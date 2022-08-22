У Тернополі виставили на продаж старий радянський літак-пам'ятник.

Депутати Тернопільської міської ради вирішили продати літак, який як пам'ятник стояв при вході в парк Національного відродження і ьув демонтований ще на початку цього року.
Літак-пам'ятник виставлять на аукціон. Усі виручені за нього кошти планують витратити на закупівлю дронів для тих підрозділів ЗСУ, де воюють тернополяни.
22.08.2022
"Продати старий радянський літак - купити армію дронів для ЗСУ. На сесію Тернопільської міської ради виносимо питання про продаж з аукціону пам’ятника у вигляді літака, який раніше був на масиві Східний. Всі кошти підуть на закупівлю дронів для підрозділів, в яких воюють наші тернополяни", - повідомив напередодні міський голова Тернополя Сергій Надал.