У Тернополі виставили на продаж старий радянський літак-пам'ятник.

Депутати Тернопільської міської ради вирішили продати літак, який як пам'ятник стояв при вході в парк Національного відродження і ьув демонтований ще на початку цього року.

Літак-пам'ятник виставлять на аукціон. Усі виручені за нього кошти планують витратити на закупівлю дронів для тих підрозділів ЗСУ, де воюють тернополяни.