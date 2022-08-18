У Львові перейменували наступні 20 вулиць. Залишається ще 11.

Сьогодні, 18 серпня, депутати Львівської міської ради перейменували ще 20 вулиць Львова. Окрім того, у місті з'являться сквер «Закапелок Маркіяна Іващишина» та площа Станіслава Лема.

Як повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, депутати підтримали напрацювання робочої групи щодо перейменування вулиць у межах деколонізації топоніміки.

Перейменовано такі вулиці: вул. В.Комарова – вул. Братів Дужих вул. М. Врубеля – вул. Еммануїла Миська вул. Д. Мєндєлєєва – вул. Євгена Гладишевського вул. І. Павлова – вул. Грицька Чубая вул. П. Шеремети – вул. Левка Лукʼяненка вул. Л. Жемчужникова – вул. Стефанії Шабатури вул. Визвольна – вул. Богдана Гаврилишина вул. Металістів – вул. Владислава Веливока вул. О. Венеціанова – вул. Карла Звіринського вул. С. Мельничука – вул. Євгена Лисика вул. В. Перова – вул. Сембратовичів вул. І. Михальчука – вул. Кавова вул. К. Рилєєва – вул. Івана Вакарчука вул. О. Герцена – вул. Ігоря Білозора вул. О. Засядька – вул. Павла Сбитова вул. Заводська – вул. Софії Яблонської вул. М. Глінки – вул. Галицької Армії вул. М. Скрипника – вул. Михайла Гориня вул. О. Шумського – вул. Академіка Ярослава Ісаєвича вул. Коряцька – вул. Віталія Сапила



Окрім того, депутати проголосували за створення скверу «Закапелок Маркіяна Іващишина» між вул. Вірменською та пл. Музейною і площі Станіслава Лема на перехресті вулиць Академіка Сахарова та Вітовського.Також депутати вирішили перейменувати частину вулиці Козельницької (від. вул. Стрийської до Центру ім. Митрополита Андрея Шептицького) на вулицю Сокола-Батька.

Загалом у Львові підлягає перейменуванню 53 вулиці. 39 вулиць уже отримали нові назви, дві вулиці приєднано до існуючих, ще одна перейменована в межах садового кооперативу. Ще 11 вулиць буде найменовано на найближчих засіданнях сесії, уточнив Москаленко.

