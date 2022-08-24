182-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:32 Президент США оголосив про рекордний пакет військової допомоги Україні на майже три мільярди доларів, присвятивши його нашому Дню незалежності. Пакет військової допомоги включає системи ППО, артилерійські системи та боєприпаси, безпілотні авіаційні комплекси та радари. На відміну від більшості попередніх пакетів, нове фінансування в основному спрямоване на те, щоб допомогти Україні забезпечити середньострокову і довгострокову оборонну позицію. Зокрема, туди увійдуть бойові дрони Puma та ScanEagle. які допоможуть ЗСУ першими фіксувати супротивника та знищувати точними ударами як вдень, так і вночі.

14:54 Нині за проголошення Незалежності України проголосувало би 97% громадян України, 86% зробили би це однозначно і 11% радше, вказують результати опитування "Рейтингу".

Порівняно з минулим роком цей показник зріс на 17%, порівняно з 2012 роком – на 35%.

На Всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року на питання "Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?" позитивно відповіли 90,32% учасників голосування або 76% всіх дорослих громадян України.

13:43 Коло 11-ої години по військовій інфраструктурі Миргорода росіяни завдали груповий удар ракетами "повітря-поверхня", ймовірно Х-22, повідомила 831 бригада тактичної авіації. Пишуть про 4–5 вибухів, жертв немає, пожежу гасять.

12:55 Google привітав українців з Днем незалежності новим дудлом авторства харківської художниці Ольги Штонди.

11:50 Офіс прем’єр-міністра Великої Британії на Даунінг-стріт, 10 до Дня Незалежності України прикрасили квітами в синьо-жовтих барвах. Борис Джонсон привітав українців твітом з українським текстом: "У День Незалежності України я хочу, щоб її народ знав: Велика Британія стоятиме поряд з вами стільки, скільки знадобиться", – а оркестр шотландських гвардійців на Параді кінної гвардії у знак солідарності з Україною виконав "Стефанію".

10:00 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Нині виповнюється 31-ша річниця незалежності України. З 2014 року президент Путін намагався застосувати поєднання сили та дипломатії примусу, щоб посилити та зміцнити вплив Росії в Україні та втручатися в її суверенні справи.

Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну шість місяців тому з метою повалити уряд та окупувати більшу частину країни. У квітні російські лідери зрозуміли, що це не вдалося, і повернулися до скромніших цілей на сході та півдні України.

Наступ на Донбасі йде мінімально, і Росія очікує великої контратаки України. В оперативному плані Росія відчуває брак боєприпасів, техніки та персоналу. Бойовий дух у багатьох військових частинах низький, і армія значно деградувала. Її дипломатична сила ослабла, а довгострокові економічні перспективи похмурі. Через шість місяців війна Росії виявилася дорогою та стратегічно шкідливою.

09:15 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 45 700 (+150) осіб, танків – 1924 (+3) од., бойових броньованих машин – 4243 (+5) од., артилерійських систем – 1036 (+3) од., РСЗВ – 266 (+0) од., засобів ППО – 147 (+1) од., літаків – 234 (+0) од., гелікоптерів – 199 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 819 (+2) од., автомобільної техніки – 3160 (+10) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 99 (+0) од., крилатих ракет – 196 (+0) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

56,3% танків (з них 1,0% за минулий тиждень),

24,5% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

52,7% автомобільної техніки (з них 1,7% за минулий тиждень),

33,6% артилерійських систем (з них 0,8% за минулий тиждень),

23,9% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

18,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

22,3% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень),

10,5% засобів ППО (з них 0,7% за минулий тиждень).

09:11 Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оприлюднив відео з українськими захисниками до Дня Незалежності і виступив із сильним зверненням.

Як можна відчути незалежність? Ті, хто за неї воюють, знають її смак. Це смак землі, що вʼїдається в шкіру. Смак крові і смерті, якою пронизане повітря. Солоний смак сліз. Незалежність – це відповідальність, що лежить на твоїх плечах. Ти ведеш у бій і знаєш, що з нього повернуться не всі. І живі, і полеглі залишаються з тобою назавжди. На совісті. І в памʼяті. Незалежність має голос. Це голос предків. Вони гинули в боях, в ГУЛАГах, пухли від голоду і кістьми вимощували дороги імперій. Це крик матерів, які ховають своїх дітей. Голос тих, хто в мирних містах і селах просить про допомогу під уламками своїх зруйнованих осель. Голос наших дітей, які не обирали час і місце народження, але яким довелося жити в часи великої війни. Незалежність можлива тільки тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Дякую вам, захисники і захисниці України! Маю за честь служити разом з вами. Вічна памʼять полеглим героям! Вічна слава живим! Слава Україні!

