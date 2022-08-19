177-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:59 Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний провели телефонну розмову з начальником штабу оборони Великої Британії адміралом Тоні Радакіном і радником британського уряду з питань національної безпеки Стівеном Лавгроу. Як повідомляє пресслужба Офісу президента, сторони детально обговорили подальшу підтримку України у відсічі збройній агресії РФ. Єрмак у своєму телеграм-каналі додав: "Підтримка України, перемога на Росією і покарання агресора за воєнні злочини – це наша мета".

11:07 Росія повністю програла інформаційну війну в Україні та країнах Заходу, пише у статті для The Economist Джеремі Флемінг, голова спецслужби Великої Британії, відповідальної за ведення радіоелектронної розвідки та за забезпечення захисту інформації органів уряду й армії: “Наразі президент Путін усебічно програє інформаційну війну в Україні та на Заході. Хоча це варто відзначити, все ж нам не слід недооцінювати роль, яку російська дезінформація відіграє у решті світу”. Росія використовує в Україні ті ж самі підходи, що раніше у Сирії та на Балканах, і дезінформація займає важливе місце у російській воєнній стратегії, але “як і з наземним вторгненням, російські первинні онлайн-плани не були втілені. Використання країною наступальних кіберзасобів безвідповідальне та невибіркове”.

10:52 ГУР попереджає, що отримано додаткові підтвердження інформації про підготовку окупантами провокації на Запорізькій АЕС нині, 19 серпня:

– ліцензованому персоналу наказано залишатися вдома; на територію станції допускатиметься невелика частина оперативного персоналу;

– на вчорашньому вечірньому зібранні керівництва ЗАЕС не було представників Росатому, хоча з моменту окупації вони завжди були присутні на всіх подібних нарадах; на цей момент вони взагалі покинули територію ЗАЕС.

Враховуючи кількість зброї, яка наразі знаходиться на території ЗАЕС, а також неодноразові провокативні обстріли, є висока вірогідність проведення масштабного теракту на ядерному об’єкті.

10:41 Контррозвідка Служби безпеки викрила завербованого під час поїздки до тимчасово окупованого Криму (до початку повномасштабного вторгнення) спецслужбами РФ колишнього працівника підрозділу забезпечення Управління справами апарату Верховної Ради України. Агент мав збирати розвіддані про візити іноземних делегацій до українського парламенту, зокрема їх персональний склад, зміст офіційних і неформальних розмов, та вивчити можливість встановлення спеціальних технічних засобів негласного збору інформації в залах і кулуарах.

Але на момент початку повномасштабної агресії РФ він звільнився з держустанови, тож не виконав жодного завдання окупантів. Згодом агент намагався працевлаштуватися на стратегічно важливий об’єкт на території Житомирської області, для чого проходив спецперевірку, під час якої фахівці СБУ і виявили факт вербування. А сам агент добровільно повідомив і детально розповів про завдання російських спецслужб.

10:00 Близько 6-ої ранку зафіксовано щонайменше п'ять ракетних ударів у Київському, Немишлянському та Основ'янському районах Харкова, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, Загинула одна людина, у Київському районі зруйновано будівлю одного із закладів вищої освіти, в Основ'янському – будівлю цивільного підприємства, у Немишлянському ракети влучили у два приватні будинки.

09:39 На Дніпропетровщині вночі російська армія обстріляла три райони – Криворізький, Синельниківський та Нікопольський, повідомив голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко.

Апостолівську громаду обстріляли з «Ураганів», загинула людина.

У селі Перше Травня понівечене житло, газогін та лінія електропередач.

По Великій Костромці Зеленодольської громади били зі ствольної артилерії, жертв нема, є руйнування.

Межівську громаду Синельниківського району обстріляли з РСЗВ «Торнадо С», поранено дитину, зруйновано житло.

Центр Нікополя зазнав удару десятьма снарядами зі ствольної артилерії, пошкоджено до двадцяти багатоповерхівок, з десяток магазинів, ліцей, банк та автобусна зупинка.

09:33 Вночі близько 4 ранку росіяни повторно обстріляли двома ракетами С-300 Чорноморський національний університет імені Петра Могили в Миколаєві, повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

09:20 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

У результаті російських ударів по житлових районах Харкова вдень 17 серпня 2022 року загинуло щонайменше 12 мирних жителів. Незважаючи на те, що лінія фронту в цьому секторі мало зрушилася з травня, друге місто України було одним із найбільш регулярно обстрілюваних з початку вторгнення, коли російські сили, ймовірно, мали на меті вийти на околиці за 24 години.

Розташований приблизно в 15 км від російської лінії фронту Харків постраждав, бо залишається в радіусі дії більшості видів російської артилерії. Залпи ракетних установки та загалом неточна зброя ураження територій спричинили руйнування значних частин міста.

