Держипільський із Франківським театром поставив виставу на горі Піп Іван.

Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка зіграв перформативну виставу "Бій за Україну" на найвисокогірнішому пошуково-рятувальному пості на горі Піп Іван.

Відео вистави Франківський драмтеатр оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

"Кожного дня наші захисники виборюють незалежність у страшній війні. Ми закликаємо підтримувати наших воїнів та боронити Україну щодень на своєму місці та зрощувати міць і мудрість українців у собі", - прокоментували у театрі.

Постановником “Бою за Україну“ є лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Ростислав Держипільський.

Вистава складається з автентичних гуцульських творів, перформативно-театральної містерії за творами Тараса Шевченка, Василя Стефаника, Марії Матіос, зразків світової духовної класики, українських патріотичних пісень.

Проєкт реалізували у партнерстві з Прикарпатським національним університетом Імені Василя Стефаника та за підтримки Головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області. "Це найвисокогірніша акція, меседж усій Україні, Європі, усьому світові, що ми є, що ми – найкраща у світі нація і готові боротись, і боремось, і обов’язково переможем, це один із проявів боротьби на культурному фронті", - прокоментували у ДСНС.