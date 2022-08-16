Біля Тернополя пронісся смерч.

Сьогодні, 16 серпня, на Тернопільщині місцеві мешканці стали свідками вражаючого і небезпечного атмосферного явища. Поблизу села Мар'янівка Тернопільського району утворився гігантський смерч і кружляв неподалік будинків кілька хвилин.

Відеозапис побаченого надіслала редакції місцевого сайту 0352.ua очевидиця-читачка.

Смерч у Мар'янівці утворився вже вдруге – у червні 2020 року, коли його тут побачили вперше, він наробив біди: поруйнував господарські будівлі та пошкодив дахи. Цього разу, на щастя, негода забудовану частину села оминула.