співпраці Наджлу Мангуш через її позицію з низки політичних питань. Зокрема, міністерка домагається негайного виведення з країни всіх іноземних військ і найманців, вона також відкрито критикувала присутність турецьких військ в Лівії.