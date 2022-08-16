В Івано-Франківську на зимовий період облаштують пункти обігріву.

В Івано-Франківську планують облаштувати понад 50 пунктів обігріву на випадок надзвичайних ситуацій. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив міський голова Руслан Марцінків.

16 серпня він дав доручення опрацювати питання створення пунктів:

- визначити місця, де люди могли б зігрітися;

- перевірити напругу електромереж у закладах освіти;

- закупити генератори.

"Франківськ готується до зими. Я дуже прошу бути максимально уважними, тому що ворог не спить, і нам треба бути готовими пережити цю зиму. Хоч ми готуємося технологічно, щоб повністю надати тепло, але ворог захоче зірвати опалювальний сезон. Також не забуваємо, що є регіони, які не зможуть забезпечити опалення, і багато людей поїдуть зимувати на Захід", — сказав Марцінків.

Керівник міського управління з питань надзвичайних ситуацій міськради Ігор Влізло у коментарі кореспондентові Суспільного розповів, що пункти обігріву облаштують у приведених до ладу бомбосховищах ліцеїв, підприємств, закладів культури та підвалах ОСББ і житлових будинків, що перебувають на балансі "Комфортного дому". Так, каже Ігор Влізло, люди зможуть і перебувати в безпеці, і зігріватися.

"У місті є 24 бомбосховища — вони автоматично будуть і пунктами обігріву. Крім того, ми ще утеплимо укриття у школах — десь поставимо електрообігрівачі, десь, якщо можливо і безпечно, — "буржуйки". Також дали доручення ОСББ та "Комфортному дому", щоб у будинки, де є підвали й можливість (а підвалів є 211), придбали економні електрообігрівачі", — пояснив Влізло.

З його слів, у бомбосховищах, які вміщують до двох тисяч людей, планують встановити бензинові генератори.

"Очевидно залучатимемо і заклади культури. Жителів, які мешкають поруч, будемо обігрівати там", — сказав Ігор Влізло.

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій додав, що перш ніж визначити, де і які альтернативні джерела тепла встановлювати, порадяться з рятувальниками.