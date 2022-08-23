181-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:30 У Дніпрі внаслідок ворожого обстрілу зруйновано приватний будинок; іще один пошкоджено. Про це в Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. "У Дніпрі через "приліт" російської ракети один приватний будинок зруйнований, один пошкоджений. Обійшлося без постраждалих", - розповів він. Згідно з його інформацією, на Нікополь російська армія скерувала три дрони-камікадзе та 20 снарядів із "Градів". "Понівечені декілька приватних будинків. Ще у кількох сталося загоряння. Зачепило і місцевий водно-спортивний комплекс. Попередньо, ніхто не постраждав. І наші військові збили три російські безпілотники-розвідники", - додав Резніченко. Кілька годин тому у Дніпрі було чутно звуки вибухів. Міський голова Борис Філатов підтвердив "приліт" і порадив містянам ховатися в укриттях, бо був факт падіння уламків на оселі. Попередньо, одна людина загинула. Троє отримали поранення.

15:14 Люди, близькі до Генштабу російських ЗС, підтвердили виданню «Важные истории», що після того, як бліцкрига не вийшло, Шойгу втратив довіру президента. Після вимушеного відступу на київському напрямі Путін навіть особисто намагався двигати військами, але дуже скоро від цього відмовився, і почав, минаючи Шойгу, радитися з воєначальниками напрямів.

Відносини між Путіним і Шойгу настільки змінилися, що міністр оборони не наважується наполягати на рішеннях, які військові вважають конче необхідними. Наприклад, на початку «спецоперації» Путін не дозволяв бомбардувати мости, бо сподівався на сценарій переможного входження військ до міст без пошкодження великих об'єктів інфраструктури.

Так само Путін поки що рішуче проти мобілізації. За грубі гроші люди Шойгу наймали піарників і платили за аналітичні матеріали в найбільших російських ЗМІ з доказами про необхідність мобілізації, щоб таким манівцем викликати в Путіна думку про якусь мобілізацію. Інші піар-зусилля були спрямован, щоб зняти відповідальність за провал бліцкригу. Армійські чиновники та ФСБ почали валити один на одного провину за неправильне інформування президента про ситуацію в Україні перед початком «спецоперації». Сторони активно збирають інформацію одна на одну про прорахунки та помилки. Головне управління Генштабу збройних сил вишуковує відомості про провали 5-ї служби ФСБ. Департамент військової контррозвідки ФСБ, у свою чергу, збирає факти про непідготовленість та корупцію військових чиновників, зібрано матеріалів на десятки кримінальних справ, але їм не дають ходу, щоб не знижувати і без того низький моральний дух армії. З тих же причин Шойгу ще не відправлено у відставку.

14:58 Президент України Володимир Зеленський повідомив: у разі збільшення Росією кількості ракетних обстрілів впродовж 23-24 серпня відповідь України буде потужною. "Що буде робити Україна, якщо будуть бити по Києву? Те саме, що зараз. Для мене, як для Президента, упевнений, як для кожного українця, Київ, Чернігів, Донбас – усе це однакове. Там усі наші українці живуть. У Харкові, Запоріжжі. Відповідь така сама буде і в цих містах. Будуть бити нас – будуть отримувати відповідь, потужну відповідь. Хочу сказати, що з кожним днем, думаю, ви це бачите в інформаційному просторі, з кожним днем ця відповідь буде наростати. Буде все сильніше та сильніше", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання про те, чи відомо йому про наміри РФ збільшити кількість ударів по столиці у святкові дні. Він зазначив, що володіє певною інформацією від української розвідки та іноземних партнерів щодо планів Росії. "Наша розвідка працює з нашими партнерами. Ми їм вдячні за цю інформацію. Чи є загроза? Є загроза. Вона, я вважаю, щоденна, ця загроза. Чи є якась додаткова інформація? Ми знаємо пріоритети по об'єктах інфраструктури або по державних інституціях, але я не бачу, щоб дуже щось змінилося. Починаючи з першого дня 24 лютого, Росія постійно це робить. Чи можуть вони збільшити кількість цих ударів? Так, вони можуть це зробити на 23-24 число. Це вся інформація, яку я маю. Іншої інформації у мене немає", - цитує "Укрінформ".

