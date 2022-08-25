183-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:27 Українцям треба готуватися до затяжної війни з Росією, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у коментарі "Радіо Свобода". "Буде дуже складно, легко не буде. І якщо хтось вважає, що ми вже пройшли якийсь рубікон і далі буде як по маслу, такого не буде, на жаль. Ми будемо мати велику війну з цією країною і нам треба буде докласти багато зусиль, щоб перемога була за нами", – сказав секретар Радбезу. Зі слів Данілова, лише повна нейтралізація російської агресії означатиме перемогу у цій війні. "Нам треба здобути таку перемогу, яка перекреслить можливості Російської Федерації повторювати усі ті речі. Нам треба така перемога, яка зламає хребет тієї тварюки, яка сидить на території Російської Федерації, яка постійно зазіхає на чужі території. Якщо ми це зараз не зробимо, це буде просто відкладена війна", – додав Данілов.

11:11 Референдуми в "ДЛНР" та в інших окупованих росіянами областях України в день реґіональних виборів в Росії 11 вересня найімовірніше не проводитимуть, стверджує російська газета «Ведомости» після розмови з п'ятьма близькими до адміністрації президента РФ особами. Троє співрозмовників газети пов'язують це рішення з тим, що війська не зайняли всю територію "ДНР", ще один – що "недоцільно поєднувати єдиний день голосування в РФ з процесами за кордоном".

10:56 Число жертв російського удару по залізничній станції та житловій інфраструктурі в селищі Чаплине зросло - загинуло 25 осіб, зокрема, двоє дітей. Про це повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко. 11-річний хлопчик загинув під завалами будинку, ще одна 6-річна дитина – під час пожежі в авто біля залізничної станції. Постраждала 31 особа.

10:40 В Енергодарі за декілька днів знищено майже півтори сотні окупантів, декілька РСЗВ та гаубиць Д-30, написав голова Нікопольської райадміністрації

10:22 Кількість та тривалість повітряних тривог в Україні за 24 серпня 2022



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09:39 У селі Нікольське Маріупольського району на День Незалежності України сили спротиву підняли український прапор. Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко. "Маріупольска група спротиву привітала з окупації Українців та нагадала окупантам, що Маріуполь та Маріупольській район - це Україна!" - прокоментував Андрющенко.

09:30 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

На початку березня російські війська штурмували та захопили Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС). 21 серпня 2022 року зображення показали, що Росія зберігає посилену військову присутність на місці з бронетранспортерами, розгорнутими в межах 60 метрів від реактора номер п’ять. Ймовірно, російські війська намагалися приховати транспортні засоби, припаркувавши їх під підвісними трубами та помостами.

Ймовірно, Росія готова використовувати будь-яку українську військову активність поблизу ЗАЕС у пропагандистських цілях. Поки Росія продовжує військову окупацію ЗАЕС, основними ризиками для роботи реактора, ймовірно, залишаться збої в роботі систем охолодження реакторів, пошкодження резервного електропостачання або помилки працівників, які працюють під тиском.

09:15 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 45 850 (+150) осіб, танків – 1929 (+5) од., бойових броньованих машин – 4245 (+2) од., артилерійських систем – 1037 (+1) од., РСЗВ – 272 (+6) од., засобів ППО – 148 (+1) од., літаків – 234 (+0) од., гелікоптерів – 202 (+3) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 828 (+9) од., автомобільної техніки – 3160 (+0) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 99 (+0) од., крилатих ракет – 196 (+0) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

56,5% танків (з них 0,9% за минулий тиждень),

24,5% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

52,7% автомобільної техніки (з них 0,5% за минулий тиждень),

33,7% артилерійських систем (з них 0,7% за минулий тиждень),

24,4% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

18,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

22,7% гелікоптерів (з них 0,6% за минулий тиждень),

10,5% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень).

08:50 Ранкове зведення Генштабу ЗСУ:

