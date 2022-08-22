180-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:15 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 45 400 (+200) осіб, танків – 1919 (+7) од., бойових броньованих машин – 4230 (+6) од., артилерійських систем – 1032 (+4) од., РСЗВ – 266 (+0) од., засобів ППО – 145 (+4) од., літаків – 234 (+0) од., гелікоптерів – 198 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 815 (+9) од., автомобільної техніки – 3149 (+6) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 99 (+0) од., крилатих ракет – 194 (+4) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

56,2% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

24,4% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

52,5% автомобільної техніки (з них 1,7% за минулий тиждень),

33,5% артилерійських систем (з них 1,4% за минулий тиждень),

23,9% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

18,8% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

22,2% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень),

10,3% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень).

08:21 Ранкове зведення Генштабу ЗСУ:

Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат, а також недопущенні можливого контрнаступу Сил оборони. На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без суттєвих змін. Ворог обстріляв із ствольної артилерії райони Катеринівки та Ободів Сумської області. На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії неподалік Світличного, Слатиного, Питомника, Петрівки, Піщаного, Гусарівки, Мосьпанового, Криничного та Пришиба. На Слов’янському напрямку противник продовжив вогневий вплив біля Дібрівного, Мазанівки та Долини. Намагався вести наступ у напрямках Довгеньке – Дібрівне, Бражківка – Нова Дмитрівка, успіху не мав, відійшов. На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Роздолівки, Григорівки, Верхньокам’янського, Дронівки та Серебрянки. Ворог намагається вести наступ у напрямку Спірне – Веселе, бойові дії тривають. На Бахмутському напрямку противник завдав вогневого ураження із ствольної артилерії та РСЗВ в районах населених пунктів Соледар, Зайцеве і Білогорівка. Вів наступ у напрямках Вершина – Кодема і Гладосове – Кодема, успіху не мав. На напрямках Стряпівка – Соледар, Покровське – Бахмут, Травневе – Кодема, Семигір’я – Зайцеве та Гладосове – Курдюмівка бойові дії тривають. На Авдіївському напрямку ворог вів обстріли із ствольної та реактивної артилерії неподалік Опитного, Мар’їнки, Пісків, Авдіївки та Невельського. Намагався вести штурмові дії у напрямках Спартак – Опитне, Новоселівка Друга – Красногорівка, Донецьк – Первомайське, Піски – Невельське, Лозове – Невельське, успіху не мав. На Новопавлівському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли біля Вугледара, Великої Новосілки та Павлівки. На Запорізькому напрямку окупанти здійснювали вогневе ураження районів Дорожнянки, Новосілки та Малої Токмачки. Біля останнього та Ольгівського завдали авіаударів. Ворог вів наступ у напрямку Макарівка – Времівка, успіху не мав, відійшов. На Південнобузькому напрямку противник продовжив обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Велике Артакове, Лозове, Таврійське, Степова Долина, Первомайське, Киселівка, Червона Долина, Потьомкине, Прибузьке, Парутине, Поляна, Новоолександрівка та Партизанське. Завдав авіаційних ударів поблизу Зарічного, Білої Криниці та Андріївки. На Миколаївському напрямку окупанти вели штурмові дії в районі населеного пункту Благодатне, мають частковий успіх. Корабельне угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів основні зусилля зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураженні військових об’єктів і елементів інфраструктури в глибині території України. Наші ракетно-артилерійські підрозділи та авіація продовжують успішні виконання вогневих завдань на визначених напрямках. Противник відчуває гострий дефіцит навченого та мотивованого поповнення для підрозділів, які систематично зазнають втрат.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":

Продовжуючи ведення бойових дій на облаштованих рубежах оборони, ворог використовує авіацію та ракетне озброєння для завдання дистанційних ударів та психологічного тиску.

По позиціях наших підрозділів вздовж лінії зіткнення ворог здійснив 5 авіаційних ударів. Без наших втрат.

А по Баштанці випустив реактивний снаряд з системи залпового вогню «Смерч». Зруйновано приватний будинок, поранено дитину.

Реактивними снарядами системи залпового вогню “Ураган” обстріляно Зеленодольськ. Загинула одна, поранено шість цивільних людей. Зруйновано і пошкоджено кілька приватних будинків.

Нашою авіацією нанесено 2 удари по опорному пункту, скупченню живої сили, озброєння та техніки в районах Олександрівки й Бурханівки.

В рамках виконання вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами посилено вогневий контроль і відкореговано пропускну спроможність Каховського мосту. Окупаційним військам завдано втрат у кількості 20 рашистів, 1 корпусної самохідної гармати типу «Гіацинт-С», 1 самохідної гаубиці «Мста-С», 2 пускових установок С-300, 1 радіолокаційної станції підсвітлення й наведення, а також мобільний радіолокаційний комплекс виявлення аеродинамічних і балістичних об’єктів «Небо-М», 2 буксированих міномети 120-го калібру, 3 одиниці броньованої техніки.

Остаточні втрати ворога – дорозвідуються.

Корабельне угруповання в Чорному морі нарощує свою присуність до загальної кількості у 14 одиниць, які тримаються на розрахунково безпечній відстані за мисом Тарханкут.

При цьому напоготові 5 носів ракет типу “Калібр” із загальною кількістю понад 30 , та 1 вдк.

Понад вечір на узбережжі Одещини знищено контрольованим підривом ще одну морську міну, що штормове море принесло до берега.

00:42 Судилище над українцями в Маріуполі стане тією лінією, за якою будь-які переговори з РФ неможливі, сказав у своєму вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський: "Україна не терпітиме знущання з людей, про яких можна сказати лише одне: вони герої своєї Батьківщини і вони захищали свободу свого народу від загарбників".

00:39 Відповідальність за вбивство доньки ідеолога "русского міра" Алєксандра Дуґіна взяла на себе "Національна російська армія". У неділю телеґрам-канал "Роспартизан" поширив маніфест НРА, котрим організація оголосила Владіміра Путіна узурпатором та воєнним злочинцем і задекларувала намір повалювати режим і винищувати його представників. Російський опозиціонер Ілья Пономарьов у коментарі "Українській правді" підтвердив, що НРА направду існує і не є віртуальним рухом; сам Пономарьов віддавна підтримує стоснуки з його учасниками.