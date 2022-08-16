Росія продає Туреччині другий полк ЗРК С-400.

Водночас турецька делегація вилетіла до США, аби домовитися про придбання винищувачів F-16.

 

 

Москва заявила про досягнення домовленості з Анкарою щодо продажу Туреччині другого полку зенітних ракетних комплексів С-400. Про це голова Федеральної служби з військово-технічного співробітництва Росії, генерал-полковник Дмитро Шугаєв повідомив на форумі «Армия-2022» у Москві – подає інформаційний сайт Eurasia Daily.

 

Шугаєв не розповів, коли було укладено угоду, але уточнив, що вона передбачає часткову локалізацію виробництва комплексів у Туреччині. «Складна політична ситуація вплинула на деякі аспекти взаємодії російської сторони з партнерами, але військово-технічна співпраця з Туреччиною триває», – зазначив він.

 

Тим часом турецька делегація вирушила до Сполучених Штатів для перемовин щодо придбання американських винищувачів F-16. Про це повідомило турецьке інформаційне агентство Anadolu з покликом на Міноборони Туреччини.

 

Раніше придбання Анкарою першого полку С-400 спричинила запровадження Сполученими Штатами санкції проти Туреччини. Вашінґтон вважає, що купівля російських комплексів суперечить зобов'язанням країни-члена НАТО.

 

Восени минулого року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоґан заявив, що Вашінґтон запропонував поставити Туреччині винищувачі F-16 в обмін на зроблені нею раніше інвестиції у програму F-35, з якої Анкару виключили кілька років тому саме за придбання російських С-400.

16.08.2022

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