Російські війська тримають на харківському напрямку порівняно незначні сили, але продовжують проводити локальні рейди й обстріли українських сил. Ймовірно, вони намагаються змусити Україну утримувати значні сили на цьому фронті, щоби запобігти використанню їх для контратаки деінде.

09:01 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 44 700 (+400) осіб, танків – 1899 (+10) од., бойових броньованих машин – 4195 (+16) од., артилерійських систем – 1016 (+6) од., РСЗВ – 266 (+1) од., засобів ППО – 141 (+5) од., літаків – 234 (+0) од., гелікоптерів – 197 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 795 (+2) од., автомобільної техніки – 3130 (+69) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 94 (+1) од., крилатих ракет – 190 (+0) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

55,6% танків (з них 1,3% за минулий тиждень),

24,2% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

52,2% автомобільної техніки (з них 1,6% за минулий тиждень),

33,0% артилерійських систем (з них 1,2% за минулий тиждень),

23,9% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

18,8% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

22,1% гелікоптерів (з них 0,4% за минулий тиждень),

10,0% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень).

07:49 Ранкове зведення Генштабу ЗСУ:

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без змін. Ворог обстріляв із артилерії населений пункт Павлівка Сумської області. На Харківському напрямку противник здійснив обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Чугуїв, Золочів, Протопопівка, Соснівка, Коробочкине, Шестакове, Мілова, Дуванка, Гусарівка та Прудянка. Завдав ударів з літаків і вертольотів біля Явірського, Старого Салтова, Леб’яжого та Залимана. На Слов’янському напрямку здійснював вогневе ураження із артилерії різних типів в районах неподалік Дібрівного, Довгенького, Вірнопілля, Сулигівки, Чепіля, Мазанівки та Богородичного. Ворог намагався вести штурмові дії на напрямках Барабашівка – Карнаухівка, Сулигівка – Дібрівне, Сулигівка – Нова Дмитрівка. На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Сіверська, Роздолівки, Григорівки, Сидорового та Пришиба. На Бахмутському напрямку вогневий вплив із танків, ствольної та реактивної артилерії відзначено в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Берестове, Веселе, Зайцеве, Яковлівка, Кодема, Спірне, Івано-Дарʼївка, Білогорівка та Залізне. Окупанти завдали ударів літаками штурмової авіації у районі Соледара. Противник вів наступальні бої у напрямках Спірне – Виїмка, Стряпівка – Соледар, Володимирівка – Соледар, Клинове – Бахмут, Вершина – Кодема . На зазначених напрямках підрозділи противника успіху не мали та відійшли. Тривають бої на напрямку Покровське – Бахмутське . На Авдіївському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли біля Авдіївки, Мар’їнки, Красногорівки, Пісків, Опитного, Первомайського, Невельського, Новобахмутівки та Нетайлового. Ворог завдав авіаударів неподалік Мар’їнки, Новомихайлівки та Павлівки. Веде штурмові дії в напрямку Лозове – Первомайське, бойові дії тривають. На Новопавлівському напрямку зазнали вогневого впливу райони населених пунктів Павлівка, Володимирівка, Велика Новосілка, Вугледар, Новомихайлівка, Пречистівка та Золота Нива. На Запорізькому напрямку ворог задіяв для ураження танки та артилерію поблизу Шевченко, Чарівного, Преображенки, Залізничного, Гуляйполя, Новосілки, Степового, Времівки та Дорожнянки. На Південнобузькому напрямку ворог продовжив обстріли наших позицій із танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії бойового зіткнення. Завдав авіаудару в районі населеного пункту Миколаївське. В акваторіях Чорного та Азовського морів на бойовому чергуванні перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські джерела повідомили про серію неідентифікованих і непідтверджених вибухів по всьому Криму в ніч на 18 серпня.

• Міністерство оборони Росії, можливо, створює інформаційні умови, щоб звинуватити Україну в фальшивій атаці на Запорізькій АЕС.

• Російські війська вели наземні штурми на південь від Сіверська та на північний схід і південь від Бахмута.

• Російські війська продовжували вести наступальні дії на північ, захід і південний захід від Донецька.

• Російські війська здійснили невдалий наземний штурм на Запорізькому напрямку.

• Українські посадовці підтвердили додаткові удари по російській військовій базі та складах у Херсонській області.

• Кремль, ймовірно, використовує створені казацькі організації для підтримки зусиль Росії з формування збройних сил.

• Російські окупанти продовжують підготовку до довготривалої інтеграції окупованих територій України до складу Росії.

07:01 Вночі росіяни вкотре відкрили вогонь по Миколаєву й обстріляли Чорноморський національний університет імені Петра Могили. "Рашисти повторно обстріляли нашу Могилянку. Знову дві ракети С-300. На місці працюють аварійні бригади та комунальні служби", – написав міський голова Олександр Сєнкевич.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":