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка залишилася без змін. На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення. На Слов’янському напрямку під вогневий вплив ствольної та реактивної артилерії потрапили райони населених пунктів Велика Комишуваха, Нова Дмитрівка та Бражківка. Ворог вів штурмові дії у напрямку Пасіка – Долина , успіху не мав, відійшов. На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли із танків, ствольної артилерії та РСЗВ біля Спірного, Івано-Дар’ївки, Званівки, Серебрянки та Сіверська. На Бахмутському напрямку обстрілів з боку противника зазнали райони населених пунктів Бахмут, Соледар, Весела Долина, Майорськ, Шуми, Зайцеве, Білогорівка, Кодема та Яковлівка. Ворог задіяв авіацію для ударів поблизу Соледара та Зайцевого. Безуспішно намагався вести наступ у напрямку Травневе – Кодема . На Авдіївському напрямку противник завдав вогневого ураження по районах Покровська, Нетайлового, Первомайського, Орлівки, Водяного, Новобахмутівки, Шумів та Нью-Йорка. Ворожа авіація діяла біля Мар’їнки, Красногорівки та Невельського. Противник намагався вести наступ у напрямку Піски – Первомайське , успіху не мав, відійшов. На Новопавлівському напрямку ворог здійснював обстріли із танків та артилерії різних типів поблизу Павлівки, Єлизаветівки, Костянтинівки, Вугледара, Володимирівки, Новомихайлівки, Новоукраїнки та Великої Новосілки. Для завдання ударів ворог також задіяв авіацію біля Володимирівки, Вугледара та Павлівки. На Запорізькому напрямку противник обстріляв позиції наших військ в районах населених пунктів Комишуваха, Гуляйпільське, Червоне, Чарівне, Времівка, Оріхів, Щербаки, Залізничне, Новосілка, Бурлацьке, Вільне Поле, Шевченко і Новоданилівка. Завдав авіаударів неподалік Оріхова, Гуляйпільського та Щербаків. На Південнобузькому напрямку окупанти здійснювали обстріли наших позицій та цивільної інфраструктури із танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії бойового зіткнення. Завдали авіаудару в районі населеного пункту Біла Криниця. Корабельне угруповання противника продовжує виконувати завдання блокування цивільного судноплавства та ураження об’єктів в глибині території України.

08:40 Росіяни завдали інтенсивних ударів по Дніпропетровській області. Як повідомив голова Дніпропетровської військово-цивільної адміністрації Валентин Резніченко, мешканці регіону пережили "надскладнау ніч з постійними атаками і постраждалими". "По Синельниківському району після опівночі ворог ударив вчетверте за добу. У Великомихайлівці зруйновані кілька будинків. Восьмеро постраждалих. Серед них троє дітей. Найменшій дівчинці усього 2 роки! Усі у лікарні. Тривають пошуково-рятувальні роботи у селищі Чаплине. Російська атака, що сталася напередодні, забрала життя більш ніж 20 людей, з-поміж них двоє хлопчиків - 6 та 11 років. Вони просто гралися у себе вдома, коли туди прилетіли російські ракети. Поліція відкрила кримінальне провадження щодо порушення законів і звичаїв війни. Нікопольський район ворог тричі накривав вогнем з «Градів» та важкої артилерії. У Нікополь та Марганецьку громаду прилетіли 11 снарядів. Минулося без постраждалих. Криворізький район обстрілювали російські "Урагани" та "Смерчі”. Поцілили по Апостолівській та Широківській громадах. Село Кошове залишилося без світла. Кілька реактивних снарядів прилетіли і в один з районів Кривого Рогу. Є руйнація житла. Люди не ушкоджені. На Дніпровський район росіяни скерували ракету. Наші військові її збили", - поінформував Резніченко.

08:04 Вночі росіяни завдали ракетного удару по Вишгородському району. Як повідомив голова обласної адміністрації Олексій Кулеба, зафіксовано два "прильоти". "Жертв і поранених серед цивільних мешканців станом на ранок немає. Пожежі та руйнації житлових будівель чи об’єктів інфраструктури відсутні. Обстеження атакованої території триває. Інші вибухи, що чули жителі регіону – робота нашої ППО", - поінформував Кулеба.

08:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська втратили 45 000 км² (територію, більшу за територію Данії), починаючи з моменту свого вторгнення в Україну в середині березня, і захопили 450,84 км² (територію розміром з Андорру, один відсоток втраченої ними території) за останні 39 днів.

• Міністр оборони Росії Сергій Шойгу підтвердив, що Росія не змінила своїх максималістських стратегічних цілей війни.

• Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на південний захід і південний схід від Ізюма, на північний схід і південь від Бахмута, а також на захід і південний захід від Донецька.

• Російські війська здійснили обмежений наземний удар на північному заході Херсонської області.

• Українські сили продовжували обстрілювати російські військові засоби та наземні лінії комунікацій у Херсонській та Запорізькій областях.

• Російська окупаційна влада продовжує стикатися з партизанськими та внутрішніми проблемами в реалізації окупаційних планів.

• Російське маріонеткове керівництво продовжує зусилля з нагляду за законодавчою та адміністративною інтеграцією окупованих територій у російську систему.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":