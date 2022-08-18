У Львові перейменували наступні 20 вулиць. Залишається ще 11.

 

Сьогодні, 18 серпня, депутати Львівської міської ради перейменували ще 20 вулиць Львова. Окрім того, у місті з'являться сквер «Закапелок Маркіяна Іващишина» та площа Станіслава Лема.

 

Як повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, депутати підтримали напрацювання робочої групи щодо перейменування вулиць у межах деколонізації топоніміки.

 

Перейменовано такі вулиці:

 

вул. В.Комарова – вул. Братів Дужих

 

вул. М. Врубеля – вул. Еммануїла Миська

 

вул. Д. Мєндєлєєва – вул. Євгена Гладишевського

 

вул. І. Павлова – вул. Грицька Чубая

 

вул. П. Шеремети – вул. Левка Лукʼяненка

 

вул. Л. Жемчужникова – вул. Стефанії Шабатури

 

вул. Визвольна – вул. Богдана Гаврилишина

 

вул. Металістів – вул. Владислава Веливока

 

вул. О. Венеціанова – вул. Карла Звіринського

 

вул. С. Мельничука – вул. Євгена Лисика

 

вул. В. Перова – вул. Сембратовичів

 

вул. І. Михальчука – вул. Кавова

 

вул. К. Рилєєва – вул. Івана Вакарчука

 

вул. О. Герцена – вул. Ігоря Білозора

 

вул. О. Засядька – вул. Павла Сбитова

 

вул. Заводська – вул. Софії Яблонської

 

вул. М. Глінки – вул. Галицької Армії

 

вул. М. Скрипника – вул. Михайла Гориня

 

вул. О. Шумського – вул. Академіка Ярослава Ісаєвича

 

вул. Коряцька – вул. Віталія Сапила


Окрім того, депутати проголосували за створення скверу «Закапелок Маркіяна Іващишина» між вул. Вірменською та пл. Музейною і площі Станіслава Лема на перехресті вулиць Академіка Сахарова та Вітовського.Також депутати вирішили перейменувати частину вулиці Козельницької (від. вул. Стрийської до Центру ім. Митрополита Андрея Шептицького) на вулицю Сокола-Батька.

 

Загалом у Львові підлягає перейменуванню 53 вулиці. 39 вулиць уже отримали нові назви, дві вулиці приєднано до існуючих, ще одна перейменована в межах садового кооперативу. Ще 11 вулиць буде найменовано на найближчих засіданнях сесії, уточнив Москаленко.
 

18.08.2022

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