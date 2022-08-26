184-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:25 Турецька компанія Baykar не постачатиме Росії безпілотники Bayraktar, скільки б грошей не запропонувала Москва, запевнив гендиректор компанії Халук Байрактар в інтерв'ю BBC:

"Гроші не є для нас пріоритетом. Гроші та матеріальні ресурси ніколи не були метою у нашому бізнесі. З Україною наша дружба та співпраця тривають уже багато років. Тому скільки б грошей нам не пропонували, чесно кажучи, не може бути й мови про те, щоб у цій ситуації передати їм їх/У цей період вся наша підтримка повністю на боці України, оскільки у нас дуже міцний зв'язок, і Україна зазнає дуже несправедливої, агресивної та необґрунтованої атаки. ніщо не затьмарить нашої співпраці з Україною, незалежно від того, яку суму буде запропоновано, наша позиція з цього приводу зрозуміла".

12:59 Прокуратура склала підозру старшому лейтенанту 5-ої окремої гвардійської танкової Тацинської Червонознаменої ордена Суворова 2-го ступеня бригади збройних сил РФ через порушення законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством. Росіянин мав стосунок до вбивства двох беззбройних чоловіків на території автомобільного підприємства на Київщині - журналісти CNN публікували про цей розстріл резонансний матеріал. "За даними слідства, у березні 2022 року п’ятеро військовослужбовців РФ на автомобілі з літерою «V» та надписом «Танковий спецназ RUS» приїхали до підприємства поблизу населеного пункту Мрія Бучанського району Київської області. В цей час до окупантів вийшли двоє цивільних беззбройних громадян – власник та охоронець цього підприємства. Загарбники, переконавшись у тому, що ці люди не становлять для них ніякої загрози, дали можливість їм піти. Проте, як тільки вони відійшли на декілька метрів, підозрюваний разом з невстановленим військовослужбовцем підступно відкрили вогонь із автоматичної зброї у спину мирних мешканців. Від отриманих щонайменше 12 вогнепальних поранень, чоловіки померли. Після цього окупанти зайшли до приміщення на території підприємства та викрали матеріальні цінності, завантаживши награбоване в автівку", - прокоментували у прокуратурі.

12:26 Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі інформаційного телемарафону уточнив свою вчорашню інформацію, що Росія стягнула до кордонів України понад 400 бойових літаків і 360 вертольотів – багато видань сприйняли, що це сталося останнім часом. За його ж словами, Росія не стягує більшої кількості авіаційної техніки навколо кордонів України, адже приблизно стільки ж її було ще до вторгнення:

"Було 450 літаків і 250 гелікоптерів. Попри те, що вже знищено понад 200 літаків і понад 200 гелікоптерів, Росія просто поповнює ті запаси авіації, які були знищені нашими захисниками протиповітряною обороною. І таким чином дещо збільшила саме вертолітні підрозділи, які знаходяться довкола українських кордонів і наразі збільшились до 360. Це 155 ударних вертольотів, а решта – військово-транспортні".

12:19 Міністерство закордонних справ України розчароване відсутністю чіткої позиції офісу гуманітарного координатора ООН в Україні щодо ракетного обстрілу Росії на залізничній станції в Чаплиному 24 серпня. Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, нагадавши про те, що Міністерство оборони РФ публічно визнало удар по станції. "Заклики високої представниці ООН до "всіх сторін" дотримуватися міжнародного гуманітарного права видаються відірваними від реальності. Прирівнювання жертви до агресора є абсолютно неприйнятним", - наголосив Ніколенко. У МЗС розраховують, що структури ООН зможуть скористатися присутністю в Україні, аби розібратися, яка саме сторона має дотримуватися своїх зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом, бомбардуючи Чаплине та інші українські міста і села. Напередодні гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун закликала "всі сторони" дотримуватися міжнародного права.