14:29 Президент Польщі Анджей Дуда у вівторок виступив у Верховній Раді. Депутати зустріли його оплесками; пролунав гімн Польщі. "У вільного світу обличчя України... Дякую, що ви захищаєте Європу від навали російського імперіалізму, що дух вільної нації сильніший. Я дякую вам від щирого серця за ваш спротив, мужність і любов до свободи", - сказав Дуда. Президент Польщі виступив за підписання "добросусідської угоди", яка враховуватиме "те, що ми вибудували в наших відносинах хоча б за останні місяці".

14:11 В Росії судять уже за саме цитування молитви Папи, інформує нарід московський депутат Костянтин Янкаускас: "Пишу як є. Мене разом із Папою Римським хочуть судити за дискредитацію [російських] збройних сил. До Зюзинського суду з поліції надійшов протокол на мій пост від 14 березня. Це молитва Папи Франціска про мир та припинення війни в Україні. Настільки прості та зрозумілі для будь-якого віруючого, та й просто для будь-якої людини слова, що я просто процитував їх цілком. І додати до них більше нічого. Я не дуже розумію, що взагалі говорити на суді. Як може молитва про мир та життя когось дискредитувати? Це якийсь абсурд та реальна спроба назвати біле чорним".

13:49 На відкритті чемпіонату України з футболу буде піднято прапор, з яким український уболівальник вибіг на поле під час півфінального матчу на Олімпіаді 1976 року. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у вівторок. "Український прапор був на Олімпіаді 1976 року в Монреалі, під час півфінального матчу між збірними СРСР і НДР з футболу на поле вибіг представник української діаспори в Канаді Данило Мигаль і станцював гопак у вишиванці з синьо-жовтим прапором", – сказав Зеленський. "Він завжди мріяв привезти цей прапор в Україну. І сьогодні нарешті це сталося, і цей легендарний прапор буде піднято на відкритті чемпіонату України з футболу", – додав Президент.

13:16 У центрі Донецька пролунали вибухи. Місцеві телеграм-канали повідомляють про обстріл будівлі, де була адміністрація ватажка екстремістського руху "ДНР" Дениса Пушиліна. Стверджується, що сам Пушилін не постраждав.

12:56 Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив про те, що Росія готує провокації на своїй території для нової ескалації проти України. "На росії падає підтримка війни. кремль потребує суспільної мобілізації. Очікується організація фсб серії терористичних актів у російських містах з масовими жертвами серед цивільних. Дугіна – перша в цьому ряду. Україна, на відміну від росії, не воює з мирним населенням", – написав Данілов у twitter.

12:38 Міністерство закордонних справ Казахстану викликало посла України Петра Врублевського і висловило йому протест через висловлювання про росіян, котрі нібито розпалюють міжнаціональну ворожнечу. "Казахстанською стороною висловлено позицію про неприйнятність та несумісність подібних заяв із діяльністю посла іноземної держави", – прокоментували у МЗС. Приводом для виклику посла стало його інтерв'ю блоґеру Діасу Кузаїрову, в якому Врублевський, відповідаючи на запитання про війну в Україні, зокрема сказав: "Намагаємося вбити їх якнайбільше. Що більше ми вб'ємо росіян зараз, то менше доведеться вбивати нашим дітям". Відео з цією фразою широко поширювалися у пропаґандистських медіях та соцмережах. Проросійські організації в Казахстані вимагали оголосити посла персоною non grata.

12:01 У вівторок вранці, 23 серпня, до Києва прибув із візитом президент Польщі Анджей Дуда. Як повідомила пресова служба польського президента, Дуда візьме участь у саміті "Кримської платформи". Крім того, відбудуться двосторонні переговори президентів і делегацій щодо ситуації в Україні. Сторони обговорять підтримку України у військовому, економічному та гуманітарному вимірі, двостороннє співробітництво. Це вже третій приїзд Анджея Дуди до України від початку великого вторгнення РФ.

11:47 США мають намір посилити тиск на країни, які продовжують надавати підтримку Росії, зокрема з обходом санкцій, насамперед на Китай та Індію, а також зосередитися на скороченні доходів Росії від експорту власних ресурсів, вдаривши по банках і криптобіржах, які російська влада використовує, щоб проводити платежі, пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела у Білому домі. Видання зазначає, що представники американського істеблішменту вже вели переговори з китайськими та індійськими колегами, навіть подібні перемовини були з представниками турецьких політичних еліт. Нещодавно Туреччина запевнила, що не має наміру порушувати західний санкційний режим, індійська влада публічно не виступала з цього питання, проте відомо, що США вели переговори про скорочення обсягів закупівлі російської нафти.

