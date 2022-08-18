Китай візьме участь у військових навчаннях у Росії.

Йдеться про маневри «Восток-2022», які розпочнуться на сході РФ наприкінці серпня.

   

 

Китай відрядить своїх вояків до Росії для участі у стратегічних військових навчаннях «Восток-2022». Вони проходитимуть у період з 30 серпня по п’яте вересня. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Міністерство оборони Китаю заявило, що його участь у навчаннях є «частиною поточної двосторонньої щорічної угоди про співпрацю з Росією».

 

«Участь Китаю спрямована на посилення стратегічної координації, практичної та дружньої співпраці між арміями країн-учасниць, підвищення рівня стратегічної взаємодії між сторонами-учасницями та посилення спроможності реагувати на різні загрози безпеці», – повідомило Міністерство оборони КНР у четвер, 18 серпня.

 

У повідомленні наголошується, що «навчання не пов'язані з поточною міжнародною та реґіональною ситуацією».

 

Окрім Китаю та Росії, у маневрах «Восток-2022» візьмуть участь військовослужбовці з Індії, Білорусі, Таджикистану та Монголії.

 

Західні військові експерти, коментуючи навчання «Восток-2022», зазначили, що вони мають на меті надіслати меседж світові про те, що Росія, незважаючи на витратну п'ятимісячну війну в Україні, «залишається зосередженою на захисті всієї своєї території та з військової точки зору здатна підтримувати бізнес як зазвичай». Водночас вони вважають, що це може стати проблемою для Росії, враховуючи великі втрати Москви в людях і техніці в Україні, включно з військами та технікою, надісланих туди зі східного реґіону Росії, де й проходитимуть військові навчання.

 

«Багато військ і обладнання зі східних військових округів уже було розгорнуто, ротовано, втрачено та вбито в Україні з лютого, тому буде цікаво подивитися, що вони зможуть продемонструвати», — зазначив Матьє Булеґ (Mathieu Boulegue), військовий фахівець із лондонського мозкового центру Chatham House.

 

Нагадаємо, що Росія та Китай ще цьогоріч у травні провели спільні навчання зі залученням бомбардувальників поблизу Японії та Південної Кореї.

18.08.2022

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