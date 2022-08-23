Канада пообіцяла Німеччині допомогти подолати енергетичну залежність від Росії.

Під час візиту канцлера Шольца до Монреаля він також домовився з Трюдо про подальшу допомогу Україні

Під час візиту бундесканцлера Німеччина Олафа Шольца до Канади було домовлено про тіснішу співпрацю в енергетичному секторі. Про це повідомив німецький телеканал ARD. Шольца супроводжує в поїздці віцеканцлер та міністр економіки Роберт Габек і велика делегація представників ділових кіл ФРН.

У ході перемовин сторони досягли домовленості про постачання до Німеччини енергоносіїв та сировини. При цьому головна увага приділялася тісній кооперації в галузі виробництва та транспортування енергетичного водню. «Канада відіграватиме дуже, дуже важливу роль у розвитку зеленого водню. Тому ми дуже раді, що можемо використати цю можливість для розширення нашої співпраці в цій сфері», – зазначив Шольц.

Окрім того, обговорювалося питання постачання з Канади до Німеччини зрідженого природного газу (ЗПГ), а також таких мінералів та металів, як нікель, кобальт, літій і графіт. Щодо ЗПГ, то прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо пообіцяв, що питання про його експорт до Європи через Атлантику буде вивчено. За його словами, однією з проблем, пов'язаних з постачанням ЗПГ, є недостатній рівень інвестицій в інфраструктуру. «Ми розглядаємо всі варіанти, щоб допомогти німцям та європейцям у короткостроковій перспективі, оскільки цієї зими вони зіткнуться з реальною проблемою. Росія не повинна використовувати енергоносії як зброю», – заявив Трюдо на спільній з Шольцом пресконференції в понеділок у Монреалі. Шольц, своєю чергою, наголосив на необхідності «триматися разом і бути єдиними, щоб не потрапити до пастки Путіна».

Торкаючись на пресконференції теми російської аґресії в Україні, Шольц підкреслив важливість повоєнного відновлення цієї країни. «Це є важливим завданням, у якому світова спільнота має своєчасно визначити правильний курс. Відновленням України потрібно займатися вже зараз, під час війни», – наголосив канцлер. Окрім того, за його словами, важливим завданням залишається забезпечення постачання зброї на схід України.