11:56 Збройні Сили України завдали удару по готелю в окупованому місті Кадіївка, котрий використовувався російськими окупантами як база. Як повідомив український блоґер Денис Казанський, покликаючись на інформацію з місцевих каналів, готель нібито був атакований із систем HIMARS. Цю інформацію також підтвердив голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай. "Мінус 200 рашистів-"ВДВшників": у Кадіївці "прилетіло" в готель, де з 2014 року базувалися окупанти", – прокоментував Гайдай.

11:34 Візит місії Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізьку АЕС запланований на наступний тиждень. Про це заявила радниця міністра енергетики Лана Зеркаль в етері "Радіо НВ" . "Наступного тижня запланований візит місії МАГАТЕ, і зараз вирішуються всі логістичні маршрути, як вони діставатимуться. Попри те, що росіяни погодилися, що місія їхатиме через територію України, вони штучно зараз створюють всі умови для того, щоб місія не доїхала до об'єкта з огляду на ситуацію навколо нього", – сказала Зеркаль. Вона додала, що головною метою візиту місії МАГАТЕ є контроль ситуації на станції та вжиття заходів, необхідних для безпеки.

11:23 Росія щодня спалює близько 4,34 мільйона кубометрів газу у факелі поблизу кордону з Фінляндією, оцінили в норвезькій консалтинговій компанії Rystad Energy, Він надходить із нового заводу зрідженого природного газу "Портова", що на північному заході від Санкт-Петербурга. "Портова" розташована поблизу компресорної станції на початку газопроводу "Північний потік-1", який транспортує газ під морем до Німеччини. Поставки через трубопровід були обмежені з середини липня. Росіяни заявили, що в обмеженні винні нібито технічні проблеми. Однак Німеччина впевнена, що це був суто політичний крок Москви. З червня дослідники помітили значне збільшення тепла від спалювання природного газу на об'єкті. Хоча спалювання газу є звичайним явищем на переробних підприємствах, яке зазвичай робиться з технічних міркувань або міркувань безпеки, масштаб цього спалювання збентежив експертів. За цей час спалено майже пів мільярда кубометрів газу.

"Таке тривале спалювання може означати, що їм бракує деякого обладнання. Отже, через торгове ембарго з Росією вони не можуть виготовляти високоякісні клапани, необхідні для переробки нафти та газу. Тож, можливо, деякі клапани зламані, і вони не можуть їх замінити", – припустив Еса Ваккілайнен, професор енергетичної інженерії з Фінського університету LUT.

10:50 Від березня Росія створила 21 фільтраційний табір на території лише Донецької області, де незаконно утримують українців, йдеться у доповіді дослідників Єльського університету, опублікованому на сайті Conflict Observatory. Автори доповіді на підставі інформації з відкритих джерел і даних дистанційного зондування «з високим ступенем ймовірності» визначили розташування 21 фільтраційного табору. Експерти поділяють їх на чотири основні категорії: пункти реєстрації, місця утримання осіб, які чекають на реєстрацію, слідчі ізолятори та в’язниці, що служать місцем тривалого тримання під вартою.

10:24 Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що уряд ФРН виважено підходитиме до постачання Україні сучасних озброєнь і зважатиме на те, щоб цією зброєю не можна було обстрілювати Росію. Про це Шольц заявив під час "Діалогу із громадянами" у Магдебурзі, передає "Укрінформ". "Метою залишається, щоб Путін не виграв війну, щоб було збережено суверенітет і територіальну цілісність України. Президент США сформулював це досить чітко: він сказав, що не буде постачати зброю, за допомогою якої можна обстріляти територію Росії. Я вважаю це принципом, якого ми всі відповідно дотримуємося. І тому ми дивимося, що роблять інші", – сказав Шольц, пообіцявши, що Німеччина діятиме так, аби ця війна не переросла з українсько-російської в "зовсім іншу війну". Попри те, канцлер Німеччини вважає дуже важливим підтримати Україну та допомогти їй відбити "цей імперіалістичний напад". Саме тому, сказав канцлер, він прийняв рішення відійти від багаторічної політики федерального уряду не постачати зброю в кризові регіони. При тому Німеччина діятиме "виважено й обережно".