11:30 Міноборони Туреччини передала Україні 50 бронеавтомобілів Kirpi з посиленим протимінним захистом, повідомляє Defense News із посиланням на джерело в турецькому уряді. У турецькій компанії BMC, яка виробляє Kirpi, підтвердили факт постачання, наголосивши, що BMC не брала участі в угоді, і турецька влада бронемашини зі свого арсеналу.

Бронеавтомобіль Kirpi обладнано системою GPS, камерою заднього огляду та автоматичною системою пожежогасіння. На автомобілі є п'ять амбразур для стрільби зі стрілецької зброї, на нього можна ставити 7,62-мм або 12,7-мм кулемети.

11:11 Президент України Володимир Зеленський взяв участь в урочистій церемонії підняття синьо-жовтого стяга на території Національного музею історії України. "Поєднання двох кольорів, які ми неймовірно любимо, бережемо й ніколи не проміняємо на жодні інші. Ніколи не визнаємо чужих кольорів на своїй землі й у своєму небі. І завжди готові захистити свій синьо-жовтий стяг", – сказав Зеленський у виступі. Голова держави оголосив хвилину мовчання для вшанування пам'яті героїв, які віддали свої життя за ці кольори.

Президент наголосив на тому, що синьо-жовті кольори були на броні й біля серця українських воїнів, коли вони у 2014 році звільняли Краматорськ, Слов’янськ, Маріуполь та десятки інших міст, а у 2022-му – Київщину, Чернігівщину, Сумщину та інші наші окуповані землі. "Він був свідком народження світового шедевра й наживо чув, куди має йти «русскій воєнний корабль». Зараз – кожен на своєму місці: наш прапор повернувся на острів Зміїний, а крейсер «Москва» пішов заданим курсом", – зазначив голова держави.

Президент висловив переконання, що синьо-жовтий прапор знову замайорить там, де він має бути по праву. "В усіх тимчасово окупованих містах і селах України. Окупованих – тимчасово. Замайорить – назавжди. У Мелітополі, над площею Перемоги. Там, де не може бути прапора тих, хто програє війну. Там буде синьо-жовтий. У Херсоні, над площею Свободи. Там не може бути прапора тих, хто не знає, що таке свобода. Там буде синьо-жовтий", – сказав Зеленський. Президент наголосив, що український стяг знову буде на Азовському проспекті в Бердянську, на Зеленій алеї в Скадовську, над АЕС в Енергодарі та над Каховською ГЕС, на Аджигольському маяку й на Савур-Могилі, на берегах Сіверського Дінця, Кальміуса, біля Олешківських пісків. "Там не може бути прапора тих, хто вперше чує ці назви. Там буде синьо-жовтий. І в Криму. В Ялті, у Керчі, Джанкої, Сімферополі, на Ай-Петрі. Український і кримськотатарський прапори. І хоч би як хтось намагався перекрутити історію, саме ці кольори історично пов'язані з Кримом", – наголосив голова держави. Синьо-жовтий стяг також буде в Лутугиному, над Будинком культури імені Тараса Шевченка, в Лисичанську, над Палацом культури імені Володимира Сосюри, бо поруч із цими іменами не може бути іншого прапора, переконаний Володимир Зеленський. "Наш стяг знову майорітиме в Міловому, біля Дзвона пам’яті й меморіалу переможцям нацизму. І буде в Сєвєродонецьку, поруч із пам’ятником козакам. Там не має бути прапора тих, хто не має нічого спільного ні з першими, ні з другими. Там буде синьо-жовтий. Наш український прапор. Наш оберіг. Оберіг України. Від землі до неба! З Днем Державного прапора", – резюмував Президент.

10:08 Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов підтвердив, що Україна непричетна до вбивства Дуґіної і висловив переконання, що її вбили російські спецслужби: "Нам від цієї людини не зимно ніяк, воно нам як мокре горить. Цю річ зробила ФСБ – і тепер буде вказувати, що це зробили хтось із наших. Ми не працюємо таким чином. У нас є більш потужні завдання, які виконують наші хлопці й дівчата. До вибуху цієї пані ми не маємо ніякого відношення – це робота російських спецслужб".

