Держипільський із Франківським театром поставив виставу на горі Піп Іван.

 

Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка зіграв перформативну виставу "Бій за Україну" на найвисокогірнішому пошуково-рятувальному пості на горі Піп Іван.

 

 

Відео вистави Франківський драмтеатр оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

 

"Кожного дня наші захисники виборюють незалежність у страшній війні. Ми закликаємо підтримувати наших воїнів та боронити Україну щодень на своєму місці та зрощувати міць і мудрість українців у собі", - прокоментували у театрі.

 

Постановником “Бою за Україну“ є лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Ростислав Держипільський.

 

Вистава складається з автентичних гуцульських творів, перформативно-театральної містерії за творами Тараса Шевченка, Василя Стефаника, Марії Матіос, зразків світової духовної класики, українських патріотичних пісень.

 

Проєкт реалізували у партнерстві з Прикарпатським національним університетом Імені Василя Стефаника та за підтримки Головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області. "Це найвисокогірніша акція, меседж усій Україні, Європі, усьому світові, що ми є, що ми – найкраща у світі нація і готові боротись, і боремось, і обов’язково переможем, це один із проявів боротьби на культурному фронті", - прокоментували у ДСНС.

 

25.08.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Головне, щоб поет вернувся з руками-ногами
Юрій Завадський
Нема межі, нема обмежень, немає ані моралі, ані правил поезії. Ти собі їх сам придумуєш, і дуже часто лише заради того, щоб на наступному етапі їх заперечити і знищити. Будучи поетом, я раптом почав писати щось інше. В тому і воля, в тому і свобода.
24.08.22 | | Штука
182-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Вночі на 24 серпня росіяни обстріляли ракетами великі українські міста. Згідно з інформацією розвідки, на День Незалежності України русскіє казитимуться більше, ніж звикло. Водночас Збройні Сили України пообіцяли влаштувати окупантові гарячий празник.
24.08.22 | | Україна
Чого властиво Путін хоче від України
Філіп Шорт
Росія намагається продемонструвати, що НАТО безсиле зупинити її. Чи вдасться це, залежить від політичної волі Заходу
23.08.22 | | Дискурси
181-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни намагалися провести розвідку боєм у районі населеного пункту Зайцеве, а також вести штурмові дії поблизу Соледара та Кодеми, успіху не мали, відійшли. Намагалися наступати біля Красногорівки і Первомайського – теж без успіху.
23.08.22 | | Україна
Науковці придумали створення «додаткового» виміру часу
Цей підхід можна використовувати для захисту даних квантового комп’ютера від помилок.
22.08.22 | | Наука
Львівська опера на європейських фестивалях
Упродовж 23-25 серпня Львівська національна опера представлятиме оперне мистецтво України одночасно на кількох знакових фестивалях в Італії та Польщі:68-му тосканському фестивалі Джакомо Пуччіні та 60-му Міжнародному фестивалі імені Станіслава Монюшка.
22.08.22 | | Штука
Можливе замороження перед заморозками
Юрко ТИМЧУК
Додає оптимізму те, що на волонтерські гроші «купили супутник» і тепер ЗСУ має своє «всевидяче око». А щоб не розслаблятися, нам нагадали про можливі проблеми у зв’язку з близькими святами.
22.08.22 | | Україна
180-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські війська провадять штурмові дії в районі поселення Благодатне на межі Херсонщини й Миколаївщини і, як визнав Генеральний штаб ЗСУ, мають там частковий успіх. Інтенсивні бойові дії тривають у районах Авдіївки та Пісків.
22.08.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.