09:30 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

24 серпня 2022 року міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив Шанхайській організації співробітництва, що Росія навмисно уповільнює темпи своєї військової кампанії в Україні, керуючись необхідністю зменшити жертви серед цивільного населення.

Це цілком очевидно навмисна дезінформація. Наступ зупинився через погану військову ефективність Росії та запеклий український опір. Під командуванням Шойгу війська, які діють в Україні, неодноразово зривали планові оперативні терміни. Цілком можливо, що Шойгу та президент Путін звільнили щонайменше шістьох генералів за недостатньо швидке просування.

У той день, коли Шойгу виступав, російська балістична ракета малої дальності СС-26 «Іскандер» влучила в потяг у місті Чаплине, убивши щонайменше двох дітей. Це підкреслює готовність Росії завдати побічної шкоди, коли вона вважає, що ракетні або артилерійські удари мають військову користь.

09:15 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 46 250 (+400) осіб, танків – 1936 (+7) од., бойових броньованих машин – 4251 (+6) од., артилерійських систем – 1040 (+3) од., РСЗВ – 272 (+0) од., засобів ППО – 148 (+0) од., літаків – 234 (+0) од., гелікоптерів – 202 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 834 (+6) од., автомобільної техніки – 3162 (+2) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 99 (+0) од., крилатих ракет – 196 (+0) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

56,5% танків (з них 0,9% за минулий тиждень),

24,5% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

52,7% автомобільної техніки (з них 0,5% за минулий тиждень),

33,7% артилерійських систем (з них 0,7% за минулий тиждень),

24,4% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

18,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

22,7% гелікоптерів (з них 0,6% за минулий тиждень),

10,5% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень).

09:01 Гуманітарний координатор ООН по Україні Деніз Браун після ракетного удару Росії по залізничній станції Чаплине переклала частину відповідальності на Україну і закликала "всі сторони" дотримуватися права. "Я направду шокована ударами, які вбили та завдали поранень мирним жителям поблизу залізничної станції в Чаплиному, що в центрі Україні. Було вбито дітей під час цієї атаки, і вони загинули в місцях, які мали бути безпечними, у своїх будинках або під час поїздки зі своїми родинами. Так, вони мусили були бути в безпеці – а вони не були", – заявила Браун, як повідомляє Reuters. "Усі сторони без винятку повинні поважати зобов’язання згідно з вимогами міжнародного гуманітарного права і постійно піклуватися про безпеку цивільних осіб та цивільної інфраструктури", – заявила вона.

08:45 Ранкове зведення Генштабу ЗСУ:

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. Із ствольної артилерії ворог здійснював обстріли цивільної інфраструктури біля сіл Шалигіне, Шевченкове та Катеринівка Сумської області. На Харківському напрямку ворог обстрілював із ствольної та реактивної артилерії об’єкти в районах населених пунктів Харків, Соснівка, Дементіївка, Слатине, Борщова, Перемога, Руські Тишки, Рубіжне, Леб’яже, Мосьпанове, Гусарівка. Продовжив активно задіювати БпЛА для ведення повітряної розвідки та коригування вогню артилерії. На Слов’янському напрямку противник вів бойові дії з метою утримання зайнятих раніше рубежів та недопущення просування підрозділів Сил оборони. Продовжував здійснювати вогневе ураження із танків, ствольної артилерії та РСЗВ поблизу Норцівки, Дмитрівки, Долини, Мазанівки та Богородичного. На Донецькому напрямку ворог не полишає спроб ведення штурмових та наступальних дій. Продовжує зосереджувати зусилля на Бахмутському і Авдіївському напрямках. На Краматорському напрямку здійснював обстріли позицій наших військ та цивільної інфраструктури із артилерійських систем неподалік Івано-Дар’ївки, Серебрянки, Тетянівки, Григорівки, Званівки та Роздолівки. На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони Бахмута, Бахмутського, Веселої Долини, Майорська, Зайцевого, Соледара, Білогорівки та Яковлівки. Біля Соледара, Бахмута та Кодеми ворог вів наступальний бій, успіху не мав. На Авдіївському напрямку обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії зафіксовано неподалік Невельського, Водяного, Нетайлового, Красногорівки, Новобахмутівки, Нью-Йорка, Залізного та Опитного. На Новопавлівському напрямку підрозділи противника продовжували вогневе ураження територій біля Павлівки, Новомихайлівки, Пречистівки, Вугледара, Володимирівки та Великої Новосілки з танків та артилерії різних типів. На Запорізькому напрямку ворог із наявного озброєння обстрілював райони населених пунктів Великомихайлівка, Гуляйпільське, Малинівка, Білогірʼя, Дорожнянка, Чарівне, Оріхів, Мала Токмачка, Шевченко, Времівка, Щербаки, Новосілка, Полтавка та Новопіль. На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ. Вживає заходів щодо поповнення через втрати. Здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах Миколаєва, Олександрівки та ще двадцяти населених пунктів. В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання російських окупантів основні зусилля зосереджує на веденні розвідки та блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря. Українські воїни стійко тримають оборону, завдають ворогу втрат та готові до будь-яких змін у оперативній обстановці.

08:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські сили здійснили обмежені наземні атаки на північний захід і північний схід від Слов’янська, на північний схід і південь від Бахмута та на північний захід від Донецька.

• Російські війська здійснили обмежений наземний удар на північному заході Харківської області.

• Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північному заході Херсонської області.

• Українські сили продовжували обстрілювати російські військові об'єкти та наземні лінії комунікацій у Херсонській області.

• Суб’єкти федерації (реґіони) Російської Федерації продовжують набір добровольчих батальйонів, які далі відправляються на полігони в Росії та в Україну.

• Російські окупаційні адміністратори продовжують вживати заходів для пом’якшення проблем їхній владі та сприяння економічній та освітній інтеграції окупованих територій у російську систему.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":

Ворог зосереджує зусилля на утриманні займаних позицій, продовжує обстріли із ствольної та реактивної артилерії, застосовує авіацію та ракетні удари. Протягом дня штурмовою авіацією та гелікоптером наніс п’ять ударів по наших позиціях вздовж лінії бойового зіткнення. Без наших втрат. Реактивними системами залпового вогню “Ураган” надвечір вдарив по Березнегуватській громаді. Влучання по сільськогосподарських площах. Без людських втрат. Нашою авіацією нанесено удари по районах зосередження підрозділів та складу боєприпасів в Архангельському та Бурханівці, а також по засобах ППО ворога в Херсоні та Нововоскресенському. В ході виконання вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами нанесено ураження по зосередженню ворога в Снігурівці, Нововоскресенському та Чкаловому. Підтверджені втрати ворога складають 20 рашистів, 2 одиниці автотехніки, вузол зв’язку 98-го парашутно-десантного полку в Дудчанах та ще один склад боєприпасів в Нововоскресенському. Остаточні втрати ворога дорозвідуються. Штормова погода в Чорному морі змусила ворога скоротити кількість ракетоносіїв до 2 – надводного та підводного – а відповідно і кількість «Калібрів» до 12.

00:12 Президент України Володимир Зеленський закликав якомога швидше очистити Запорізьку атомну електростанцію від російських військ, допоки там не сталося трагедії. "Хочу запевнити всіх українців: ми робимо все, щоб не допустити аварійного сценарію. Але це залежить не тільки від нашої держави. Ключове – потрібен такий міжнародний тиск, який змусить окупантів негайно вийти з території Запорізької АЕС. МАГАТЕ та інші міжнародні організації повинні діяти значно швидше, ніж зараз. Бо кожна хвилина перебування російських військових на атомній станції – це ризик глобальної радіаційної катастрофи", – сказав Зеленський. Президент закликав негайно забезпечити доступ МАГАТЕ на станцію. "Це можна зробити за лічені дні, поки окупанти не довели ситуацію до незворотної точки. І легше зробити це зараз, ніж потім, якщо вітер почне розносити Європою радіаційне забруднення", – наголосив Зеленський.