Спецслужби рф намагалися завербувати переселенця, який переїхав в Івано-Франківськ.

Спецслужби рф намагалися завербувати жителя Луганська, який через повномасштабне вторгнення переїхав в Івано-Франківськ, - про це інформують на фейсбук-сторінці Служби безпеки України в області.

Переселенець розповів, що на його профіль у Telegram спочатку написав, а потім зателефонував невідомий. Дзвінок надійшов з номера мобільного оператора “Лугаком” — незаконної телекомунікаційної компанії, що працює на викраденому обладнанні на території окупованої частини Луганської області та контролюється терористичним угрупованням “ЛНР”. Незнайомець назвався співробітником головного управління генерального штабу Збройних сил рф та запропонував співпрацю.

“Представник ворожої спецслужби хотів, щоб чоловік збирав та передавав інформацію про об’єкти критичної інфраструктури, військові об’єкти та суспільно-політичну ситуацію в Івано-Франківську. За це обіцяв грошову винагороду”, — йдеться у дописі СБУ.

Переселенець на співпрацю зі спецслужбами рф не погодився та повідомив про спробу завербувати його співробітникам СБУ.

Чоловік, якого намагалися завербувати російські спецслужби — двічі переселенець. У 2014 він переїхав з Луганська до Харкова, а після повномасштабного вторгнення — в Івано-Франківськ.

Надання в умовах воєнного стану іноземній державі допомоги в проведенні розвідувально-підривної діяльності карається позбавленням волі на термін 15 років або довічним позбавлення волі з конфіскацією майна згідно з ч. 2 ст. 111 КК України.