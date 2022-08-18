У Львові перейменували наступні 20 вулиць. Залишається ще 11.

Сьогодні, 18 серпня, депутати Львівської міської ради перейменували ще 20 вулиць Львова. Окрім того, у місті з'являться сквер «Закапелок Маркіяна Іващишина» та площа Станіслава Лема.
Як повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, депутати підтримали напрацювання робочої групи щодо перейменування вулиць у межах деколонізації топоніміки.
Перейменовано такі вулиці:
вул. В.Комарова – вул. Братів Дужих
вул. М. Врубеля – вул. Еммануїла Миська
вул. Д. Мєндєлєєва – вул. Євгена Гладишевського
вул. І. Павлова – вул. Грицька Чубая
вул. П. Шеремети – вул. Левка Лукʼяненка
вул. Л. Жемчужникова – вул. Стефанії Шабатури
вул. Визвольна – вул. Богдана Гаврилишина
вул. Металістів – вул. Владислава Веливока
вул. О. Венеціанова – вул. Карла Звіринського
вул. С. Мельничука – вул. Євгена Лисика
вул. В. Перова – вул. Сембратовичів
вул. І. Михальчука – вул. Кавова
вул. К. Рилєєва – вул. Івана Вакарчука
вул. О. Герцена – вул. Ігоря Білозора
вул. О. Засядька – вул. Павла Сбитова
вул. Заводська – вул. Софії Яблонської
вул. М. Глінки – вул. Галицької Армії
вул. М. Скрипника – вул. Михайла Гориня
вул. О. Шумського – вул. Академіка Ярослава Ісаєвича
вул. Коряцька – вул. Віталія Сапила
Окрім того, депутати проголосували за створення скверу «Закапелок Маркіяна Іващишина» між вул. Вірменською та пл. Музейною і площі Станіслава Лема на перехресті вулиць Академіка Сахарова та Вітовського.Також депутати вирішили перейменувати частину вулиці Козельницької (від. вул. Стрийської до Центру ім. Митрополита Андрея Шептицького) на вулицю Сокола-Батька.
Загалом у Львові підлягає перейменуванню 53 вулиці. 39 вулиць уже отримали нові назви, дві вулиці приєднано до існуючих, ще одна перейменована в межах садового кооперативу. Ще 11 вулиць буде найменовано на найближчих засіданнях сесії, уточнив Москаленко.