Сад усамітнень

Василь МАХНО

З циклу "Кілька днів із Ду Фу"

 

 

2

 

З десятком міністрів і фавориткою

імператор в саду усамітнень

по доріжках вистелених плиткою

при буянні кущів і квітів

 

тривожні вісті доносяться звідки гуси

прилітають щороку на кладку

жирна шовкопрядна гусінь

повзе рукавом халату

 

ще трохи – і колесо місяця

котитиметься вздовж країни

імператор каже: «це найкраще місце»

гладячи фаворитки коліна

 

«а де поети яких нині запрошено?»

«вони вже чекають при брамі»

пахне повітря китайськими рожами

і хмелем шипучої браги

 

фаворитку лоскочуть: гусінь на литці

і рука імператора поміж ніг

перший поет при читанні змилився

він забув коли випав торішній сніг

 

він також проминув два важливих походи

переможних – бо нині військо не те:

генерали засиділись на городах

а риж білим цвітом в ріках цвіте

 

«тож пошліть його служити в провінцію

може там напише щось путнє»

«здається наш Місяць завис на гілці

над помаранчевим горлом студні»

 

другий поет розкрутивши свій звиток

в три погибелі зігнувши чоло

не утримавсь і глипнув на фаворитчину литку

й щось промимрив про млин і село

 

«Ну а це хто?» – Чиновник: «поет Ду Фу

це, останній – на нині»

і коли Син Неба почув строфу –

про Жовту ріку і про гори сині

 

про наближення з півночі кобилиць

про темні часи і розруху

«я хотів би щоб цей також помиливсь

але він чує космічні рухи

 

і підземні ріки він чує також

як тріскає брунька вишні й цвіт бамбука

як котиться місяця срібний корж

і як падає дощ нам в руки»

 

коли засвітивсь мов ліхтар палац

а Ду Фу вписали в придворні поети

небокрай багрянцем палав

а потім – з’явилась

комета

 

 

20.08.2022

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