08:50 Ранкове зведення Генштабу ЗСУ:

Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей і відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат. Тривають авіаційні та ракетні удари російських окупантів по цивільних об’єктах на території України. Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги. На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, підрозділи збройних сил республіки білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати окремі підрозділи Західного військового округу в прикордонних районах Брянської і Курської областей з метою демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони. Противник обстріляв із ствольної артилерії район населеного пункту Товстодубове Сумської області. На Слобожанському напрямку ворог веде бойові дії з метою утримання зайнятих раніше рубежів. На Харківському напрямку окупанти обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Одноробівка, Карасівка, Борщова, Перемога, Руська Лозова, Замулівка, Базаліївка, Пушкарне, Мосьпанове, Слобожанське, Гусарівка та Чепіль. Ворог завдав авіаударів біля Мосьпанового, Гусарівки та Прудянки. Вів повітряну розвідку БпЛА неподалік Дементіївки. На Слов’янському напрямку противник здійснював артилерійські обстріли неподалік Краснопілля та Мазанівки. Намагався вести розвідку біля Богородичного . Наші воїни завдали окупантам вогневого ураження та змусили тікати. На Донецькому напрямку противник продовжує ведення активних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Краматорському напрямку здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах Сіверська, Закітного та Роздолівки. Вів повітряну розвідку БпЛА поблизу Званівки та Райгородка. На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Зайцеве та Білогорівка. Противник вів наступальні бої у напрямках Бахмутського та Кодеми . Успіху не мав. На Авдіївському напрямку ворог здійснював обстріли із артилерії різних типів біля Марʼїнки, Пісків, Нетайлового, Красногорівки та Залізного. Завдав авіаудару неподалік Невельського. Вів наступальні бої у напрямку населених пунктів Піски і Невельське . Успіху не мав. На Новопавлівському напрямку зазнали вогневого впливу райони Костянтинівки та Вугледара. На Запорізькому напрямку ворог здійснював обстріли із різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Малі Щербаки, Шевченко, Залізничне, Червоне, Времівка, Ольгівське та Орестопіль. Завдав авіаційних ударів поблизу Ольгівського та Новополя. Вів повітряну розвідку БпЛА біля Щербаків, Степового та Василівки. На Південнобузькому напрямку противник продовжує зосереджувати зусилля на утриманні зайнятих районів та сковуванні дій Сил оборони. Задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Степова Долина, Нова Зоря, Таврійське, Засілля, Новомиколаївка, Широке, Кобзарці, Партизанське, Лозове, Біла Криниця, Добрянка, Осокорівка, Потьомкине та Трудолюбівка. Завдав авіаційних ударів біля Потьомкиного та Лозового. Вів повітряну розвідку БпЛА в районах населених пунктів Сухий Ставок та Велике Артакове. Корабельне угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів основні зусилля зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураженні військових об’єктів і елементів інфраструктури в глибині території України. Російські окупанти зазнають втрат на всіх напрямках, де тривають бойові дії.

08:28 Росіяни обстріляли Запоріжжя перед Днем Незалежності України. "Внаслідок нічного ворожого удару по Запоріжжю пошкоджено цивільну інфраструктуру міста. На цей час відомо про шість багатоквартирних будинків, в яких повилітали шибки та є зруйновані віконні рами", – повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. Серед людей постраждалих немає.

08:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Джерела в російському уряді підтвердили, що російська влада привозить українських дітей до Росії й усиновлює їх у російських родинах. Примусове переміщення дітей з однієї групи в іншу «з наміром знищити, повністю або частково, національну, етнічну, расову або релігійну групу» є порушенням Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

• Російська влада розгортає сили безпеки в Луганській області, ймовірно, у відповідь на зменшення підтримки війни та зростання небажання воювати серед луганчан. Таке розгортання відволікає ці сили від операцій в інших місцях України, що, ймовірно, сприяє поглибленню нездатності Росії перетворити обмежені тактичні досягнення в оперативні успіхи.

• Російські офіційні особи, можливо, провели фальшиву акцію у Донецьку, щоб виправдати напади на українські урядові будівлі в День Незалежності України: у соцмережах Донецька повідомили, що внаслідок удару було пошкоджено адмінбудівлю «ДНР», де працює глава «ДНР» Денис Пушилін, який у момент удару був відсутній; російські ЗМІ подали атаку як прямий український удар по урядовій будівлі ДНР.

• Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північний схід і південь від Бахмута, на північно-західній околиці Донецька і на південний захід від Донецька.

• Російські війська досягли обмежених успіхів на схід від міста Миколаєва та на північному заході Херсонської області.

• У Херсонській області українські війська продовжували завдавати ударів по російських військових об'єктах та наземних шляхах комунікацій.

• Суб'єкти федерації (регіони) Російської Федерації продовжують підвищувати одноразові грошові надбавки призовникам і, ймовірно, набирають на кадрові посади людей без досвіду військової служби.

• Українська партизанська діяльність продовжує гальмувати російську окупаційну діяльність.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":

Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Не має змін у складі та положенні підрозділів. В тактиці дій надає перевагу дистанційній протидії. Протягом бойового дня по наших позиціях наніс десять авіаційних ударів штурмовою авіацією та гелікоптерними парами. Без наших втрат. Натомість наші 3 гелікоптерних удари по скупченню живої сили, озброєння та техніки ворога в Нововознесенському, Архангельському і Правдиному поряд із роботою ракетно-артилерійських підрозділів мають результат із скорочення ворожого війська на 13 рашистів, самохідну гаубицю «Мста-С» та 3 одиниці автомобільної техніки. Вже традиційно знищено склад боєприпасів. Цього разу в Нововоскресенському. Остаточні втрати ворога дорозвідуються. Корабельне угруповання ворожого флоту зменшено до 10 маневруючих вздовж кримського узбережжя одиниць. Серед них 4 ракетоносії, один з яких підводний, споряджені 28 ракетами типу «Калібр», в готовності до нанесення ракетного удару по всій території України.

00:33 Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна уже перетнула межу, коли можна отримати "найгірший сценарій" війни з Росією, і тепер війна стоїть на порозі "нового етапу", адже починається контрнаступ в іншому напрямку. "Ми перебуваємо на стадії стабілізації на полі бою", – сказав Резніков CNN.