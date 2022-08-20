Сад усамітнень

З циклу "Кілька днів із Ду Фу"

2

З десятком міністрів і фавориткою

імператор в саду усамітнень

по доріжках вистелених плиткою

при буянні кущів і квітів

тривожні вісті доносяться звідки гуси

прилітають щороку на кладку

жирна шовкопрядна гусінь

повзе рукавом халату

ще трохи – і колесо місяця

котитиметься вздовж країни

імператор каже: «це найкраще місце»

гладячи фаворитки коліна

«а де поети яких нині запрошено?»

«вони вже чекають при брамі»

пахне повітря китайськими рожами

і хмелем шипучої браги

фаворитку лоскочуть: гусінь на литці

і рука імператора поміж ніг

перший поет при читанні змилився

він забув коли випав торішній сніг

він також проминув два важливих походи

переможних – бо нині військо не те:

генерали засиділись на городах

а риж білим цвітом в ріках цвіте

«тож пошліть його служити в провінцію

може там напише щось путнє»

«здається наш Місяць завис на гілці

над помаранчевим горлом студні»

другий поет розкрутивши свій звиток

в три погибелі зігнувши чоло

не утримавсь і глипнув на фаворитчину литку

й щось промимрив про млин і село

«Ну а це хто?» – Чиновник: «поет Ду Фу

це, останній – на нині»

і коли Син Неба почув строфу –

про Жовту ріку і про гори сині

про наближення з півночі кобилиць

про темні часи і розруху

«я хотів би щоб цей також помиливсь

але він чує космічні рухи

і підземні ріки він чує також

як тріскає брунька вишні й цвіт бамбука

як котиться місяця срібний корж

і як падає дощ нам в руки»

коли засвітивсь мов ліхтар палац

а Ду Фу вписали в придворні поети

небокрай багрянцем палав

а потім – з’явилась

комета