10:03 Американська розвідка теж має дані, що Росія планує найближчим часом здійснити нові атаки на цивільну інфраструктуру України і державні об’єкти, передає Reuters. В уряді США зазначили, що розсекречують це попередження розвідки, щоб донести побоювання офіційних осіб щодо загрози максимально широкої аудиторії. Держдепартамент знову виступив із закликом громадянам США негайно залишити територію України через загрозу обстрілу.

10:01 По Криворізькому районі росіяни вночі вдарили "Ураганами", у Зеленодольській громаді загинула жінка загинула жінка, поранено чоловіка; Марганецьку громаду двічі обстріляли із важкої артилерії, 13 снарядів, поранення отримали дві жінки, пошкоджено 6 будинків, газопровід та водопровід; ворожа артилерія била й по Червоногригорівській громаді, понівечені десяток будинків та лінія електропередач, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

09:49 Росіяни продовжують накопичувати військову техніку на території Запорізької атомної електростанції – 22 серпня завезли на АЕС іще вісім військових машин. "Рашисти накопичують техніку на території Запорізької АЕС та збільшили кількість військових на станції. 22 серпня до ремонтної зони станції окупанти додатково завезли два БТР та шiсть спецвантажiвок", повідомив "Енергоатом". Згідно з даними державної компанії, тепер на станції дислоковано понад 40 одиниць військової техніки. Зокрема, біля першого енергоблоку розташовані 16 військових машин, біля другого – 7.

09:30 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

На вихідних Росія, виглядає, почала переміщувати баржі на позицію для будівництва значного понтонного мосту через Дніпро, відразу біля пошкодженого Антонівського мосту. Переправа є ключовою ланкою між окупованим Росією Херсоном та сходом.

Протягом кількох тижнів російські сили та місцеві цивільні покладалися на поромну переправу через водний шлях. Якщо Росія добудує імпровізований міст, це цілком очевидно збільшить пропускну здатність пункту пропуску порівняно з поромною.

Понтонний міст, швидше за все, буде вразливим для наступальних дій українських військ.

09:15 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 45 550 (+150) осіб, танків – 1921 (+2) од., бойових броньованих машин – 4238 (+8) од., артилерійських систем – 1033 (+1) од., РСЗВ – 266 (+0) од., засобів ППО – 146 (+1) од., літаків – 234 (+0) од., гелікоптерів – 198 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 817 (+2) од., автомобільної техніки – 3150 (+1) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 99 (+0) од., крилатих ракет – 194 (+2) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

56,2% танків (з них 1,0% за минулий тиждень),

24,4% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

52,5% автомобільної техніки (з них 1,6% за минулий тиждень),

33,5% артилерійських систем (з них 1,3% за минулий тиждень),

23,9% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

18,8% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

22,2% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень),

10,4% засобів ППО (з них 0,7% за минулий тиждень).

08:58 Ранкове зведення Генштабу ЗСУ:

На Волинському та Поліському напрямках у прикордонних районах противник активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території республіки білорусь. На Сіверському напрямку противник із ствольної артилерії здійснював обстріли цивільної та військової інфраструктури населених пунктів Чернігівської та Сумської областей. На Слобожанському напрямку ворог веде бойові дії з метою утримання раніше зайнятих районів та рубежів, намагається покращити тактичне положення. На Харківському напрямку ворог обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Одноробівка, Соснівка, Цупівка, Нове, Замулівка, Докучаєвське, Питомник, Старий Салтів, Велика Рогань та Івашки. Завдав авіаударів біля Питомника та Мосьпанового. Для розвідки позицій наших військ та коригування вогню артилерії задіяв БпЛА. На Слов’янському напрямку противник здійснював вогневе ураження із танків, ствольної артилерії та РСЗВ неподалік Норцівки, Краснопілля та Долини. Завдав авіаудару неподплік Богородичного. На Донецькому напрямку зусилля ворога зосереджуються на веденні активних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Григорівки, Роздолівки, Біленького та Спірного. На Бахмутському напрямку окупанти здійснювали вогневе ураження неподалік Бахмута, Майорська, Соледара, Зайцевого, Шумів та Кодеми. Противник намагався провести розвідку боєм у районі населеного пункту Зайцеве, а також вести штурмові дії поблизу Соледара та Кодеми, успіху не мав, відійшов. На Авдіївському напрямку ворог задіяв танки, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах Водяного, Новобахмутівки, Красногорівки, Опитного і Невельського. Завдавав авіаудару біля Мар’їнки. Вів наступ біля Красногорівки і Первомайського, успіху не мав. На Новопавлівському напрямку здійснив обстріли районів населених пунктів Павлівка, Пречистівка, Вугледар. Вів наступальні бої в районах населених пунктів Новомихайлівка, Золота Нива, успіху не мав. На Запорізькому напрямку зафіксовано вогневий вплив неподалік Залізничного, Оріхова, Червоного, Бурлацького, Зеленого Поля, Степового, Новопавлівки та Новоандріївки. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Малинівка, Ольгівське, Залізничне та Новопіль. На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій та недопущенні просування наших військ. Вживає заходів з поповнення втрат. Здійснював обстріли із танків та артилерії різних типів в районах населених пунктів Парутине, Лимани, Лозове, Шевченкове, Мирне, Українка, Киселівка, Потьомкине, Широке, Іванівка, Осокорівка, Добрянка, Пришиб, Квітневе. Завдав авіаційних ударів поблизу Трудолюбівки, Потьомкиного та Андріївки. З метою ведення повітряної розвідки активно задіяв БпЛА. Корабельне угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів основні зусилля зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураженні військових об’єктів і елементів інфраструктури в глибині території України.

08:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Підтримувана Росією окупаційна влада в Запорізькій області приховано проголосила незалежність окупованих районів області, неправдиво видаючи громадян України, які в’їжджають з неокупованої України, як шукачів тимчасового притулку.

• Російські війська здійснили локалізовані бойові атаки на південний захід і південний схід від Ізюма.

• Російські війська продовжували наземні атаки на південний схід від Сіверська та на північний схід і південь від Бахмута.

• Російські війська продовжували спроби просування з північної та західної околиць Донецька та здійснили обмежені наземні удари на південний захід від Донецька.

• Російські війська досягли незначних успіхів на лінії Миколаїв-Херсон.

Українська розвідка заявила, що 1 вересня в "ЛНР" почнуть процеси "загальної мобілізації".

• Приморський край оголосив про формування нового ремонтно-обслуговуючого добровольчого батальйону.

• Українські партизани продовжували атакувати російські війська в окупованому Мелітополі.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":

Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони, не має змін ані в складі сил, а ні в їх позиціях. Скутий на суходолі, противник зосереджений на дистанційних обстрілах та авіаційних ударах. Протягом дня ракетами повітряного базування атаковано Одещину і Миколаївщину. В першому випадку йшлося про Х-59 та об’єкт інфраструктури регіону, в другому – ракета Х-31 спрямована в район Коблевого збита силами протиповітряної оборони над морем. Втрат і руйнувань нема. Гелікоптерами та штурмовою авіацією ворог 8 разів атакував наші позиції вздовж лінії зіткнення. Без наших втрат. Натомість, наші авіаційні удари по опорному пункту, районах зосередження живої сили, озброєння та техніки, складах боєприпасів та по засобах протиповітряної оборони окупантів, мали переконливий результат. У поєднанні з виконанням вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами, забезпечено втрати ворога в кількості 17 рашистів, 1 зенітно-ракетного комплексу “Бук”, 1 буксированого мінометного комплексу «Сані» 120 мм калібру, 5 одиниць автомобільної та броньованої техніки. Суттєве ураження нанесено Антонівському мосту, підтверджено вагому ступень пошкодження мосту через Каховську ГЕС, знищено склад ворожих боєприпасів в Каховці. В Чорному морі серед 13 кораблів, що маневрують вздовж кримського узбережжя, укриваючись в ракетно-безпечних для себе районах, 4 ракетоносії, серед яких 1підводний, споряджені 28 ракетами типу «Калібр».

00:11 Президент України Володимир Зеленський упевнений, що Росію визнають державою-терористом. "Я вдячний усім європейським політикам, які не забувають, що восьмий санкційний пакет проти Росії потрібен. Що довший проміжок між санкційними пакетами, то більша зухвалість Росії. І я вдячний усім нашим друзям, усім друзям свободи в різних країнах світу, які просувають необхідність визнати обʼєктивну реальність і юридично визначити Росію державою-терористом. Це рішення все одно зʼявиться – раніше чи пізніше, і питання лише в тому, скільки ще життів Росія встигне забрати, поки удари у відповідь від міжнародної спільноти не стануть справді відчутними для тих, хто відповідальний за цей терор", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні.